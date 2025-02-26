«МегаФон» ускорил подписание договоров об оказании услуг связи

«МегаФон» первым на телеком-рынке предоставил своим клиентам возможность заключения договора об оказании услуг сотовой связи с помощью QR-кода в мобильном приложении «Госуслуги». Новая опция доступна во всех салонах оператора и как минимум вдвое сократит временные затраты на оформление необходимых документов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Для заключения нового договора клиенту необходимо иметь подтвержденную учетную запись на Госуслугах, а также установленные на смартфоне мобильные приложения «Госуслуги» и «Госключ». Услуга оказывается очно, но не требует предъявления паспорта и создания бумажного договора.

При обращении клиента в салон связи сотрудник «МегаФона» сформирует QR-код во внутренней программе оператора. Его необходимо отсканировать при помощи сканера в мобильном приложении «Госуслуги». Затем нужно дать согласие на обработку и передачу данных. Далее клиент увидит адрес оператора и его название, а также предложение о начале процесса заключения договора. После этого клиенту необходимо выбрать тарифный план и сообщить о своем решении сотруднику салона.

Вся процедура проверки сведений автоматического формирования договора и его регистрации в «Госуслугах» занимает менее минуты. После этого клиенту необходимо воспользоваться приложением «Госключ» для подписания договора. Первую подпись ставит клиент, затем оператор, после чего услуги связи автоматически активируются. Факт подписания договора будет отражен в «Госуслугах».

Такое решение позволяет безошибочно использовать проверенные данные из цифрового профиля гражданина для автоматического заполнения подписания договора клиентом «МегаФона» и избавляет его от необходимости хранить документы в бумажном виде.

Кроме того, новая услуга позволит сэкономить время на саму процедуру оформления договора. Как показали тесты, с помощью QR-кода вся процедура заключения договора и активации сим-карты в среднем занимает три минуты вместо нынешних 6-9 минут.

Сокращение времени оформления выгодно как клиентам компании, так и «МегаФону», поскольку позволит оптимизировать трудозатраты персонала в пунктах продаж, высвободив время сотрудников на другие процедуры. В частности, речь идет о приеме платежей за связь, которые ранее осуществлялись через терминалы.

Внедрение новой формы регистрации договора потребовало доработки внутренних систем оператора, а также дополнительной интеграции систем «МегаФона» с государственными информационными платформами.

На этапе тестирования проекта услуга предлагается во всех собственных салонах оператора и распространяется на клиентов «МегаФона», а в дальнейшем будет предложена абонентам Yota.

«Мы прогнозируем высокий спрос на новую услугу, – сказал директор департамента по развитию «МегаФона» Игорь Глебов. – Во-первых, сейчас мы все чаще фиксируем интерес наших клиентов к переходу от бумажных документов к их цифровым аналогам. Уже сейчас при определенных операциях допускается использование цифровых удостоверений личности, и эта практика со временем будет только расширяться. Во-вторых, оформление договора связи с использованием QR-кода происходит в автоматическом режиме, что обеспечивает дополнительную защиту для наших клиентов».