Волгоград наравне с Сочи вошел в топ популярных городов для отдыха на майских праздниках

Цифровая экосистема МТС на основе данных от МТС Travel и Bronevik.com проанализировала, куда россияне отправятся отдыхать в период майских выходных. В перечень самых популярных направлений по количеству бронирований туристического жилья внутри страны наравне с Сочи вошел Волгоград. На город-герой пришлось 3% от всех бронирований по России. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Спрос на отели и другие объекты размещения на майские праздники за год в целом по стране вырос на 20%. В десятку лидеров по количеству бронирований внутри России в праздничные выходные вошел Волгоград. Город-герой наравне с Сочи выбрали для отдыха по 3% путешественников от общего туристического потока внутри страны. В тройке самых популярных направлений по количеству бронирований традиционно Санкт-Петербург, Москва и Казань. Среди зарубежных направлений самыми популярными для поездок на майские праздники оказались Беларусь, Турция, Азербайджан, ОАЭ и Таиланд.

«Майские праздники для жителей и гостей Волгограда – особенное время. Традиционно в этот период городские пространства наполнены местными жителями и туристами из разных регионов и стран, которые приезжают на патриотические мероприятия ко Дню Победы, посещают исторические достопримечательности, катаются на теплоходе по Волге, рыбачат и отдыхают на природе. В первую половину месяца загрузка гостиниц и отелей в городе-герое всегда максимальна. Мы в свою очередь активно модернизируем существующее телеком-оборудование и строим новое, чтобы каждый волгоградец и гость региона даже в пик туристического наплыва мог пользоваться интернетом на комфортной высокой скорости», - отметила директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

Топ городов для путешествий на майских праздниках, доля от всех бронирований по России: Санкт-Петербург 12%, Москва 10%, Казань 7%, Нижний Новгород 5%, Калининград 4%, Сочи, Волгоград по 3%, Тула, Ярославль по 2%, Махачкала 1%.

Средний чек на проживание по России в период майских праздников вырос на 10% год к году и составил 5400 руб. в сутки. Среди популярных туристических городов самым бюджетным оказался Краснодар – средняя стоимость за ночь составила 3600 руб. Второе место по выгодности размещения заняла Самара – в среднем за проживание там путешественники платили 4000 руб. в сутки. Тройку направлений с наиболее низким чеком замыкает Владикавказ – там он составил 4200 руб. за ночь.

По данным МТС Travel и Bronevik.com, россияне бронировали жилье на будущие майские выходные в среднем примерно за два месяца до них. Глубина бронирования год к году выросла на 10%. Это может быть связано с высоким спросом в 2023 г. — в этом сезоне туристы стараются спланировать поездку заранее, чтобы найти жилье по более привлекательным ценам.

Проанализированы бронирования по России и за рубежом в период выходных и предпраздничных дней в связи с двумя государственными праздниками в 2023 и 2024 гг.

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