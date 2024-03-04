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Владимир Ефимов: в 2023 г. 16 высокотехнологичных компаний стали резидентами ОЭЗ «Технополис Москва»

В 2023 г. статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» получили 16 высокотехнологичных предприятий, среди них производители медизделий, беспилотных авиасистем, микроэлектроники и другой высокотехнологичной продукции. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Статус резидента ОЭЗ «Технополис Москва» позволяет высокотехнологичным предприятиям экономить и направлять дополнительные средства на свое развитие, разработку новой продукции и расширение производств. Только в прошлом году такой статус получили 16 компаний. Они вложат в свое развитие около 14,5 миллиарда рублей и создадут на площадках ОЭЗ свыше трех тысяч рабочих мест», — сказал Владимир Ефимов.

Новые резиденты также представляют отрасли информационных технологий, беспилотных авиасистем, медизделий и фармацевтики.​​​​​​​

В 2023 г. в состав ОЭЗ вошла шестая площадка — «Ру́днево». Индустриальный парк был построен с нуля в рекордно короткие сроки. ​​​​​​​

«Индустриальный парк “Ру́днево” стал лидером по количеству новых резидентов. Сразу шесть компаний получили этот статус. Среди них — производители беспилотных летательных аппаратов, медизделий, отечественных банкоматов. Первым резидентом стала компания, специализирующаяся на выпуске абсорбирующего белья медицинского назначения. Предприятие поставляет свою продукцию в московские социальные учреждения в рамках офсетного контракта», — сказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский. ​​​​​​​

Новые резиденты также появились на площадках «Печатники», «Алабушево» и «МИЭТ». ​​​​​​​

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«Организация благоприятных условий для реализации задач бизнеса является ключевым фактором, привлекающим сюда инвесторов. Об этом говорит и мнение экспертов, которые третий год подряд присуждают ОЭЗ «Технополис Москва» первое место среди ОЭЗ технико-внедренческого типа в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности ОЭЗ России», — сказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что общее количество компаний со статусом резидента особой экономической зоны столицы превысило 100. ​​​​​​​

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ОЭЗ «Технополис Москва» — территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь шести площадок («Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем», «Ру́днево»), на которых размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 275 га.

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