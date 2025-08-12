Аналитика «МТС Музыки»: музыкальный вкус зумеров тесно связан с выпуском контента в социальных сетях

12 августа отмечается Международный день молодежи. Специально к этой дате сервис «МТС Музыка» проанализировал количество активных пользователей разных поколений за последние семь месяцев (01.01. - 31.07.2025 г.) и составил рейтинги востребованных композиций относительно возрастной классификации аудитории на представителей поколений Z (14-24 года), Y (25-41 год), Х (42-58 лет) и бэби-бумеров (59-81 год). 46% любимых треков зумеров не интересуют более возрастных пользователей – они проигнорировали песни-фавориты юных слушателей. Самое значительное расхождение музыкальных предпочтений у поколения Z с бумерами (72%). Чуть ближе во вкусах они с пользователями 42-58 лет (54%). Самые похожие плейлисты у зумеров и миллениалов: 46% популярных треков у наиболее молодых слушателей не вошли в списки любимых треков аудитории возрастом от 25 лет до 41 года. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Топ-5 треков, прослушивание которых характерно для зумеров, но не для представителей других поколений: Passo Bem Solto, ATLXS$ «Наследство», SKY RAE, IceGergert; «Планы на завтра», Migrant, TIGO; Zachem, BAbyBoi, 6YNTHMANE, BabyBoi, 5sta Family; «Ламбада», N1NT3ND0.

Первые две композиции списка набрали широкую популярность не без помощи социальных сетей: пользователи зачастую их использовали в качестве аккомпанемента к своим видео.

Наиболее часто представители поколения Z выбирали к прослушиванию композиции, записанные в жанре рэп. Серебро отошло поп-музыке, а бронза – року.