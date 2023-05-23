«Ростелеком» подключает умные экраны в медучреждениях Югры

«Ростелеком» организовал современный цифровой сервис «Умные экраны» для медицинского центра «Наджа» в Сургуте. Провайдер применил Digital signage решения, которые воспроизводят и отображают мультимедийный контент. В учреждении смонтировано 15 мониторов. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

На диджитал-экранах крупнейшей многопрофильной частной клиники Югры «Наджа» посетители видят информацию о новых услугах, актуальных акциях и скидках. Управление рекламными поверхностями происходит удаленно. Например, можно менять и обновлять контент в зависимости от дня недели.

Дмитрий Лукошков, директор Ханты-Мансийского филиала компании «Ростелеком»: «Главное преимущество услуги "Умные экраны" заключается в том, что заказчику не нужно закупать оборудование и софт, а также нести расходы на техподдержку – "Ростелеком" организует все под ключ. Это позволяет клиенту значительно экономить на размерах инвестиций».

«Ростелеком» подключает умные экраны в медучреждениях Югры

Цифровое решение состоит из устройства трансляции и программного обеспечения, предоставляемого компанией «Ростелеком». Информацию для клиентов можно показывать на телевизорах, планшетах или мониторах. Перед внедрением услуги пользователь имеет возможность оценить не только качество, но и эффективность сервиса.

Александра Исхизова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале: «Все чаще предпринимателей заботят вопросы о том, как лучше рассказать клиентам о новых продуктах, как привлечь внимание к рекламной акции и, конечно, как увеличить продажи. Digital signage решения позволяют централизованно управлять всеми экранами из личного кабинета, показывать динамические и анимированные заставки, при этом выстраивая медиаплан и расписание, а также проводить опросы и транслировать отзывы покупателей».

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На Урале сервисом "Умные экраны" воспользовались уже больше 60 государственных и частных компаний. В последние два года в регионе наблюдается рост спроса на эту услугу на 16%.

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ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет около 11 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 11 млн пользователей, из них 6,4 млн — IPTV.