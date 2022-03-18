В России колоссальный рост цен на смартфоны, включая Xiaomi, Redmi и Samsung

Россияне столкнулись с невероятным по своим темпам взлетом цен на смартфоны популярных брендов. Некоторые модели Samsung подорожали на 52%, а за ряд мобильников Xiaomi теперь придется выложить на 24% больше, чем месяцем ранее. Даже дешевые смартфоны Redmi таковыми уже не кажутся – некоторые из них стоят под 50 тыс. руб.

Связь – дорогое удовольствие

Российский рынок смартфонов настигло колоссальное повышение цен на модели самых популярных брендов. Как пишет РИА «Новости», в сложившейся в России обстановке нелегко приходится в первую очередь фанатам мобильников Samsung, которая в марте 2022 г. полностью остановила поставки своей техники в Россию, сославшись на проблемы с логистикой. С начала марта 2022 г. цены на смартфоны подскочили на 12-42% в зависимости от модели.

Например, антирекорд установил один из мировых бестселлеров – моноблок Galaxy A52. Это смартфон среднего класса, который в версии на 128 ГБ подорожал как раз на те самые 42%. За ним следует эта же модель, но с накопителем емкостью 256 ГБ. Ее цена выросла на 39%.

Флагманы пока что дорожают не так сильно, возможно, потому, что они и до текущих событий в России стоили не очень дешево. На 18 марта 2022 г. слабее всех подорожание коснулось топового Galaxy S22 Ultra на 256 ГБ. Его цена выросла на 12%, и теперь он стоит около 141 тыс. руб.

Толщина пачки рублей, которую приходится отдавать за новый смартфон, растет с каждым днем

Даже планшетные компьютеры, которые, вопреки прогнозам основателя Apple Стива Джобса (Steve Jobs), так и не вытеснили обычные ПК и ноутбуки, растут в цене. И речь вовсе не про дорогие iPad, занимающие больше половины мирового рынка планшетов.

Даже самый обычный и некогда дешевый Samsung Galaxy Tab A7 Lite с 64 ГБ встроенной памяти отныне стоит на 52% дороже, чем три недели назад. Это пока что настоящий рекордсмен по темпам удорожания. Для примера, его ближайший «родственник» Galaxy Tab A8.0 вырос в цене лишь на 12%, что в современных реалиях не так уж и много.

Китай не отстает

Samsung – это традиционный лидер российского рынка смартфонов. Его мобильники от квартала к кварталу продаются в стране в огромных количествах, но давление со стороны китайских конкурентов все растет.

Не исключено, что по итогам I или II квартала 2022 г. Samsung уступит первое место компании Xiaomi, которая, в отличие от своего корейского конкурента, пока лишь вдвое сократила поставки своих смартфонов на российский рынок. Кроме того, ее мобильники выросли в цене не так сильно – на 12-24% в зависимости от модели. «Рекорд» в данном случае поставил Xiaomi Poco X3 Pro в версии на 8/256 ГБ.

Стоит ли отдавать за телефон десятки тысяч рублей в нынешней экономической ситуации, каждый решит для себя сам

Впрочем, новинки компании тоже стоят сравнительно дорого. Это отчетливо видно по смартфонам серии Redmi Note 11, вышедшим в России в марте 2022 г. Как сообщал CNews, цены на эти смартфоны, которые всегда относились к среднебюджетному сегменту теперь доходят почти до 50 тыс. руб.

Илья Зуев, «Райффайзен банк»: Передовые технологии не помогут, если в ИБ-процессах отсутствуют качество и полнота ИТ в банках

Опрошенные РИА «Новости» эксперты утверждают, что рост цен на китайские мобильниrи обусловлен двумя основными факторами. Первый – это проблемы с логистикой, второй – исторически низкий курс рубля.

Вся Россия следит за курсом рубля к доллару или евро, который еще в конце февраля 2022 г. стремительно рухнул вниз. Однако российская национальная валюта обесценилась далеко не только по отношению к европейской или американской.

Китай, в отличие от США и Европы, на 18 марта 2022 г. не спешил присоединяться к международным антироссийским санкциям. Однако по отношению к китайскому юаню российский рубль тоже сильно подешевел, что не замедлило отразиться на итоговой стоимости китайской техники в российских магазинах.

Динамика курса юаня к рублю

Подорожали даже супердешевые китайские «звонилки» на Android. Так, ультрабюджетный Redmi 9A (дочерний бренд Xiaomi) с всего-навсего 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти за считанные дни стал дороже на 21%.

Рынок подержанных смартфонов не спасет

Резкий рост цен на новые смартфоны вынудил россиян обратить внимание на вторичный рынок. CNews писал, что в марте 2022 г. спрос на подержанные смартфоны вкупе с такими же компьютерами подскочил на 44% в сравнении с февралем 2022 г.

Мотивация простая – жители России хотят обновить технику, но не собираются мириться с ценами, установленными магазинами. Но купить мобильник, пусть и подержанный, удастся далеко не всем – число объявлений по продаже техники за тот же период сократилось на 46%. Связано это с тем, что россияне, видя цены в магазинах, не торопятся продавать уже имеющиеся у них устройства, чтобы потом не переплачивать за новые.