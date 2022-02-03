Разделы

Бизнес Кадры
|

В Xsolla назначен CEO

Xsolla, международная компания в области решений для монетизации видеоигр, объявила о назначении Константина Голубицкого на должность CEO. В зоне его ответственности будет лежать развитие Xsolla и выход на новые рынки Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока.

Ранее Константин занимал должность СТО Xsolla и управлял запуском, разработкой и маркетингом всех продуктов компании. В Xsolla верят, что динамичный игровой рынок, где для вовлечения и удержания геймеров необходимы смелые и креативные идеи, требует передовых технологических решений и сервисов. Этим назначением Xsolla закладывает прочный фундамент для того, чтобы обеспечить свой дальнейший рост и лидерство в индустрии. За последние 10 лет Голубицкий помог запустить и вывести на рынок более 20 продуктов, которыми пользуются такие крупные игровые компании как Epic Games, NetEase, Nexters, Roblox Corporation, Twitch и Ubisoft.

Ближайшим фокусом Голубицкого станут следующие направления: ррасширение географического присутствия и помощь разработчикам в выходе и продвижении игр на новых рынках; запуск новых продуктов и сервисов для разработчиков мобильных игр; развитие внутренней культуры компании.

«Мы продолжим активно развивать и запускать новые продукты для монетизации игр, адаптировать их под локальные рынки. В связи с этим мы планируем расширить наше присутствие в странах Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока», — отметил Константин Голубицкий.

Владелец и основатель Xsolla Шурик Агапитов сфокусируется на развитии других компаний холдинга и будет оказывать консультационную поддержку Константину, но его приоритетом станет работа над инновационными проектами в области Web 3.0.

«Мы тесно работали с Константином на протяжении 10 лет, и я уверен в том, что он обеспечит необходимый уровень менеджмента для следующего этапа роста компании. С назначением нового CEO я смогу уделить больше внимания технологиям, которые необходимы для развития всей игровой индустрии», — отметил Шурик Агапитов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Google вознамерился лишить работы программистов всего мира. Создана сверхумная нейросеть, которая пишет сложные программы по описанию

«Авито» переманила у Amazon крупного топ-менеджера

Найден действующий способ заработать миллион долларов на доверчивости Apple

Apple пошла войной на режиссера из бывшего СССР за фильм «Человек-яблоко»

Гендиректором «Ростелеком-ЦОД» стал экс-руководитель платежной карты «Мир»

Всемирно известным киберпреступником оказался хозяин российского ресторана, где обедали Шнуров и Волан-де-Морт

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

10 приложений для хранения бонусных карт магазинов: выбор ZOOM

Обзор Lenovo ThinkPad P14s Gen 2 AMD: бизнес-ноутбук с лучшей клавиатурой

Как делать крутые фотографии на смартфон: основные правила мобильной съемки

Показать еще

Наука

5 научно-фантастических концепций, которые теоретически можно воплотить

Астрономы впервые увидели, как рождается черная дыра

Ликбез RnD.CNews: в чем разница между астероидами, кометами и метеорами
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022