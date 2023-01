«М.видео-Эльдорадо» расширяет ассортимент СТМ-техники, в 2022 году спрос на неё увеличился до 6 раз

Группа «М.видео-Эльдорадо» зафиксировала высокий спрос на технику под собственными торговыми марками Novex и Hi и продолжает развитие ассортиментной матрицы брендов. В 2022 г. ритейлер увеличил предложение Novex и Hi до порядка 400 наименований техники в 37 востребованных категориях, расширив выбор тостерами, встраиваемыми холодильниками, кухонными комбайнами и мясорубками, а также СВЧ-печами. Наибольший интерес покупателей привлекли телевизоры, крупная бытовая и кухонная техника, а также климатическая техника и пылесосы.

Потребители более рационально подходят к выбору техники и электроники и наряду с популярными производителями все чаще отдают предпочтение качественным продуктам по оптимальной цене. Лидерами продаж в технике Novex и Hi являются телевизоры и аксессуары к ним, холодильники, климатическая техника, встраиваемая техника, стиральные машины, пылесосы, посудомоечные машины, другая кухонная техника и товары для ухода за собой. Так, спрос на электрические зубные щётки вырос в 6 раз, на пылесосы – в 4 раза, морозильники и посудомоечные машины – в 3 раза, кондиционеры – в 2 раза.

Доля собственных брендов Novex и Hi в продажах группы продолжает стабильно расти. Наибольшую техника Novex и Hi занимает в продажах холодильников с верхней морозильной камерой (46%), в однодверных холодильниках (31%), в морозильном оборудовании (18,5%), а также аксессуарах для аудио- и видеотехники (20%).

«М.видео-Эльдорадо» развивает направление качественной крупногабаритной и мелкой бытовой техники, а также аксессуаров собственных торговых брендов Novex и Hi с 2019 г. Ритейлер использует для производства востребованной техники и электроники с популярными характеристиками и возможностями в востребованных нижнем и среднем ценовом сегменте собственную многолетнюю экспертизу и мощности профильных заводов в России, Белоруссии, Китае и Турции.

Россияне, совершившие покупку техники Novex или Hi, также в течение 2022 г. приобретали гаджеты Apple, Samsung, realme, Xiaomi, JBL, vivo, бытовую технику брендов Haier, LG, Tefal, Bosch, Candy, Philips, Hisense, Rowenta, Indesit и других. Среди возрастных групп СТМ-техника наиболее популярна у покупателей в возрасте от 31 года до 50 лет, на которых приходится в среднем 55% от общего числа покупок. Чаще всего технику Novex покупают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Краснодара и Екатеринбурга, Hi – Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Казани и Нижнего Новгорода. В дополнение к демократичным ценам для дополнительной экономии клиенты активно используют возможности программ лояльности, так при покупке техники Novex в среднем списывают 1 тыс. руб., при выборе Hi – 600 руб.

Руководитель по развитию СТМ группы «М.видео-Эльдорадо» Юлия Захарова сказала: «Обширные знания о потребностях клиентов и производстве электроники позволяют «М.видео-Эльдорадо» создавать востребованные продукты, гибко адаптируя их под текущие запросы потребителей. Наши покупатели получают не только качественную технику «полного цикла», за которую мы несём ответственность от сырья до магазина, но и полноценное сервисное обслуживание. В среднем более 70% покупок СТМ-техники совершается в розничных магазинах, где консультанты оказывают всю необходимую информационную поддержку, помогают разобраться в возможностях техники, гарантийных и сервисных услугах. Мы видим, что клиенты оценили удобство и простоту выбора техники от ведущего российского ретейлера электроники: в этом году товары Novex и Hi стали качественной альтернативой ограничившим своё присутствие маркам, получили высокий интерес со стороны потребителей, заинтересованных в технике с современными характеристиками по демократичным ценам. В этом году мы планируем продолжить развивать популярные категории, а также усилить предложение в сегментах кухонной и встраиваемой техники».