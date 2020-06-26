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Квартальная выручка Accenture составила $11 миллиардов

Бизнес Финансовые результаты

Accenture отчиталась о результатах деятельности за III квартал 2020 финансового года, завершившегося 31 мая 2020 г. Выручка Accenture за отчетный период составила $11 млрд, что ниже прошлогоднего показателя на 1% в долларах США и выше на 1,3% в национальной валюте. Рост выручки за квартал сократился примерно на два процентных пункта из-за снижения поступлений от возмещения путевых расходов.

Разводненная прибыль на акцию составила $1,90 ($1,93 в III квартале 2019 г.).

Операционная прибыль составила $1,71 млрд ($1,72 млрд в III квартале 2019 г.). Операционная рентабельность (operating margin) вышла на уровень 15,6%, что на 10 базисных пунктов выше показателя за соответствующий период прошлого года.

Новые заказы за квартал принесли компании $11 млрд, из которых $6,2 млрд пришлись на консалтинговое направление и $4,8 млрд — на услуги аутсорсинга.

Джули Свит, генеральный директор (CEO) Accenture, сказала: «В период кризиса мы создаем ценность для наших клиентов, предоставляем услуги, критически важные для ведущих мировых компаний, а также сохраняем непоколебимую преданность нашей команде и соблюдаем ключевые ценности Accenture. Все это помогло нам изменить непростую ситуацию к лучшему. Я горжусь тем, как мы помогли обеспечить непрерывность бизнеса наших клиентов, отдавая приоритет здоровью и благополучию наших сотрудников и продолжая выполнять обязательства перед акционерами. Мы достигли финансовых результатов за III квартал, которые соответствовали нашим ожиданиям, включая рост выручки в верхней части диапазона, а также высокую прибыльность и свободный денежный поток, продолжая при этом инвестировать в бизнес и развитие наших сотрудников».

Выручка по направлениям деятельности. Коммуникации, медиа и технологии: $2,20 млрд ($2,25 млрд в III квартале 2019 финансового года). Сокращение на 2% в долларах США, сохранение уровня прошлого года в национальной валюте.

Услуги для организаций финансового сектора: $2,14 млрд ($2,20 млрд в III квартале 2019 финансового года). Сокращение на 3% в долларах США и сохранение уровня прошлого года в национальной валюте.

Здравоохранение и государственные услуги: $2,02 млрд ($1,82 млрд в III квартале 2019 финансового года). Прирост на 11% в долларах США и 12% в национальной валюте.

Продуктовое направление: $3 млрд ($3,08 млрд в III квартале 2019 финансового года). Снижение на 3% в долларах США и на 1% в национальной валюте.

Природные ресурсы: $1,64 млрд ($1,75 млрд в III квартале 2019 финансового года). Сокращение на 6% в долларах США и на 3% в национальной валюте.

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