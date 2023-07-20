IT_One: растет спрос на фокусное обучение сотрудников

Специалисты компании IT_One фиксируют изменение спроса в области корпоративного обучения в ИТ-компаниях. В 2023 году наибольший интерес вызывает фокусное обучение под конкретную функцию или компетенцию, а также длительные внешние образовательные программы.

По данным HR-подразделения компании IT_One, сохранившийся высокий спрос административного и технического персонала на внешнее обучение (его запрашивают около 15% от общего числа сотрудников) перераспределился в пользу длительных образовательных программ сроком от полугода и более, с графиком – вне рабочего времени.

Одновременно с этим растет спрос на индивидуальное развитие ИТ-сотрудников. Со стороны бизнеса остается потребность в развитии конкретных гибких навыков специалистов в рамках реализации определенных проектов – на основе функций, которые предполагаются к выполнению той или иной ролью.

В этом направлении наиболее эффективным оказывается фокус на обучение разнообразным функциям конкретных сотрудников. Статистика ИТ-компании подтверждает, что сосредоточение внимания сотрудников на одной задаче и ее решение в практическом ключе приводит к наилучшему результату и позволяет определить зону дальнейшего развития.

Запрос от бизнеса поступает на развитие Soft Skills не только административного, но и технического ИТ-персонала. Техническим специалистам также приходится применять навыки коммуникаций, постановки целей и т. д. при взаимодействии друг с другом и с коллегами из смежных подразделений.

К формату индивидуального фокусного обучения можно также отнести внутреннее менторство по техническим направлениям, позволяющее внутренним экспертам быстро развивать точечные навыки сотрудников. За последние три месяца за помощью наставника обратились более 100 сотрудников IT_One.

Что касается развития технических навыков в целом – потребность в обучении остается на прежнем высоком уровне – 90% от общего числа запросов. При этом различается динамика по основным направлениям:

запрос на обучение в области системного администрирования и разработки стабильно высокий, в частности, растет интерес к микросервисной архитектуре,

курсы по тестированию интересуют меньшее количество специалистов (снижение запросов с 30% до 20% от общего числа),

наибольший интерес вызывают такие специфичные задачи, как Java для целей тестирования и тест-менеджмент.

Наибольший рост спроса демонстрируют курсы по системной аналитике и бизнес-аналитике: прирост запросов зафиксирован с 7% до 30% за год. Это обусловлено глубоким проникновением аналитических задач во все бизнес-процессы.

«Стратегия корпоративного обучения должна гибко выстраиваться на основе современных методик и потребностей. Очевидно, что в течение всего 2023 года на фоне общего роста запросов сотрудников на образование тренды на индивидуальное сфокусированное внутреннее обучение и долгосрочные внешние курсы будут наиболее актуальными», — прогнозирует Ирина Сокольская, HR-директор компании IT_One.