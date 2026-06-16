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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 196168
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Демидов Игорь

СОБЫТИЯ


16.06.2026 Блокировки нипочем. Рекламодатели увеличивают бюджеты в Telegram 1
03.06.2021 Газпромбанк завершил свой первый онлайн-хакатон GPB Hack 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Демидов Игорь и организации, системы, технологии, персоны:

SAS Institute 1078 1
ГПБ - Газпромбанк 1255 1
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 982 1
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 505 1
DevOps - Development и Operations 1191 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 772 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7762 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63818 1
Data Fabric - DataFabric - Фабрика данных - Единое решение (концептуальная архитектура) управления хранением информации в системах разных производителей 92 1
SAS RTDM - SAS Real-Time Decision Manager 38 1
Россия - РФ - Российская федерация 163984 2
Украина 7899 1
Казахстан - Республика 5983 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33236 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52835 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5498 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 388 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1450132, в очереди разбора - 728240.
Создано именных указателей - 196168.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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