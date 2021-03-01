В 2020 году оборот Lamoda вырос на 32,3%

Lamoda, входящая в Global Fashion Group (GFG), объявила финансовые и операционные результаты за 4 квартал и 2020 год.

В отчетном периоде Lamoda достигла рекордных результатов по основным финансовым показателям. По итогам 2020 года Lamoda показала прибыльность по скорректированному показателю EBITDA, который достиг 2,4 млрд рублей. Чистый оборот (NMV) в 4 квартале 2020 года вырос на 30,9% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил 18 млрд рублей. Рост по итогам всего года составил 32,3%, чистый оборот за год достиг 57,1 млрд рублей.

Валовая прибыль в 4 квартале достигла 5,6 млрд рублей, показав рост на 37%. По итогам 2020 года валовая прибыль выросла на 31,2% – до 17,7 млрд рублей. Число активных пользователей платформы в 2020 году достигло 3,6 млн человек, что на 21% больше, чем годом ранее.

Основными драйверами роста бизнеса в 2020 году стали активный приток новых клиентов, развитие партнерских отношений с fashion и lifestyle брендами, подкрепленное развитием fashion-маркетплейса.

«2020 год стал прорывным для Lamoda, несмотря не неожиданные и серьезные вызовы. Мы быстро отвечали на изменяющиеся запросы клиентов, сотрудничали с ведущими мировыми и локальными брендами, а также расширяли предложение в сегменте экологичных и этичных товаров, чтобы развивать наш бизнес. Мы продолжили показывать сильные финансовые результаты и в 4 квартале, доказав устойчивость нашей операционной модели и стратегии, ориентированной на сегмент fashion. Мы будем и дальше развивать нашу платформу, сервисы, логистику и ассортимент, которые определяют нас как ведущего онлайн игрока модной индустрии в странах нашего присутствия», – прокомментировал Джери Калмис, СЕО Lamoda.

В 4 квартале 2020 года наиболее заметный рост показали товары для спорта, премиальный сегмент и детские товары, в том числе премиальные линейки детской одежды.

Lamoda продолжила расширять линейку премиальных брендов в отчетном квартале, чистый оборот в этой категории вырос на 56%. В 4 квартале к Lamoda присоединилось около 20 новых премиальных марок, среди которых Bogner Fire+Ice, Alberta Ferretti, Philosophy Di Lorenzo Serafini, Rochas и другие.

Клиенты Lamoda в 4 квартале активно продолжали покупать товары для красоты, лидером по динамике роста стала парфюмерия – чистый оборот в этом сегменте вырос на 136%. В 4 квартале к Lamoda присоединилось более 60 известных косметических брендов – Nyx Professional Makeup, Vilhelm Parfumerie New York, Elemis, Lierac, Uriage, Kilian Paris, Sesderma, Neutrogena, Johnson's Baby и другие.

Кроме того, Lamoda стремится предлагать клиентам уникальные товары, которые не представлены на других мультибрендовых площадках, а продаются только в собственных каналах. Чистый оборот брендов одежды, обуви и аксессуаров, представленных только на Lamoda и в собственных каналах, за год вырос на 42%. Lamoda продолжает оставаться ключевым онлайн партнером для таких глобальных брендов, как Intimissimi, Calzedonia, Falconeri, Tezenis, Vagabond, Polo Ralph Lauren, Max Mara Group, Sandro, Maje, Adidas by Stella McCartney, Adidas x Ivy Park, Jordan, Levi's, Kenzo, Nike, Tommy Hilfiger.

Все большее число брендов выбирают сотрудничество с Lamoda по модели маркетплейса. В 4 квартале к маркетплейсу подключились такие бренды, как I Am Studio, Hunkemoller, Boggi Milano, Braun, Make Up Factory, Rowenta, Redmond. Чистый оборот в сегменте маркетплейса в 2020 году вырос в 2 раза по сравнению с 2019 годом.

