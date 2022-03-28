Россияне ринулись скупать подержанные ПК и ноутбуки. Вторичный рынок растет как на дрожжах

За март 2022 г., в течение которого россияне столкнулись с ростом цен на новую технику и ее дефицитом, в стране колоссально вырос спрос на подержанную технику. Ноутбуки и компьютеры, а также смартфоны стали продаваться на треть чаще, чем в феврале 2022 г. Это наблюдается во всех крупнейших российских площадках объявлений.

Подержанное нужнее нового

В России зафиксирован колоссальный рост спроса на подержанную технику и электронику. Как пишет РИА «Новости», в марте 2022 г. бывшие в употреблении гаджеты продавались на 16-35% активнее в сравнении с февралем 2022 г.

Причина ажиотажного спроса на подержанные устройства среди россиян одна, а следствий у нее много. Всю вторую половину февраля 2022 г. и весь март 2022 г. Россия чуть ли не ежедневно устанавливала новый исторический рекорд по количеству наложенных на нее санкций. Они привели к стремительному обвалу рубля и отказу многих компаний работать в России. Это спровоцировало рост цен на новую технику и вынудило россиян обратить свой взор на подержанную.

Из рук в руки

По данным российского интернет-холдинга VK, до осени 2021 г. известного как Mail.ru Group, в России с 1 по 21 марта 2022 г. на 35% выросли продажи на бывшие в употреблении смартфоны, ноутбуки и бытовую технику. Всплеск в сравнении с аналогичным периодом февраля 2022 г. зафиксирован на электронных досках объявлений «Юла» и «Объявления Вконтакте», принадлежащих холдингу.

Антироссийские санкции привели к расцвету продаж техники на вторичном рынке

«Количество проданных устройств электроники увеличилось на 23%» , – отметили представители VK.

Значительно чаще россияне стали не только скупать подержанную технику, но и просто искать ее в интернете. Например, в сети «Вконтакте» они стали активнее искать предложения по ее продаже на личных страницах пользователей, а также в тематических сообществах. «Каждое второе объявление (49% активной базы) за период с 1 по 21 марта (2022 г. – прим. CNews) было опубликовано через посты и сообщества "Вконтакте", – сказали представители VK.

Компьютеры покупают не в магазинах

Пока сети распространения повышают цены на новые ПК, ноутбуки и комплектующие из-за курса рубля и ухода с рынка крупных игроков, на вторичном рынке вовсю идет расцвет торговли компьютерами. Это подтверждает статистика «Авито» - крупнейшего сайта объявлений в России.

По данным «Авито», в марте 2022 г. продажи подержанных ноутбуков подскочили на 28%, если сравнивать с показателями февраля 2022 г. Стационарные настольные компьютеры почти не отстают – рост продаж составил 27%.

Средняя стоимость ноутбука на вторичном рынке на «Авито» составила 32,4 тыс. руб. Десктопы оказались дороже – покупка одного стационарника обходится россиянам в 32,6 тыс. руб.

За мобильниками погони нет

Активность продаж в ПК-сегменте на «Авито» за месяц выросла почти на треть. Пользователи сервиса явно переключили свое внимание со смартфонов, даже несмотря на то, что их в России становится все меньше.

За март 2022 г. российский рынок смартфонов пережил несколько ощутимых ударов. Сперва американская компания Apple свернула все свои продажи, затем ее примеру последовала корейская Samsung. Китайские Xiaomi и Oppo наполовину урезали поставки своих мобильников в Россию.

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Однако продажи подержанных смартфонов на «Авито» выросли лишь на 16%. При этом средняя цена оказалась ниже в сравнении с ноутбуками и десктопами – 24,5 тыс. руб.

Возможно, отсутствие ажиотажа вокруг мобильников объясняется наличием на рынке ряда малоизвестных брендов. В сегменте ПК таковых почти нет, а российские компании пока не очень торопятся захватывать рынок.

Но нельзя не отметить, что в сервисах объявлений VK складывается прямо противоположная картина. По данным представителей холдинга, на «Юле» и в «Объявлениях Вконтакте» пользователи чаще всего покупали именно смартфоны, а также планшеты – на них пришелся каждый второй запрос в разделе "электроника" (51%).

На втором месте оказалась бытовая техника. Ее искал каждый пятый пользователь. Третье место и 17,5% запросов получили компьютеры.

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«При этом средняя цена на электронику за неполный март (2022 г., - прим. CNews) выросла на 13%. Особенно заметен рост стоимости компьютеров и ТВ на 20%, а смартфонов – на 10%», – сказали представители холдинга.

С техникой расстаются не все

Наряду с ростом числа сделок по продаже подержанной электроники в России наблюдается и снижение числа таких объявлений. CNews писал об этом в середине марта 2022 г.

На тот момент количество объявлений, в которых пользователи продают смартфоны, компьютеры и бытовую технику упало на 46% в сравнении с февралем 2022 г. Россияне, видя цены на новое «железо», резко перестают хотеть избавиться от имеющейся у них электроники, так как купить ей на замену что-нибудь новое без крайне чувствительного удара по кошельку уже не получится.