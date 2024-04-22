В Нидерландах хотят запретить Facebook для госструктур

Правительство Нидерландов заявило, что может прекратить использование Facebook после предупреждения регулятора частной жизни страны о рисках для конфиденциальности, связанных с социальной медиаплатформой.

Ограничения от властей

Голландское управление по защите данных (DPA) рекомендовало Министерству внутренних дел Нидерландов не полагаться на страницы Facebook* (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории России) для общения с гражданами.

Согласно отчету издания CNBC, DPA заявило о том, что Министерство внутренних дел Нидерландов не должно использовать Facebook, если у него нет четкого понимания того, как владелец соцсети использует личные данные пользователей, которые посещают правительственные страницы. Как сообщается, предупреждение было сделано после того, как министерство спросило DPA, может ли правительство Нидерландов использовать страницы Facebook в соответствии с требованиями законодательства.

Министр по цифровым технологиям Нидерландов Александра ван Хуффелен (Alexandra van Huffelen) рассказал о том, что правительство страны хочет получить от материнской компании Meta* (компания признана экстремистской организацией на территории Российской Федерации), как можно скорее данные о использовании полученной информации внутри компании. Крайний срок разъяснений для ведомства обозначен до августа 2024 г.

Тем временем председатель DPA Алейд Вольфсен (Aleid Wolfsen) заявил, что пользователи, посещающие правительственные страницы в Нидерландах, доверяют тому, что их личная и конфиденциальная информация на 2024 г. находится в надежных руках. Тот факт, что это может касаться и информации о детях и подростках, делает эту проблему еще более важной. Люди уязвимы в сети и нуждаются в дополнительной защите, говорится в отчете CNBC.

Компания Meta не согласна с советом британских социальных сетей, называя его неверным с точки зрения фактов и демонстрирующим неправильное понимание их продукции. Представитель Meta указал на то, что компания в корне не согласна с оценкой, лежащей в основе этого совета, который фактически неверен и демонстрирует фундаментальное непонимание того, как работают продукты Meta. Представитель Meta добавил, что разработчики проверяют все продукты компании на предмет соответствия законам в регионах, где компания-разработчик предлагает свои услуги! Компания Meta будет продолжать работать с государственными органами, чтобы обеспечить им возможность использовать социальные сети для общения со своими гражданами. В том числе и с правительством в Нидерландах.

Бизнес-модель соцсети

По информации Bloomberg на конец марта 2024 г. институты Европейского союза (ЕС) должны положить конец несправедливой обработке данных, присущей таким распространенным бизнес-моделям, как Meta, которые нарушают фундаментальные права людей.

В преддверии важного заключения ЕС по защите данных (EDPB) по плану Meta взимать плату за конфиденциальность, Европейская комиссия (ЕК) начала расследование, которое прольет свет на незаконность так называемой модели компании Pay or Okay, ставшей предметом обсуждения в Брюсселе. Переход Meta от своей давней и гордо пропагандируемой этики «бесплатно и всегда будет бесплатно» к введению платной подписки в ноябре 2023 г. вызвал шок в Европе.

Поводом для этого послужило решение высшего суда ЕС, который признал монетизацию данных пользователей незаконной и заставил корпорацию искать альтернативные варианты. Подход Pay or Okay от Meta - это последняя попытка рационализировать обширную коммерческую слежку. Однако принуждение людей платить за свою конфиденциальность не дает им реального права выбора.

Альтернатива оплате, представленная пользователям, кажется простой: просто нажать «ok» - и согласиться на отслеживание и профилирование. Это далеко не идеальный вариант, когда речь идет о защите данных, которая является одним из основных прав.

Решение EDPB, которое будет принято в апреле 2024 г., может нарушить опасную нормализацию подобных бизнес-моделей и инвазивных практик. Bloomberg сообщает о том, что мнение, отвергающее Pay or Okay от Meta в отношении крупных платформ, создаст мощный прецедент для защиты прав на конфиденциальность не только в ЕС, но и во всем мире.

Конфиденциальность

Общий регламент по защите данных (GDPR) - это законодательный акт, который обновил и унифицировал законы о конфиденциальности данных во всем ЕС. GDPR был одобрен Европейским парламентом 14 апреля 2016 г. и вступил в силу 25 мая 2018 г. Он заменяет Директиву ЕС о защите данных от 1995 г.

Новая директива направлена на повышение прозрачности бизнеса и расширение прав субъектов данных на конфиденциальность. Если организация обнаруживает серьезную утечку данных, согласно GDPR, она обязана в течение 72 часов уведомить всех пострадавших и надзорный орган. Обязательства GDPR распространяются на все данные, полученные гражданами ЕС, независимо от того, находится ли компания, собирающая эти данные, на территории ЕС, а также на всех людей, чьи данные хранятся на территории ЕС, независимо от того, являются ли они гражданами ЕС. GDPR также определяет меры наказания за несоблюдение.

Цель GDPR - защитить людей и данные, которые их описывают, а также обеспечить ответственный подход организаций, собирающих эти данные. GDPR также предписывает безопасное хранение персональных данных. В частности, в нормативном акте на апрель 2024 г. говорится, что персональные данные должны быть защищены от «несанкционированной или незаконной обработки, а также от случайной потери, уничтожения или повреждения».

Причины сбора персональных данных также определены в GDPR. Собираемые данные должны быть предназначены для конкретной и законной цели и не должны использоваться каким-либо образом, выходящим за рамки этого намерения. Кроме того, регламент предлагает ограничить объем собираемых данных, заявляя, что сбор данных должен быть «ограничен тем, что необходимо в связи с целями, для которых они обрабатываются». Кроме того, GDPR гласит, что организация, собирающая данные, должна обеспечить их точность и обновлять их по мере необходимости.

* - Компания Meta (социальные сети Instagram и Facebook) - признана экстремистской организацией на территории Российской Федерации.