Зумеры не готовы тратить время на многоэтапные собеседования

Как правило, с началом сентября, после окончания учебных заведений, молодые специалисты приступают к поиску работы, и интерес к вакансиям растет. Российский разработчик цифровых решений в автобизнесе «Lada Цифра» вместе с платформой онлайн-рекрутинга в России hh.ru изучили, сколько этапов отбора при конкурсе на вакансию кандидаты считают допустимыми. Об этом CNews сообщили представители «Lada Цифра».

Опрос проводился среди 10 405 российских соискателей, 78% опрошенных – молодежь в возрасте от 14 до 25 лет, 76% - на данный момент не работают.

Результаты исследования показали, что для большинства соискателей является приоритетным «короткий путь» к трудоустройству: 40% готовы пройти только одно интервью, еще 37% — интервью и тестовое задание. И лишь 23% респондентов спокойно воспринимают три и более этапов.

Зумеры предпочитают быстрый и понятный трек: 41% хочет ограничиться одним собеседованием, а к прохождению тестового задания готовы 36%. Лишь каждый пятый согласен пройти три и более этапов отбора (23%). Интересно, что у более опытных специалистов (30–35 лет) преобладает желание пройти одно интервью (44% опрошенных). Согласны на собеседование и готовы пройти тестовое задание 28% респондентов, к трем и более этапам относятся без каких-либо опасений 27% участников исследования данной возрастной когорты.

«Сегодня крайне важно формировать сильный HR-бренд — он должен быть узнаваемым, понятным и прозрачным для кандидатов. Наше совместное исследование с hh.ru показало, что во время поиска работы соискатели определяют для себя приемлемое число этапов отбора при конкурсе на вакансию, на которое они готовы потратить свое время. Поэтому подробное описание вакансии, вплоть до информации о самом процессе отбора, становится для компаний важным конкурентным преимуществом в привлечении кандидатов. Чтобы упростить их путь и повысить доверие, мы включили эти детали в карточки наших вакансий, что уже дает отличные результаты», — отметил генеральный директор ООО «LADA Цифра» Андрей Державец.

Сравнение по профессиональным областям показывает, что сотрудники административного персонала (51%), розничной торговли (47%) и медицины/фармацевтики (46%) чаще всего предпочитают ограничиться одним интервью. В то же время представители креативных и высокотехнологичных профессий, таких как ИТ и сфера искусства/развлечений, принимают многоступенчатый процесс отбора, включая тестовые задания (52 и 57% соответственно). Это может быть связано с большим количеством кандидатов (несопоставимых с количеством вакансий) и их более лояльной оценкой количества этапов подбора.

Если говорить про региональную специфику, то, по данным исследования, большинство респондентов в Северо-Западном, Сибирском, Приволжском и Центральном округах (42%) предпочитают ограничиться одним интервью, тогда как готовность пройти собеседование с тестовым заданием колеблется в пределах 35–37%, а к трем и более этапам более спокойно относятся 21 и 24% соответственно. В Санкт-Петербурге и Москве доля сторонников одного интервью ниже (3 и 40% соответственно), а открытость к тестовым заданиям выше (39–41%). Кандидаты из Дальнего Востока проявляют гибкость — лишь 35% выбирают одно интервью и 42% готовы к собеседованию с тестовым заданием.