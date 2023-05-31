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IT_One стала участником ассоциации «Руссофт»

В конце мая 2023 года компания IT_One вступила в ассоциацию компаний-разработчиков программного обеспечения России «Руссофт». Участие в работе профессионального сообщества, объединяющего более 300 игроков рынка ИТ разного масштаба и сфер деятельности, позволит команде IT_One следить за тенденциями в отрасли, обмениваться экспертизой с ведущими игроками рынка, организовывать совместные активности.

Ассоциация «Руссофт» заслужила признание как объединение, охватывающее все направления разработки софта, ориентированное на поддержку российских разработчиков на локальном и мировом рынках, проведение аналитических исследований, а также на взаимодействие с органами государственной власти в области регулирования и стандартизации отрасли. Комитеты, входящие в «Руссофт», являются центрами компетенций в наиболее актуальных сферах современных ИТ: это цифровая трансформация и импортонезависимость, информационная безопасность, свободное ПО и другие.

Компания IT_One – российский разработчик программного обеспечения, вступила в ассоциацию 24 мая. Участникам сообщества может быть полезен большой опыт компании в реализации комплексных проектов цифровизации и цифровой трансформации, в построении стратегий импортозамещения, а также в тестировании отдельных отечественных программных и аппаратных решении и их совместимости. В свою очередь, «Руссофт» поможет IT_One расширить круг деловых партнеров и инициировать новые совместные проекты, важные для отрасли.

«Мы рады стать частью ведущего российского объединения компаний-разработчиков ПО и возлагаем большие надежды на взаимовыгодное сотрудничество с членами этого профессионального сообщества. Наши главные цели в «Руссофт» – обмен информацией по актуальным вопросам, связанным с ИТ-индустрией, совместное продвижение проектов и совместная организация различных мероприятий», – комментирует Сергей Резонтов, генеральный директор IT_One.

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