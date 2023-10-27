МТС связала единым номером смартфон и умные часы

ПАО «МТС», цифровая экосистема, запустила в московском регионе услугу «Единый номер», позволяющую абонентам МТС принимать и совершать автономные вызовы с умных часов с eSIM под тем же номером, который используется в смартфоне. Теперь, чтобы быть всегда на связи, не обязательно брать с собой смартфон. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новая услуга «Единый номер» связывает единым абонентским номером любой смартфон с SIM-картой МТС и умные часы с функцией eSIM на операционной системе Android. Абоненты МТС получают возможность пользоваться голосовыми услугами при помощи умных часов под своим действующим мобильным номером, находясь в удалении от смартфона. При этом дальность не имеет значения – умные часы сами по себе работают как телефон.

Подключить часы можно дистанционно на сайте МТС, посещать магазин МТС не требуется. Услуга доступна в Москве и Московской области, а к концу 2023 г. будет масштабирована для частных клиентов в большинстве регионов России.

«Современные модели умных часов работают не только в тесной связке со смартфонами, но и становятся самостоятельными устройствами. МТС запустила услугу «Единый номер», которая расширяет возможности клиентов и выводит использование носимой электроники на новый уровень комфорта. Объединив умные часы с eSIM со смартфоном под одним номером, абонент МТС останется на связи, даже забыв телефон дома, выйдя на пробежку или в магазин, находясь за рулем или просто когда заняты руки. При этом абонент всегда доступен для входящих звонков по привычному номеру, а при исходящих вызовах с часов у собеседников отобразится тот же номер, что и при звонках со смартфона», - отметил коммерческий директор массового рынка МТС Юрий Нефедов.

К услуге «Единый номер» можно подключить следующие модели умных часов с eSIM: Samsung Galaxy: Watch 4 LTE, Watch 5, Watch 5 Pro, Watch 6, Watch 6 Classic; Huawei: Watch 3, Watch 3 Pro, Watch 4, Watch 4 Pro.

Краткая инструкция и условия подключения размещены на сайте МТС. Подробное описание по активации умных часов доступно на медиа-портале МТС.

По данным аналитики МТС, в первом полугодии 2023 г. умные часы заняли почти 70% российского рынка носимых устройств.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.