Умные фонари «Ростелекома» помогли сэкономить Южному Уралу более 70 млн киловатт электроэнергии

Интеллектуальные уличные светильники «Ростелекома» помогли сэкономить муниципалитетам Челябинской области свыше 70 млн киловатт электроэнергии или около 500 млн рую. Данные получены за период наибольшей длительности темного времени суток с ноября 2021 г. по март 2022 г. Провайдер заменил устаревшие уличные фонари на умные светодиодные источники наружного освещения более чем в сорока населенных пунктах региона. Специалисты провели модернизацию в рамках энергосервисных контрактов с администрациями муниципалитетов без затрат бюджетных средств. «Ростелеком» выступил инвестором и интегратором проектов. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Современные цифровые решения для уличного освещения повышают безопасность пешеходов и водителей, делают улицы городов ярче и комфортнее.

«Челябинская область − абсолютный лидер УрФО и Пермского края по количеству населенных пунктов, где внедрено интеллектуальное освещение. На улицах городов и поселений региона работают около 40 тыс. умных фонарей. Они позволяют ежемесячно экономить на освещении, сохраняя в среднем до 70 % бюджетных средств, которые ранее предназначались для оплаты услуг ЖКХ», — сказал Михаил Сергеев, директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком».

Настройки оборудования обеспечивают максимальную видимость даже в сумерках. Умные фонари со светодиодами солнечного спектра способны выдерживать экстремальный температурный режим в диапазоне от -60 °С до +40 °С, высокую влажность и перепады атмосферного давления, поэтому будут бесперебойно освещать улицы населенных пунктов не менее семи лет. Но главное преимущество интеллектуальных фонарей — способность менять интенсивность освещения в зависимости от астрономического времени суток и погодных условий.

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ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет около 11 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 11 млн пользователей, из них 6,4 млн — IPTV.