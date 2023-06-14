МКБ и холдинг «Т1» договорились о сотрудничестве в ИТ-среде

Московский кредитный банк (МКБ) и холдинг «Т1» сосредоточат усилия на анализе технологического ландшафта и развитии платформы производства ПО «Сфера», созданной внутри «Т1». Для этого партнеры создадут рабочие группы, в которые войдут эксперты и руководители в области создания цифровых продуктов и трансформации бизнес-процессов.

Компании договорились о сотрудничестве в целях решения задач в ИТ-области. Соглашение подписали заместитель председателя правления МКБ Сергей Путятинский и коммерческий директор продуктового кластера холдинга «Т1» Антон Спирин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом CNews сообщили представители «Т1».

«МКБ — крупный, амбициозный и динамичный представитель финансового сектора, который сфокусирован на создании ценности за счет применения новых цифровых технологий. Банк, безусловно, является целевой аудиторией для продуктов и компетенций нашего ИТ-холдинга. Мы намерены совместно инвестировать в исследование и пилотирование инновационных ИТ-продуктов, создаваемых в рамках холдинга Т1 и не только. Основной зоной внимания на текущий момент мы видим применение технологий интеллектуального анализа процессов и новые продукты для улучшения клиентского опыта», — сказал Антон Спирин, коммерческий директор продуктового кластера холдинга «Т1».

«Сотрудничество МКБ и Т1 поможет в развитии и поддержке российских разработок в сфере ИТ, а также будет способствовать созданию инновационных решений в области информационных технологий. Уверен, это приведет к улучшению качества продуктов и услуг не только для наших клиентов, но для всех участников финтех-рынка», — отметил Сергей Путятинский, заместитель председателя правления МКБ.

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Московский кредитный банк (МКБ) – универсальный частный банк, предоставляющий банковские и инвестиционно-банковские услуги для корпоративных клиентов, малого бизнеса и физических лиц, в том числе услуги private banking. Входит в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Банком России. Работает на российском финансовом рынке с 1992 г.

«Т1» – многопрофильный холдинг, является партнером производителей и разработчиков в сфере информационных технологий. Компании холдинга начинают историю с 1992 г. В штате — 16 тыс. сотрудников. В 2022 г. оборот холдинга составил свыше 166,7 млрд руб. По версии аналитического агентства CNews Analytics, «Т1» входит в топ-10 крупнейших российских ИТ-компаний. В состав холдинга входят кластеры: «Т1» (компании «Т1 интеграция», «Т1 консалтинг», Т1 Cloud, «Сервионика»), «Про» (продукты и партнерства), «Мультикарта», «Иннотех» и «Дататех». Среди заказчиков «Т1» – государственные структуры и крупнейшие компании ключевых отраслей экономики: операторы связи, финансовые организации, промышленные, топливно-энергетические, транспортные и торговые предприятия.