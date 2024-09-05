Для 61% зумеров зарплата не является решающим фактором при выборе работы: исследование QTIM и hh.ru

62% работодателей ощущают на себе последствия дефицита кадров за последние два года. В новых условиях особенно важно понимать, на что ориентируются ИТ-специалисты при поиске работы. О том, какие критерии наиболее важны для ИT-специалистов при рассмотрении вакансий, выяснили аналитики digital-компании QTIM и платформе онлайн-рекрутинга hh.ru на основе совместного исследования. В июне 2024 г. удалось опросить более 500 ИT-специалистов из 173 компаний. Об этом CNews сообщили представители QTIM и hh.ru.

Что говорят работодатели?

Наибольший дефицит в ИТ наблюдается на таких позициях, как backend-разработчик, аналитик и DevOps-специалист. Потребность в этих специалистах можно объяснить тенденцией на импортозамещение — внедрением новых решений занимаются как раз DevOps. Среди прочих вариантов компании отметили нехватку кадров во всех областях «1C», L1-L2 support, менеджеров по продажам ИT-продуктов, а также Linux-инженеров.

Сложнее всего искать специалистов уровня senior и middle. В то же время из-за распространенности онлайн-курсов проблем с подбором junior-специалистов на рынке нет. При этом 46% опрошенных компаний отметили, что время, необходимое для закрытия вакансий по всем грейдам, за последние два года значительно увеличилось: специалистов уровня junior сегодня можно найти за срок до месяца, middle — до трех месяцев, senior и lead — от трех месяцев и более.

Работодатели уже реагируют на такие сложности: 89% компаний развивают корпоративную культуру; 65% внедряют внутренние программы для привлечения и удержания сотрудников.

Самые популярные варианты корпоративных программ: оплата обучения, соцпакеты и реферальные программы. При этом 54% из тех, кто еще не запустил такие, планируют сделать это в будущем.

Тенденции трудоустройства в ИT-секторе

Первым, на что соискатели обращают внимание при выборе работодателя, по-прежнему остаются уровень заработной платы (68%), далее идут описание требований к вакансии (56%) и возможность внутреннего обучения (39%). При знакомстве с предложением наименьшее значение ИT-специалисты придают известности компании (12%) и опубликованным в открытом доступе кейсам (9%).

Как воспринимают вакансии представители разных поколений

Среди опрошенных 73% выделяют финансовую мотивацию как решающий фактор при принятии предложения. На втором месте по значимости специалисты выделяют вопросы комфорта: удобный рабочий график (49%), а также близость офиса или возможность работать удаленно (47%).

Возрастные различия:

– Зумеры (18-24 лет) при первичном рассмотрении вакансии для отклика обращают внимание на описанные в ней требования, а не на уровень заработной платы — для всех остальных групп именно этот критерий важнее всего. Молодежь чаще других обращает внимание на качество коммуникации с рекрутером — для них важны скорость и полнота ответов, четкий и понятный процесс прохождения интервью, а также нюансы оформления. То же самое относится и к специалистам уровня junior и middle. Решающим фактором при принятии предложения для них зачастую становится возможность построения четкого карьерного плана в компании.

– Миллениалы (25-44 года) чаще представителей других поколений обращают внимание на отзывы нынешних и бывших сотрудников при выборе работы, а также наличие соцпакетов и дополнительных бонусных программ. По сравнению с соискателями других возрастов, они придают большее значение перспективам развития и текущему вектору работ в компании, поэтому чаще обращают внимание на реализованные в компании проектам.

– Для поколения X (45-54 года) наиболее важную роль, чем для зумеров и миллениалов, играет известность компании и наличие горизонтальной структуры коммуникации. При этом по сравнению с другими возрастными группами они реже обращают внимание на качество коммуникации с рекрутером. Реже всего при выборе работы поколение X обращает внимание на реализованные кейсы компании.

При этом специалисты всех поколений оценивают комфортное и понятное прохождение онбординга как важный фактор в 14% случаев. Меньшее значение этому придают миллениалы — среди них за этот пункт проголосовало только 9%.

Критерии выбора работодателя в ИT-отрасли

Прежде всего, уже при принятии решения о трудоустройстве для соискателей важен уровень заработной платы, этот критерий отменили 63% респондентов. — Выбирая между несколькими предложениями, сотрудник любой квалификации отдаст свое предпочтение более высокооплачиваемой позиции. Удобный рабочий график выделили, как наиболее важный критерий 60% опрошенных. Это свидетельствует о стремлении сотрудников к балансу между работой и личной жизнью.

