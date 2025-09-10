Разделы

Бизнес Кадры
|

Зумеры не готовы тратить время на многоэтапные собеседования

Как правило, с началом сентября, после окончания учебных заведений, молодые специалисты приступают к поиску работы, и интерес к вакансиям растет. Российский разработчик цифровых решений в автобизнесе «Lada Цифра» вместе с платформой онлайн-рекрутинга в России hh.ru изучили, сколько этапов отбора при конкурсе на вакансию кандидаты считают допустимыми. Об этом CNews сообщили представители «Lada Цифра».

Опрос проводился среди 10 405 российских соискателей, 78% опрошенных – молодежь в возрасте от 14 до 25 лет, 76% - на данный момент не работают.

Результаты исследования показали, что для большинства соискателей является приоритетным «короткий путь» к трудоустройству: 40% готовы пройти только одно интервью, еще 37% — интервью и тестовое задание. И лишь 23% респондентов спокойно воспринимают три и более этапов.

Зумеры предпочитают быстрый и понятный трек: 41% хочет ограничиться одним собеседованием, а к прохождению тестового задания готовы 36%. Лишь каждый пятый согласен пройти три и более этапов отбора (23%). Интересно, что у более опытных специалистов (30–35 лет) преобладает желание пройти одно интервью (44% опрошенных). Согласны на собеседование и готовы пройти тестовое задание 28% респондентов, к трем и более этапам относятся без каких-либо опасений 27% участников исследования данной возрастной когорты.

«Сегодня крайне важно формировать сильный HR-бренд — он должен быть узнаваемым, понятным и прозрачным для кандидатов. Наше совместное исследование с hh.ru показало, что во время поиска работы соискатели определяют для себя приемлемое число этапов отбора при конкурсе на вакансию, на которое они готовы потратить свое время. Поэтому подробное описание вакансии, вплоть до информации о самом процессе отбора, становится для компаний важным конкурентным преимуществом в привлечении кандидатов. Чтобы упростить их путь и повысить доверие, мы включили эти детали в карточки наших вакансий, что уже дает отличные результаты», — отметил генеральный директор ООО «LADA Цифра» Андрей Державец.

Чем заменить Jira и MS Project? Обзор российского решения для комплексного управления проектами
Цифровизация

Сравнение по профессиональным областям показывает, что сотрудники административного персонала (51%), розничной торговли (47%) и медицины/фармацевтики (46%) чаще всего предпочитают ограничиться одним интервью. В то же время представители креативных и высокотехнологичных профессий, таких как ИТ и сфера искусства/развлечений, принимают многоступенчатый процесс отбора, включая тестовые задания (52 и 57% соответственно). Это может быть связано с большим количеством кандидатов (несопоставимых с количеством вакансий) и их более лояльной оценкой количества этапов подбора.

Если говорить про региональную специфику, то, по данным исследования, большинство респондентов в Северо-Западном, Сибирском, Приволжском и Центральном округах (42%) предпочитают ограничиться одним интервью, тогда как готовность пройти собеседование с тестовым заданием колеблется в пределах 35–37%, а к трем и более этапам более спокойно относятся 21 и 24% соответственно. В Санкт-Петербурге и Москве доля сторонников одного интервью ниже (3 и 40% соответственно), а открытость к тестовым заданиям выше (39–41%). Кандидаты из Дальнего Востока проявляют гибкость — лишь 35% выбирают одно интервью и 42% готовы к собеседованию с тестовым заданием.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Новая разработка решит проблему совместимости систем оперативной радиосвязи

Dell открещивается от Китая? В компании массовые увольнения, но только в КНР

Борис Павлов, СПАО «Ингосстрах»: Защита файлообмена обусловлена нашей ответственностью перед клиентом

Власти США разыскивают украинского хакера. Он нанес ущерба на $18 миллиардов

CNews — 25 лет лидерства

Xiaomi уволила главу любимой россиянами Redmi за разглашение секретной информации

Конференции

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта

CNews AI Awards 2025
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Как улучшить сигнал Wi-Fi-роутера: советы ZOOM

Обзор моноблока Acer Aspire C27-1: универсальный офисный компьютер

Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет
Показать еще