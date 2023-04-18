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Аналитика МТС: Жители Курской области стали в три раза чаще покупать умные устройства для дома

ПАО «МТС», цифровая экосистема, проанализировала продажи умных устройств в Курской области за первые три месяца 2023 г. Как и в 2022 г., на первом месте по популярности у курян умные колонки, однако впервые на вторую строчку рейтинга попали умные лампочки, датчики по контролю микроклимата в доме и умные видеокамеры. При этом умные весы опустились на третью строчку рейтинга. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Чаще всего smart-технику жители используют для собственного комфорта и экономии энергоресурсов. Активнее всего покупатели выбирали умные колонки – за три месяца 2023 г. спрос на них вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. На втором месте – умные лампочки, датчики и камеры. Их продажи увеличились в три раза.

«С каждым годом растет спрос на цифровые решения для умного дома, которые помогают экономить время и усилия. Чтобы куряне могли сделать свои дома современными, мы продолжаем работать над качеством мобильной сети в области и развиваем сеть фиксированного высокоскоростного интернета в жилых домах Курска, Курчатова и Железногорска», – сказал технический директор МТС в Курском регионе Сергей Гвоздев.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.

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