53% опрошенных также отметили, что им важна возможность профессионального роста. Этот фактор особенно важен для junior-специалистов, где 58% оценили этот критерий как наиболее значимый. Это подтверждает стремление молодых работников к развитию и обучению. Работа над интересными проектами также имеет высокий приоритет, особенно среди senior и lead специалистов, что указывает на их желание заниматься значимыми и увлекательными задачами. Отзывы нынешних и бывших сотрудников играют важную роль для senior специалистов — при выборе работодателя опытным соискателям важны мнения других работников.

Наличие социальных пакетов и дополнительных бонусных программ менее важно для junior (16%) и lead (12%) — для них главнее карьерные возможности. Во время поиска работы соискатели практически не обращают внимание на то, есть ли у компании наград и призовые места в рейтингах. Известность компании и ее награды имеют наименьшую значимость для специалистов всех уровней, особенно для junior, где только 8% оценили их как важный фактор.

Предпочтения в формате работы

Среди опрошенных 56% выбирают удаленную работу, 34% — гибридный формат, а самым непопулярным оказался очный формат работы — только 10% опрошенных предпочитают офисную занятость. Значительный перевес в сторону дистанционной работы стал заметен в последние годы. Сотрудники оценили преимущества удаленки и теперь предпочитают оставаться дома, чтобы проводить больше времени с семьей, близкими людьми и домашними питомцами. При этом взгляды сотрудников и работодателей не совпадают — работодатели чаще нанимают сотрудников на гибридный формат (54%), так как считают его более продуктивным.

Управленцы в сфере ИТ чаще выбирают офисную работу (32%) по сравнению с техническими специалистами (9%). Такой разрыв можно объяснить тем, что контролировать команду проще, когда все сотрудники находятся в одном месте. Как правило, приоритет удаленной работе отдают линейные специалисты на позициях junior и middle. Сотрудники, заинтересованные в карьерном росте и занимающие более высокие грейды, в большей степени стремятся быть в контакте с командой, поэтому чаще выбирают гибридный формат или работу в офисе.

От чего готовы отказаться сотрудники ради перспективной работы

79% респондентов откажутся от корпоративных мероприятий, если это позволит им работать в более комфортных условиях — этот фактор не является для них самым критичным. Тем не менее, сами компании продолжают придавать большое значение развитию корпоративной культуры. Программами обучения готовы пожертвовать 51% опрошенных специалистов, а 44% – соцпакетом и бонусами. Кроме того, зумеры (18-24 лет) отмечают, что готовы работать над неинтересными задачами, если компания предлагает работу в удобном графике, а люди в возрасте 25-34 лет чаще представителей других поколений готовы отказаться от желаемого уровня заработной платы, если получат предложение от «компании мечты». Такое понятие по-прежнему существует, и специалисты стремятся к нему.

При этом респонденты отметили, что не готовы жертвовать удобным графиком, форматом занятости, даже если предложение поступит от работодателя их мечты.

Что мотивирует работников

Поколение X (45-54 лет) в процессе работы больше мотивируют интересные и значимые задачи (84%), чем повышение оплаты труда, KPI и финансовые бонусы (73%) — для специалистов других возрастов заработная плата остается главным мотиватором. Зумеров (18-24 лет) же чаще остальных возрастных групп мотивирует поддержка коллег и общение с ними, но это работает и в обратную сторону — к критике они также чувствительны. В свою очередь, миллениалы (25-34 лет) чаще других поколений обращают внимание на наличие четкого плана карьерного развития и возможности профессионального роста.

Почему ИT-специалисты увольняются

Среди главных причин, по которым сотрудники принимают решение об увольнение респонденты выделили: низкую зарплату (73%); отношение руководства (58%); отсутствие карьерного роста (54%).

К решению о смене компании также подталкивает работа над неинтересными и однообразными задачами, неудобный рабочий график и проблемы в коллективе.

Для молодых специалистов 18-24 лет ключевым фактором при выборе работы становится возможность карьерного развития. Они чаще других возрастных групп уходят из компаний из-за отношения руководства, отсутствия роста и неудобного графика. Люди 45-54 лет чаще других принимают решение об уходе, если компания не соответствует их ценностям.

Соискатели также назвали причины, по которым чаще всего отказываются от предложений компаний: низкая зарплата (81%) и неудобный формат работы (60%). Если эти показатели не соответствуют их ожиданиям и рынку, развитая корпоративная культура и другие преимущества не способны изменить их решение. Кроме того, 44% кандидатов не принимают предложения работодателей из-за наличия негативных отзывов.

Заключение

Удаленная работа является наиболее предпочтительным форматом для ИT-специалистов. Большинство респондентов готовы жертвовать корпоративными мероприятиями и обучением ради более удобных условий труда.

Сотрудники при выборе нового места работы прежде всего обращают внимание на уровень заработной платы, описанными в вакансии требованиями и предложенным графиком.