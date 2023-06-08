IT_One завершила пилотный проект по миграции данных «Почты России» на российскую СУБД от Arenadata

Компания IT_One совместно с российским вендором Arenadata реализовала для «Почты России» пилотный проект по миграции данных на платформу Arenadata. В результате заказчик опробовал высокопроизводительное решение по анализу и построению витрин данных и смог протестировать потенциальные технологии для реализации стратегии предприятия по импортозамещению.

«Почта России» собирает в своих информационных системах огромное количество разноплановых данных, подлежащих обработке и анализу, используя для этого комплекс программных решений, включая продукты разных решений. С учетом общего тренда на обеспечение технологической стабильности компания приняла решение пропилотировать отечественную платформу Arenadata и оценить, насколько она соответствует ожиданиям и потребностям «Почты России».

Пилот был реализован на базе Arenadata DB (ADB) — масштабируемой аналитической СУБД, построенной на технологии с открытым исходным кодом Greenplum.

В задачи пилотного проекта входили миграция витрин данных заказчика для функционального и нагрузочного тестирования, интеграция новой СУБД с существующими программными ETL и BI решениями, адаптация и доработка изменений в коде процедур загрузки, расчётов, информационных панелей и отчётных форм. Среди других задач — отработка лучших практик использования модели данных и методов загрузки, расчетов и извлечения данных, оптимальных для экосистемы Arenadata DB / Greenplum, проведение замеров времени построения витрин и дистрибуции данных из новых источников.

Специалисты IT_One согласовали с заказчиком цели пилотного проекта и различные требования, включающие функциональность внедряемых решений, внутреннюю спецификацию по построению витрин данных, аналитические отчеты и особенности переноса данных. Со стороны IT_One была представлена архитектура решения на базе Arenadata DB, включающая используемые компоненты и реализацию процессов репликации и построения данных.

При построении витрин была учтена разница в технологиях обработки распределенных данных исходной и целевой СУБД, так как «бесшовная» миграция данных в Arenadata DB была не реализуема.

В финале специалисты IT_One продемонстрировали работу новых витрин данных, как в Arenadata DB, так и с учетом выгрузки/ загрузки данных из ADB в существующие BI-инструменты «Почты России». Заказчик подтвердил, что все цели и задачи пилотного проекта успешно реализованы.

На каждом этапе проекта команды специалистов «Почты России», IT_One и Arenadata тесно взаимодействовали, что позволило успешно реализовать амбициозный пилотный проект.

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«"Почта России" уже несколько лет планомерно движется в сторону технологического суверенитета, переводя ИТ-инфраструктуру на передовые российские программные и аппаратные решения. Среди целей нашей стратегии цифровой трансформации — повышение доли использования отечественных ИТ-продуктов. Нынешний кейс доказал, что с помощью компетентного подрядчика и собственной экспертизы мы способны реализовывать сложные, трудоемкие пилотные проекты, которые показывают всему рынку зрелость и конкурентоспособность российских разработок», — говорит Дмитрий Чудинов, заместитель генерального директора, «Почта России».

«Я бы отметил два главных вывода, которые мы сделали по результатам пилотного проекта. Во-первых, была доказана сама возможность перехода аналитического хранилища на платформу Arenadata DB, с сохранением его работоспособности и базовой функциональности. То есть по сути, мы заложили основу будущих проектов по полноценной миграции на платформу Arenadata DB. И второе, что стоит особо подчеркнуть, — мы продемонстрировали необходимые компетенции IT_One в этой области, которые помогут нам в дальнейших подобных проектах», — отмечает Петр Левин, директор по разработке ПО в компании IT_One.

«Проект "Почты России" — уникальный и масштабный. Прецедентов подобной миграции на российском рынке ещё не было. Команде Arenadata потребовалось решать нестандартные задачи, поэтому мы уделяли проекту особое внимание на каждом его этапе. Сейчас, глядя на результаты пилотного проекта, мы уверены, что у наших продуктов есть все возможности помочь "Почте России" достигнуть технологической суверенности», — комментирует Павел Ишков, директор департамента продаж Arenadata.

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Arenadata — российская компания с ключевой специализацией в разработке программных продуктов для сбора, хранения и обработки больших данных на базе технологий с открытым исходным кодом. Arenadata входит в реестр ИТ-организаций, аккредитованных Минцифры РФ. В 2023 г. компания вошла рейтинг Forbes «30 самых дорогих компаний Рунета». Программные продукты Arenadata зарегистрированы в Едином реестре российского ПО. Arenadata представляет на рынке экосистему программных продуктов, решений и сервисов, построенных на базе многофункциональной платформы данных Arenadata EDP. Платформа является технологической основой для построения корпоративных хранилищ и озёр данных, а также при реализации проектов в направлении IoT, ML и AI.

IT_One — компания по разработке программного обеспечения для крупных игроков российского бизнеса и созданию собственных технологических решений и инноваций.