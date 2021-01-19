Российским разработчикам цифровых технологий урезали господдержку в три раза

В обновленной редакции федерального проекта «Цифровые технологии» нацпрограммы «Цифровая экономика» значительно сократился общий бюджет финансирования мероприятий — с ₽632 млрд до ₽228 млрд. Основное сокращение коснулось проектов по преобразованию приоритетных отраслей экономики и реализации дорожных карт по прорывным «сквозным» направлениям.

Как менялись бюджеты на поддержку разработчиков цифровых технологий

В распоряжении CNews оказался обновленный вариант федерального проекта «Цифровые технологии», входящего в состав национальной программы «Цифровая экономика». Первая версия этого документа была утверждена в мае 2019 г. и предполагала расходы за период 2019-24 гг. в размере ₽458 млрд. Из этой суммы на федеральный бюджет приходятся ₽281 млрд, а еще ₽176 млрд должны были обеспечить внебюджетные источники.

В марте 2020 г. была утверждена новая версия документа. В ней общие расходы выросли в 1,5 раза — до ₽632 млрд. Объем бюджетных расходов остался на прежнем уровне, а вот объем внебюджетных вырос в два раза — до ₽352 млрд.

Теперь же, наоборот, произошло значительное сокращение расходов — до ₽228 млрд, то есть почти в три раза. При этом бюджетные расходы были сокращены в два с лишним раза — до ₽119 млрд, а внебюджетные — почти в три раза, также до ₽119 млрд руб.

Сокращение поддержки проектов по преобразованию приоритетных отраслей экономики

В предыдущей версии большая часть мероприятий была связана с преобразованием приоритетных отраслей экономик и социальной сферы на основе внедрения отечественных продуктов, сервисов и решений, созданных на базе цифровых «сквозных» технологий. На эти цели планировалось потратить ₽441 млрд.

Сейчас от этого блока осталось только одно мероприятие — обеспечение льготного кредитования проектов по цифровой трансформации. На него будет потрачено ₽28,9 млрд. Из этой суммы на долю внебюджетных источников приходится ₽22,3 млрд, федеральный бюджет выделит еще ₽6,6 млрд.

В обновленной редакции федерального проекта «Цифровые технологии» нацпрограммы «Цифровая экономика» значительно сократился общий бюджет финансирования мероприятий. Фото: ru.depositphotos.com

Уполномоченным банкам будут предоставлены субсидии на возмещение недополученных ими доходов по кредитным договорам с льготной процентной ставкой, заключенным с организациями на реализацию проектов по преобразованию приоритетных отраслей экономики и социальной сферы.

Помимо этого, еще ₽22,8 млрд направят на поддержку проектов российских организаций по разработке цифровых платформ и программных продуктов в целях создания и развития производства высокотехнологичной промышленной продукции. Эту сумму поровну поделят федеральный бюджет и внебюджетные источники. К 2024 г. количество программных продуктов в реестре российских программ для ЭВМ увеличится до 11,1 тыс. (в конце 2020 г. их было 7,1 тыс.).

Поддержка разработчиков 5G и квантовых технологий

В предыдущей версии документа планировалось потратить ₽285 млрд на реализацию дорожных карт по направлениям «сквозных» цифровых технологий (часть соответствующих мероприятий пересекались с мероприятиями по преобразованию приоритетных отраслей экономики). От этого блока было решено отказаться полностью.

Изначально в федпроекте «Цифровые технологии» содержалось девять прорывных направлений развития цифровых технологий. В 2019 г. по всем были написаны дорожные карты, семь из которых утверждены.

Но параллельно правительство договорилось с госкорпорациями о разработке еще восьми дорожных карт, направления которых во многом были схожи с предыдущими дорожными картами. Из них сейчас утверждено пять. Причем, в последнюю редакцию федпроекта «Цифровые технологии» вместо общих мероприятий о реализации дорожных карт были включены точечные мероприятия по трем дорожным картам: квантовые вычисления, квантовые коммуникации и сети сотовой связи пятого поколения (5G).

Так, на разработку системного проекта по производству высокотехнологичной продукции для сетей связи 5G и обеспечение ее серийного выпуска будет направлен ₽41,5 млрд. Реализацией проекта займется госкорпорация «Ростех». Ожидается, что к 2024 г. уровень локализации базовых станций для сетей 5G составит 40%.

На разработку прототипов квантовых процессоров в рамках соответствующей дорожной карты потратят ₽17,9 млрд. Должны быть созданы квантовые процессоры без кодов коррекции ошибок и модули облачной платформы для осуществления квантовых вычислений и разработки элементов различных уровней стека программного обеспечения. К 2024 г. в российском квантовом процессоре будет 50 кубитов.

