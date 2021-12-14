Oppo представила умные очки Air Glass с микропроектором

Компания Oppo представила умные очки Air Glass. Очки дополненной реальности оснащены микропроектором Spark, современным микросветодиодом, а также дифракционным оптическим волноводным дисплеем, которым можно управлять при помощи касаний, голоса, движений головы и рук.

В основе дизайна Oppo Air Glass лежит инновационная конструкция волновода с моноклем. Air Glass имеют плавные изгибы, которые придают им легкий и минималистичный внешний вид. Oppo Air Glass весят 30 г и являются одними из самых легких устройств в отрасли, которые можно носить как обычные очки.

Дизайн основного корпуса вдохновлен перьями - легкими, гладкими и изогнутыми, с сенсорной панелью, напоминающей невесомое перо. А дизайн линз похож на крылья цикады, что отличает Air Glass от обычных очков с закругленными или прямоугольными линзами. Air Glass получили тонкую оправу, в которой размещены все составляющие устройства, включая платформу Qualcomm Snapdragon Wear 4100.

Оправа Oppo Air Glass изготовлена с использованием технологии ЧПУ.

Oppo Air Glass

Благодаря интеграции собственного микропроектора, усовершенствованного микросветодиода и специальной технологии волноводов, Oppo Air Glass демонстрирует яркое и четкое изображение, независимо от того, находится ли пользователь в помещении или на улице и гарантирует высокое качество дополненной реальности (AR) в любое время.

В основе дисплейной системы Oppo Air Glass лежит микропроектор Spark - одна из самых компактных проекционных систем в отрасли (0,5 куб. см, или примерно размер кофейного зерна). Проектор оснащен металлическим корпусом с ЧПУ и модулем стеклянных линз, которые обеспечивают улучшенную теплопередачу, а также прочность. Кроме того, проектор оснащен микросветодиодом, яркость которого достигает 3 млн единиц.

В Oppo Air Glass используется изготовленный на заказ оптический дифракционный волновод, поддерживающий два режима отображения - 16-битную шкалу серого и 256-битную шкалу серого. Он может обеспечивать среднюю яркость до 1400 нит, отображая яркое и четкое изображение при различных условиях освещения. Кроме того, два слоя сапфирового стекла используются для защиты с обеих сторон при этом они сохраняют прозрачность очков.

Oppo Air Glass разработаны таким образом, чтобы быть удобными для всех потребителей, включая пользователей с нарушениями зрения, такими как близорукость и гиперметропия. Очки доступны в двух различных типах оправ - серебристая полуоправа и черная ободковая оправа, которая подходит для пользователей, которым требуются корректирующие очки. Оба цвета доступны в двух размерах.

Oppo Air Glass можно управлять с помощью приложения SmartGlass на Oppo Watch 2 и любом смартфоне Oppo с ColorOS 11 или более новой версией ColorOS. Управлять очками можно при помощи касаний, голоса, движения рук и головы.

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Когда Air Glass сопряжены с Oppo Watch 2, пользователи могут использовать движения рук для переключения приложений. Более того, при помощи движения головы, например, легкого кивания или покачивания головой можно открывать и закрывать уведомления соответственно.

В Air Glass установлены различные приложения, в том числе разработанные Oppo. К ним относятся Погода, Календарь, Здоровье, Телесуфлер, Перевод и Навигация.

Функция перевода очень полезна для межкультурного общения. После сопряжения голосовой ввод от одного пользователя будет автоматически переведен в текст на язык другого пользователя и отобразится на его очках. Air Glass поддерживает двусторонний перевод с китайского на английский, а в ближайшее время будут предложены китайский-японский и китайский-корейский языки.

Телесуфлер еще одна инновационная функция Air Glass, которая облегчит пользователям процесс демонстрации презентаций на публике.

Oppo также тесно сотрудничает с компаний Baidu для настройки приложений Baidu Walk & Bike Navigation и Explore Nearby для Oppo Air Glass. С помощью Baidu Walk & Bike Navigation пользователи могут получать инструкции по путешествию пешком или на велосипеде, а приложение Explore Nearby отображает информацию о близлежащих магазинах и других местах в зависимости от местоположения.

Доступность

Oppo Air Glass будут доступны для покупки в I квартале 2022 г. в Китае. Устройство будет доступно в двух цветах - черном или белом, с двумя аксессуарами для оправ.