Исследование: темпы цифровизации бизнеса за последние полгода увеличились

Предприниматели активно переводят бизнес в цифровой формат. По сравнению с предыдущим годом заметно увеличилась доля компаний, развивающих свои сайты, использующих онлайн-каналы продвижения бизнеса и готовых полностью заменить личное общение цифровым. Таковы результаты очередного совместного исследования банка «Открытие», Московской школы управления «Сколково» и Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства, посвященного готовности малого и среднего бизнеса к цифровой экономике (BDI – Business Digitalization Index). Оператором исследования выступил Аналитический центр НАФИ.

Индекс цифровизации бизнеса за последние полгода вырос до 51 п.п. по шкале от 0 до 100 баллов (в сентябре 2020 года значение Индекса составляло 50 п.п.).

Снижается доля компаний с низким уровнем цифровизации – с 20% в феврале 2020 года до 11% в настоящий момент. Одновременно растет доля компаний с высоким уровнем цифровизации практически во всех сегментах, за исключением среднего бизнеса.

Предприниматели цифровизируют бизнес сразу по нескольким направлениям – развивают свои сайты, используют онлайн-каналы в продвижении бизнеса и в коммуникации с клиентами, внедряют электронный документооборот.

Доля компаний сегмента МСБ, которые имеют полноценный корпоративный сайт с детальной информацией, по сравнению с предыдущей волной измерений (сентябрь 2020 года) выросла на 22 п.п. (с 41% до 63%).

Увеличилась доля тех, кто использует мессенджеры для работы с клиентами (с 80% до 85%), стало больше предпринимателей МСБ, готовых полностью перейти от личного к общению посредством онлайн-каналов (с 3% до 10%).

В отношении каналов продвижения бизнеса происходят два взаимосвязанных процесса: одновременно увеличивается доля компаний, размещающих рекламу в интернете (c 58% до 66% за год), и снижается доля использующих офлайн-каналы продвижения бизнеса (газеты, радио; с 43% до 26% за год).

Растет популярность социальных сетей как инструмента продвижения бизнеса – на сегодняшний день у 70% компаний сегмента МСБ есть страница в соцсетях. Самыми используемыми соцсетями являются Instagram (77%) и ВКонтакте (72%).

Перевод бизнеса в цифровое пространство привел к тому, что многие предприниматели и руководители предприятий МСБ стали больше задумываться об информационной безопасности. Доля компаний, не использующих инструменты обеспечения безопасности данных, по сравнению с сентябрем 2020 года снизилась на 7 п.п. (с 28% до 21%).

Каждая третья компания сектора МСБ в настоящий момент имеет утвержденную политику информационной безопасности (34%), каждая вторая – политику конфиденциальности информации (53%).

Цифровизация влияет на внутренний документооборот компаний. Все больше компаний комбинируют офлайн и онлайн-способы ведения документооборота – с сентября 2020 года их доля выросла на 12 п.п. (с 45% до 58%). Электронный документооборот в настоящее время полностью или частично внедрен в 73% компаний (показатель вырос на 14 п.п. по сравнению с сентябрем 2020 года). Также компании все чаще используют технологии на базе машинного обучения и VR/AR.

По сравнению с февралем 2020 года существенно увеличилось использование представителями сегмента МСБ облачных решений и хранилищ данных (с 52% до 63%), корпоративных мессенджеров (с 24% до 39%), онлайн-систем организации командной работы (с 15% до 24%), сервисов для анализа больших данных (с 5% до 11%).

Денежные операции все активнее переводятся в онлайн-формат: доля компаний, использующих систему быстрых платежей для расчетов с физическими лицами, выросла с 1% до 17% по сравнению с февралем 2020 года. Каждая вторая российская компания сегмента МСБ в настоящий момент не посещает офис банка и осуществляет все общение только в онлайн-формате.

Умеренный рост Индекса цифровизации бизнеса в целом свидетельствует о том, что одни его составляющие демонстрируют позитивную динамику, а другие – нет.

Самым «проблемным» частным индексом, который обозначает для компаний приоритетные области развития, является «Человеческий капитал».

На фоне финансовых проблем из-за пандемии многие компании сегмента МСБ отказались от обучения сотрудников цифровым технологиям – доля компаний, не проводящих такое обучение, за год увеличилась с 57% до 75%. Почти каждый второй руководитель (45%) уверен, что ему самому и его сотрудникам достаточно имеющихся знаний для успешного использования цифровых инструментов.