На обеспечение создания квантовых сетей связи в рамках соответствующей дорожной карты будет направлено ₽16 млрд. К 2024 г. протяженность квантовых сетей связи составит 7 тыс. км. Все три вышеупомянутых мероприятия будут полностью финансироваться из федерального бюджета.

Целевые показатели федпроекта «Цифровые технологии»

Целевой показатель Единица измерений 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. Количество программных продуктов в реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных единиц 7100 8100 9100 10100 11100 Уровень локализации базовых станций для сетей связи 5G/IMT 2020 российского производства (в стоимостном выражении) % 0 10 20 30 40 Протяженность создаваемых квантовых сетей связи км 150 700 1100 2500 7000 Количество кубитов в квантовом процессоре на отчетный год единиц 2 4 16 20 50 Количество проектов по разработке и внедрению решений в сфере информационных технологий, реализуемых стартапами, получившими государственную поддержку единиц 667 175 282 277 267

Мероприятия РФРИТ, «Сколково», РВК и ФРИИ

Также в обновленную версию федпроекта «Цифровые технологии» были включены точечные мероприятия, которые будут исполнять различные институты развития. Наиболее дорогостоящим мероприятием во всем федпроекте теперь является поддержка «Российским фондом развития информационных технологий» (РФРИТ) проектов по разработке и внедрению российских решений в сфере ИТ. Фонд находится в ведении Минцифры.

На реализацию этой цели РФРИТ потратит ₽44 млрд, из которых ₽24,5 млрд выделит федеральный бюджет, а еще ₽19,5 млрд — внебюджетные источники. Среди прочего будут финансироваться проекты в организациях оборонно-промышленного комплекса. К 2024 г. будет поддержано 267 проектов.

Еще одно мероприятие, которым займется РФРИТ — возмещение затрат по использованию субъектами малого и среднего предпринимательства российского программного обеспечения. На эти цели федеральный бюджет потратит ₽7 млрд. Предполагается субсидировать вендоров с целью компенсации половины стоимости приобретаемого у них субъектами малого и среднего предпринимательства программного обеспечения.

Еще ₽11 млрд из федерального бюджета Фонд содействию инновациям (Фонд Бортника) потратит на поддержку проектов малых предприятий по разработке, применению и коммерциализации российских цифровых решений.

Фонд «Сколково» израсходует ₽18,6 млрд на обеспечение внедрения российских решений в сфере ИТ. Из этой суммы внебюджетные источники выделят ₽9,98 млрд, а федеральный бюджет — ₽8,6 млрд. Речь идет о предоставлении компаниям грантов на первое масштабное внедрение коммерческой версии решений в рамках приоритетных направлений господдержки проектов по разработке ПО и программно-аппаратных комплексов.

На увеличение инвестиций в проекты по внедрению цифровых технологий и платформенных решений путем реализации лизинговых сделок будет направлено ₽10,3 млрд. Из этой суммы внебюджетные источники выделят ₽7,3 млрд, федеральный бюджет — ₽3 млрд. К 2024 г. должно быть реализовано не менее 10 лизинговых проектов. Реализацией самого мероприятия займется «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК).

«Российская венчурная компания» (РВК) потратит ₽8,2 млрд на обеспечение венчурного финансирования проектов по разработке российских решений в сфере ИТ, находящихся на ранних стадиях. Из этой суммы федеральный бюджет выделит ₽4,3 млрд, внебюджетные источники — ₽3,9 млрд.

Речь идет о помощи в создании специализированных венчурных фондов, которые будут поддерживать проекты по развитию цифровых технологий на ранних стадиях (уровень готовности технологий — от 3 до 7). Сумма поддержки составит до ₽120 млн на один проект.

Еще ₽1 млрд Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) потратит на осуществление акселерации проектов по разработке российских решений в сфере ИТ, включая информационно-методическое сопровождение программ по акселерации. Средства будут полностью взяты из федерального бюджета.

Миллиард рублей для контроля госзакупок

АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ» получит из федерального бюджета ₽1 млрд на осуществление методологического сопровождения разработки стратегий цифровой трансформации акционерных обществ с государственных участием и мониторинг их реализации, а также оценку мер по импортозамещению в сфере ИКТ. Руководителем этой организации является бывший замминистра связи Илья Массух.

Организация занимается мониторингом исполнения постановления правительства о переходе госкомпаний на отечественное программное обеспечение и анализом госзакупок в сфере ИКТ. Также она будет осуществлять мониторинг перехода органов государственной власти, внебюджетных фондов и компаний с госучастием на использование отечественного ПО и согласование соответствующих планов. В сфере интересов центра окажется организация и проведение независимой экспертизы продукции и решений в сфере ИКТ на предмет соответствия правилам ведения Реестра российского ПО. Ранее деятельность данной организации финансировалась из другого федпроекта «Цифровой экономики» — «Информационная безопасность».

Запланированные результаты федпроекта «Цифровые технологии» и стоимость их достижения