Зумеры ошибаются: личные встречи и звонки эффективнее мессенджеров

Представители поколения Z предпочитают обсуждать рабочие темы в мессенджерах, а россияне старше 45 лет — на личных встречах. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 1600 офисных сотрудников из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Для успешного решения рабочих задач крайне важно, чтобы сотрудники могли эффективно взаимодействовать друг с другом. Какие же способы коммуникации являются наиболее предпочтительными в офисах? Согласно опросу, самым популярным способом взаимодействия являются сообщения в мессенджерах (40% голосов респондентов). На втором месте — электронные письма (38%), а на третьем — личные встречи (36%). 34% опрошенных предпочитают обсуждать рабочие вопросы по телефону. 16% респондентов находят более удобным общение через таск-трекеры или онлайн-доски, а 12% — по видеосвязи.

Мужчины чаще женщин предпочитают личные встречи (44 и 27% соответственно) и телефонные звонки (35 и 33%). Женщинам же больше нравится общаться через мессенджеры (43% против 38% среди мужчин), трекеры задач (20% против 12%) и по видеосвязи (15% против 10%).

Только 18% зумеров готовы решать рабочие задачи по телефону, среди респондентов до 25 лет наиболее популярны мессенджеры (81%). Однако, чем старше россияне, тем реже они используют этот способ коммуникации: так, среди россиян в возрасте от 25 до 35 лет мессенджеры предпочитает каждый второй (49%), среди 35—45-летних — каждый третий (35%), а среди тех, кто разменял 45-летний рубеж, — лишь каждый пятый (22%). Россияне от 35 до 45 лет предпочитают общаться через электронные письма (47%), в то время как старшему поколению привычнее всего обсуждать задачи при личной встрече (52%).

Чем выше уровень дохода опрошенных, тем менее охотно они прибегают к письменным способам коммуникации (мессенджерам и email) и чаще предпочитают личные встречи и телефонные звонки.

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 369

Время проведения: 11-31 марта 2025 г.

Исследуемая совокупность: офисные сотрудники

Размер выборки: 1600 респондентов.