Каждого седьмого работодателя раздражает, как легко зумеры меняют работу

Эйчаров в сотрудниках-зумерах больше всего раздражает безответственность, отсутствие дисциплины и частая смена мест работы. В открытом опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 1000 представителей кадровых служб предприятий и организаций из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Отвечая на вопрос, что больше всего раздражает в работе с молодыми сотрудниками компании, каждый пятый HR-менеджер (21%) назвал безответственность и разгильдяйство. 14% обращают внимание на непостоянство молодежи и легкость, с которой они увольняются с работы. 13% — на необязательность и недисциплинированность. 8% кадровиков указывают на нежелание молодежи работать. 7% возмущены завышенными зарплатными ожиданиями. 6% эйчаров считают молодых сотрудников излишне амбициозными. Капризность, требовательность и нежелание учиться раздражают каждого двадцатого HR-менеджера. По 2% кадровиков отмечают у представителей поколения Z излишнюю чувствительность к критике, несоблюдение субординации и некачественное выполнение задач.

27% менеджеров по персоналу, принявших участие в опросе, рассказали, что не видят минусов в работе с зумерами: «Ничего не раздражает. Мы берем молодежь с 16 лет. Они все шустрые и сообразительные».

Справедливости ради следует отметить, что многие особенности, раздражающие рекрутеров в поколении Z (например, безответственность, амбициозность, лень), 12 лет назад приписывали миллениалам. А значит, в большинстве случаев дело вовсе не в том, что зумеры какие-то не такие, а в конфликте поколений.

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 201

Время проведения: 14 февраля – 13 марта 2025 г.

Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала

Размер выборки: 1000 респондентов.