80% российских компаний МСБ не имеют своих специалистов по интернет-маркетингу, web-разработке и web-аналитике. Однако доля тех, кто формирует штат подобных специалистов, постепенно растет.

«Исследование показывает, что одной из главных точек роста в области цифровой трансформации бизнеса для российских компаний МСБ продолжает оставаться повышение цифровой грамотности сотрудников. Необходимо активнее внедрять в сознание руководителей компаний мысль о том, что высокий уровень цифровых компетенций их сотрудников является конкурентным преимуществом бизнеса. В контексте все большей цифровизации бизнес-процессов принципиально важно формировать у предпринимателей более ответственный подход к информационной безопасности. Нужно делать акцент на важности использования в компаниях МСБ цифровых инструментов защиты данных, применения политики информационной безопасности и конфиденциальности данных», - прокомментировала заместитель президента-председателя правления банка «Открытие» Надия Черкасова.

В 2021 году дополнительно исследовался уровень цифровизации бизнеса Свердловской области. Значение Индекса цифровизации в Свердловской области равно общероссийскому и составляет 51 п.п. Компании Свердловской области демонстрируют более высокие показатели по частным индексам «Интеграция цифровых технологий» (61 п.п. против 60 п.п. в целом по России), «Информационная безопасность» (47 п.п. против 38 п.п.) и «Человеческий капитал» (37 п.п. против 26 п.п.).

«Уровень цифровизации бизнеса в Свердловской области по ряду показателей превышает среднероссийский. У нас располагаются сразу несколько IT-компаний, известных не только в России, но и за рубежом. В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» уже несколько лет проводятся образовательные семинары и курсы повышения квалификации по интернет-маркетингу. Однако результаты исследования показывают, что нам есть над чем работать. В этом году мы решили запустить новую комплексную образовательную программу по цифровизации бизнеса, она сейчас находится в разработке. Вместе со Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства расскажем подробности уже в июне», - прокомментировала министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова.

МСБ Свердловской области активно внедряют цифровые технологии в свой бизнес. 97% компаний используют интернет для ведения бизнеса, 76% имеют собственный корпоративный сайт, 74% полностью или частично перешли на электронный документооборот.

Большинство предприятий Свердловской области используют мессенджеры для работы с клиентами (83%), каждая вторая компания продвигает свои товары и услуги в социальных сетях (47%).

МСБ региона активно размещают информацию о себе на онлайн-картах (75%), при этом в Свердловской области 2GIS является наиболее популярным сервисом (61%).

Много внимания компании области уделяют защите информации – 77% компаний используют инструменты обеспечения безопасности данных. В том числе 51% МСБ Свердловской области используют антивирусные программы для юридических лиц, 46% – антивирусные программы для физических лиц, 22% используют специализированные программы для защиты бизнеса (межсетевые экраны, WAF, защита от DDoS).

44% МСБ имеют утвержденную политику информационной безопасности, еще 60% – политику конфиденциальности.

Владимир Коровкин, Associate профессор бизнес-практики Московской школы управления Сколково, руководитель направления цифровые технологии, Head of Innovations and Digital Research): «Процесс цифровизации, как показывают исследования, набирает обороты в России и мире. После активной фазы пандемии и экстренной цифровизации в прошлом году, мы видим, что управленцы и предприниматели, более осмыслено подходят к этой теме. Они занимаются цифровой безопасностью и укрепляют свое присутствие в онлайн. Тенденции, которые задал COVID-19, будут еще долго актуальны для корпораций, производств, стратапов, поэтому мы увидим множество изменений в ведении бизнеса, создании новых инструментов и наращивании цифровых компетенциях у сотрудников, которые должны стать обязательными. По результатам исследования, к сожалению, мы видим, что за последние полгода острая необходимость в обучение сотрудников отходит на второй план. Почти половина руководителей компаний считают, что их сотрудникам достаточно имеющихся знаний для успешного использования цифровых инструментов (48%), а курсы по цифровым технологиям не нужны их сотрудникам (41%). Также не самая большая часть - 32% руководителей компаний обучались цифровым технологиям в кризис. Можно отметить, что не стоит забывать о важности обучения в период турбулентности и всеобщей неопределённости. Это касается не только изучение новых программ, профессиональных сервисов - большинство компаний в России по-прежнему не имеют специалистов по интернет-маркетингу, web-разработке и аналитике (80%), но и программ по коммуникации, лидерству и управлению проектами в цифре».