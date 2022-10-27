Умные датчики МТС помогут сохранить объекты культурного наследия России

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, сообщает о внедрении собственного IoT-решения для круглосуточного мониторинга климатического режима «Цельсиум» в Воскресенском соборе (г. Арзамас), который является объектом культурного наследия России. Умные технологии МТС помогут сохранить фасад храма и его внутреннюю отделку. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Во время реконструкции Воскресенского собора в Арзамасе были установлены датчики мониторинга «Цельсиум», работающие на базе сети интернета вещей NB-IoT. Умные датчики круглосуточно отслеживают изменения микроклимата (температуры, влажности, атмосферного давления), тем самым позволяя сохранить внешнюю и внутреннюю отделку храма, включая роспись, старинные иконы и фрески XVIII века. Устройство не требует проведения монтажных работ или специальных навыков для установки: благодаря этому было получено разрешение использовать его на объекте культурного наследия, где запрещены масштабные строительные работы.

Датчики «Цельсиум» позволяют не только фиксировать текущие показатели температуры, влажности и давления в определенных частях храма, но и отслеживать изменения микроклимата в ретроспективе: данные передаются в облако МТС благодаря постоянному подключению устройств к сети NB-IoT. При внезапном отклонении от заданных параметров реставраторы моментально получат уведомление в приложении и смогут оперативно отреагировать на инцидент, тем самым спасти хранящиеся в храме объекты, которые несут культурно-историческую ценность.

«МТС развивает цифровые технологии не только для того, чтобы решать задачи бизнеса. Мы реализуем наши IoT-решения на объектах социальной инфраструктуры, а теперь помогаем сохранить и памятники культурного наследия. За 2022 г. мы обеспечили сотнями датчиков мониторинга микроклимата областные роддомы, музеи, библиотеки и даже станцию на Южном Полюсе. Решение “Цельсиум” незаменимо в условиях, когда нельзя проводить демонтажные работы для установки устройств, при этом нужно отслеживать, передавать и хранить большой массив данных — именно такие вводные были перед нами в случае с Воскресенским собором в Арзамасе. Уверен, что накопленный нами опыт поможет сохранить десятки памятников культурного наследия по всей России», — сказал руководитель центра развития сетей и решений на базе устройств интернета вещей МТС Андрей Плавич.

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«Цельсиум» — портативный датчик, который контролирует температуру, влажность, давление и качество воздуха в помещении. Датчик является собственной разработкой МТС, собирается в России, работает и обслуживается на базе отечественной инфраструктуры. Прибор подключен к энергоэффективной сети NB-IoT, что гарантирует контроль за микроклиматом в режиме 24/7 и позволяет устройству работать без замены элементов питания в течение двух лет. Устройство не требует проведения монтажных работ или специальных навыков для установки: благодаря этому его можно использовать в помещениях, где запрещены работы с образованием пыли, например, на объектах культурного наследия, храмах, музеях и других памятниках архитектуры.

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются около 88 млн абонентов.