В 4 квартале Lamoda запустила в тестовом режиме сервис онлайн-подбора одежды «Стилист». С его помощью пользователь вместе с профессиональным стилистом может подобрать себе индивидуальный гардероб. По итогам тестирования новой услуги, клиенты, воспользовавшиеся советом стилиста, выкупали на 40% больше вещей по сравнению с обычным заказом, а средний чек таких заказов был выше в 4 раза. Lamoda планирует массовый запуск сервиса «Стилист» в первой половине 2021 года.

Также среди клиентов Lamoda заметно вырос спрос на подарочные карты, и компания активно развивала сервис в этом направлении. В 4 квартале 2020 года продажи по подарочным картам выросли более чем в 6 раз по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Lamoda продолжает развивать логистическую инфраструктуру и совершенствовать сервис доставки. В 4 квартале 2020 года в России, Казахстане, Беларуси и Украине было открыто 25 новых транспортных хабов, их общее число достигло 110, что позволило успешно увеличивать географию доставки. Компания также продолжила развивать собственную сеть самовывоза, которая состоит из более чем 400 брендированных пунктов: все они на конец 2020 года были переоборудованы, оснащены комфортабельными зонами примерки и выдачи товара.

Развитие инфраструктуры сопровождалось улучшением качества сервиса, который включает в том числе возможность примерки на дому. 99,2% заказов в течение года были доставлены вовремя. В 2020 году клиентам в Москве стали доступны часовые интервалы при доставке день-в-день; кроме того, время работы службы доставки было увеличено, сейчас доставка работает с 08:00 до 24:00. По итогам развития логистической инфраструктуры в 2020 году средний срок доставки по всей России сократился еще на 0,5 дня, доля доставки на следующий день увеличилась на 10%.

В конце ноября 2020 года компания запустила специальный раздел Lamoda Planet, где собраны экологичные, этичные и благотворительные товары. За 2 месяца с момента запуска раздела пользователи Lamoda потратили на экологичные, этичные и благотворительные товары более 50 млн рублей. В Lamoda Planet представлены около 3,5 тыс. товаров от 400 брендов. Товары разделены на шесть секций: «Recycle и инновации», «Экосостав», «С заботой о животных», «Vegan», «Сохраняя планету», «Хочу помочь». Также в Lamoda Planet можно найти товары, помогающие сделать свою жизнь более экологичной и сократить использование одноразовых вещей: термокружки, сумки-шоперы, многоразовые маски и ланчбоксы. Всего в 4 квартале клиенты Lamoda купили более 40 тысяч товаров, отвечающих принципам устойчивого развития.

В том числе клиенты активно покупали товары от благотворительных фондов, размещенные в разделе «Хочу помочь». В 4 квартале благотворительные фонды, представленные на Lamoda, заработали 3,3 млн рублей.

Более 82 тыс. предметов одежды получили вторую жизнь по итогам сотрудничества Lamoda и благотворительного фонда «Второе дыхание» в 2020 году. Благотворительный фонд «Второе дыхание» – крупнейшая в России некоммерческая организация, осуществляющая прием, перераспределение и переработку текстиля, бывшего в употреблении. С 2019 года Lamoda поддерживает фонд, размещая контейнеры для сдачи одежды в пунктах выдачи заказов в Москве, а также в офисе Lamoda и в распределительном центре Быково. Всего за время сотрудничества Lamoda и фонду «Второе дыхание» удалось дать вторую жизнь 46,2 тоннам одежды.

В октябре Lamoda совместно с социальным проектом «Поднимитеруки.рф» запустила в России кампанию, напоминающую женщинам о необходимости проходить диагностику груди. Чтобы привлечь внимание к проблеме, Lamoda изменила свой каталог: модели фотографировались с поднятой вверх рукой – позе, имитирующей обследование на рак молочной железы, также информация о важности своевременной профилактики была добавлена в карточки товаров. Lamoda также запустила специальную страницу, где собрала информацию о диагностике рака молочной железы и доступных способах самоосмотра.