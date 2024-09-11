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В НСПК назначен заместитель генерального директора

«Национальная система платежных карт» (НСПК) объявила о назначении Сергея Путятинского заместителем генерального директора.

В новой должности Путятинский будет отвечать за технологический блок компании, включая ИТ-направление, операционный департамент, сертификацию и инновации.

До перехода в НСПК Сергей Путятинский более пяти лет был заместителем председателя правления «Московского кредитного банка» (МКБ), где также отвечал за технологии и операционный департамент, офис управления данными. На этой позиции Сергей сформировал сильную команду, с которой провел технологическую трансформацию, оптимизировал бэк-офисные функции, обновил ИТ-ландшафт, выстроив полноценное ИТ-партнерство с бизнесом.

«Уверен, в НСПК я смогу применить свой опыт, продолжив курс компании на разработку и развитие инновационных платежных сервисов», – сказал Сергей Путятинский.

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