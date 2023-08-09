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В России зафиксирован пик спроса на умные системы для контроля и управления микроклиматом

ПАО «МТС», цифровая экосистема, проанализировала спрос на системы для управления микроклиматом в собственной розничной сети. С 31 июля по 6 августа 2023 г. был зафиксирован пик спроса в России на датчики температуры и влажности, увлажнители и другие климатические устройства: на первую неделю августа пришлось около 25% продаж устройств от всего летнего периода. По мнению аналитиков компании, высокий спрос вызван аномальной жарой, установившейся во многих частях России. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Около 55% всех продаж пришлось на датчики температуры и влажности, которые позволяют фиксировать малейшие изменения окружающей среды. Также устройства можно интегрировать в различные сценарии умного дома, например, запускать кондиционер и увлажнитель для регуляции микроклимата с помощью смартфона. Датчики работают от батареи, которой хватает в среднем на один год. Средняя цена гаджета сейчас составляет 874 руб.

Помимо датчиков покупатели активно приобретали умные увлажнители воздуха, которые заняли около 30% продаж. Такие устройства позволяют создавать комфортный уровень влажности в помещениях, могут работать в течение всего дня или ночи, и подключаться к экосистеме умного дома. Средняя цена умного увлажнителя составляет 4216 руб.

В тройку популярных товаров также вошли напольные и настольные умные вентиляторы. Они заняли около 5% продаж, а их средняя цена составила 5467 руб.

Около четверти всех продаж устройств на умные системы для контроля и управления микроклиматом пришлись на Москву и область. Также умные устройства активно покупали в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Санкт-Петербурге и в Нижнем Новгороде.

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Цифровизация

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.

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