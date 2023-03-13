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Российская платформа «Плюс7 формИТ» обеспечит интеграцию данных в МКБ

«Московский кредитный банк» (МКБ) начал переход на российское ETL-решение «Плюс7 формИТ», которое обеспечит оптимальное наполнение корпоративного хранилища данных (КХД). Переход на новую платформу завершится в 2023 г.

Подразделения МКБ стали вовремя получать аналитическую и управленческую отчетности, основанные на актуальных данных. В зависимости от требований бизнеса актуальность данных может быть «на вчера» (T-1) и «на час назад» (T-1 час)». По предварительным данным, SLA по поставке данных уже превышает 98%.

Высокоточная аналитика, данные для которой обеспечивает «Плюс7 формИТ», составляет основу ключевых бизнес-процессов банка. Среди них – развитие клиентского сервиса и формирование лучшего предложения, оптимизация внутренних процессов и управление рисками.

Сергей Путятинский, заместитель председателя правления МКБ, сказал: «В 2022 г. мы скорректировали свою IT-стратегию. Обновленные планы предусматривают баланс между развитием бизнеса, стабильностью и импортозамещением. Московский кредитный банк уже заменил большую часть программного обеспечения и планирует продолжить внедрение новых решений. При этом, будучи крупнейшим российским банком c качественно выстроенной IT-системой, мы пользуемся доверием миллионов клиентов. Для каждого мы формируем персональное предложение, отвечаем на запросы, а также обеспечиваем безопасность операций. Всё это возможно только с опорой на огромные объемы данных, которые ежедневно проходят через системы банка».

«Плюс7 формИТ» позволяет интегрировать данные в разных форматах и из различных источников, включая как внутренние корпоративные, так и внешние системы. Производительность системы позволяет бизнес-пользователям получать данные уже утром следующего дня. Особенно важные данные будут предоставляться с частотой не реже 1 раза в час.

Эксклюзивным поставщиком решения является компания DIS Group.

Павел Лихницкий, генеральный директор DIS Group, отметил: «Интеграция данных – важная часть процесса управления данными, а мощных российских решений в этой области пока немного. Мы ожидаем, что внедрение «Плюс7 формИТ» поможет подразделениям МКБ получать информацию как минимум на 60% быстрее».

Миграция на «Плюс7 формИТ» будет окончательно завершена в 2023 г.

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