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«Диасофт» реализовал продукт «Система принятия решений» в микросервисной архитектуре

Компания «Диасофт» завершила перевод продукта «Система принятия решений» на микросервисную архитектуру. Продукт входит в состав платформы развития Digital Q.Omnichannel. Он успешно используется в ряде банков в составе «Кредитного конвейера» от компании «Диасофт». Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

В продукте реализован функционал анализа данных о заемщике, полученных из внешних систем, таких как бюро кредитных историй, различные списки («черные» списки, списки банкротов, террористов, AML и другие). «Система принятия решений» автоматически производит расчет платежеспособности клиента и принимает решение о выдаче кредита, а также при необходимости дополнительно рассчитывает матрицу предложений.

В случае если заявка на кредит попала в «серую зону», и автоматическое принятие решения невозможно, андеррайтер вручную анализирует платежеспособность заемщика и принимает решение о выдаче кредита. Виртуальное рабочее место андеррайтера также является частью «Системы принятия решений».

Система позволяет гибко настроить бизнес-правила и матрицы для расчета скорингового балла и других показателей, необходимых для принятия решений по кредитам. Стратегии и правила автоматически логируются, благодаря чему всегда можно посмотреть, как отработала та или иная проверка. Инструменты технологической платформы Digital Q.Sensor позволяют строить дашборды непосредственно в продукте – пользователь получает оперативный отчет о положительных решениях, причинах отказов, скорости выполнения процессов.

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Импортозамещение

«Среди конкурентных преимуществ продукта “Система принятия решений” – импортонезависимый стек, встроенные языки программирования Java Script, Python и Groovy, а также два режима работы. В первом режиме система производит обработку массивов данных, полученных в процессе движения заявки по кредитному конвейеру, во втором – самостоятельно обогащает данные благодаря встроенным адаптерам для внешних систем: СМЭВ, Credit Registry, АБС, AML», – сказал Андрей Борочкин, руководитель продукта «Кредитный конвейер» компании «Диасофт».

Современный технологический стек и встроенные low-code инструменты позволяют существенно сократить time-to-market обновлений продукта в соответствии с изменяющимися риск-стратегиями банка. За счет реализации в микросервисной архитектуре обеспечивается отказоустойчивость продукта, доступность 24/7 и автономное обновление отдельных компонентов продукта без технологических окон.

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