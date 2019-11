«Билайн» первым из российских брендов присоединился к инициативе The Valuable 500

«Билайн» («Вымпелком») станет первым российским брендом, присоединившимся к глобальному движению по продвижению повестки инклюзии и равных возможностей The Valuable 500.

Письмо за подписью генерального директора «Вымпелкома» Василя Лацанича будет передано представителю The Valuable 500 Марианн Уайт в рамках рабочей сессии Think equal, build smart, innovate for change – Russian Experience. Сессия состоится 29 ноября в Европейском отделении ООН в Женеве, представив мировому сообществу уникальную возможность познакомиться с российским опытом трудоустройства людей с инвалидностью и создания инновационных адаптивных продуктов/услуг, как сторон единого процесса. Создание экосистемы «государство – бизнес – общество – люди с инвалидностью» и создание культуры инклюзии в обществе в целом, как условие для успешных практик трудоустройства – будет темой обсуждения.

The Valuable 500 объединяет 500 крупных компаний по всему миру, включающих вопросы инклюзивного доступа к трудоустройству в свою стратегическую повестку. О запуске этого движения было объявлено на Всемирном экономическом форуме в Давосе в январе 2019 года.

В работе Движения принимают участие 500 наиболее влиятельных лидеров бизнеса и бренды, которые рассматривают вопросы инклюзии на уровне руководства и стратегии компании, реализуют программы по развитию принципов равных возможностей и созданию доступной среды, а также доносят до своих сотрудников, клиентов и партнеров важность этих программ.

Цель движения The Valuable 500 – инициировать системные изменения в обществе, показать деловую, социальную и экономическую ценность людей с ограниченными возможностями здоровья, использовать возможности бизнеса, чтобы каждый, вне зависимости от личных особенностей, мог участвовать в жизни общества.

Философия The Valuable 500 заключается в том, что путь к по-настоящему инклюзивному миру лежит через создание по-настоящему инклюзивного бизнеса. Если бизнес одинаково ценит людей с ограниченными возможностями, то и общество тоже.

На сегодняшний день к The Valuable 500 присоединились такие крупные корпорации как Unilever, Microsoft, Barclays, Accenture, Bloomberg и Fujitsu. Амбассадорами бренда являются такие бизнес-лидеры, как Пол Полманоф из Unilever и Джули Свит из Accenture, а Ричард Брэнсон зарегистрировался в Движении одним из первых.

Сегодня более 1 млрд человек во всем мире живут с той или иной формой инвалидности – это 15% всего населения планеты, или каждый седьмой. В 80% случаев инвалидность возникают в более позднем возрасте, что, в условиях общего старения населения планеты, означает дальнейший рост аудитории людей с ограниченными возможностями. The Valuable 500 призывает представителей крупного бизнеса сформировать инклюзивную среду, дающую возможность процветания для каждого и экстраполировать этот подход на все общество.

Организаторы The Valuable 500, проанализировав практики российских брендов в деле обеспечения инклюзии, пригласили «Вымпелком» присоединиться к инициативе в числе первых российских брендов.

Василь Лацанич, генеральный директор «Вымпелкома» (бренд «Билайн»), отметил: «Для нас большая честь стать первым российским брендом, присоединившимся к международной инициативе по продвижению инклюзии и равных возможностей The Valuable 500 - повестки, которая объединяет лидеров, меняющих мир. Я лично и возглавляемая мной компания продолжим прикладывать максимум усилий для ликвидации неравенства, связанного с недостаточной доступностью рабочих мест, запуская платформу профессионального развития навыков специалистов с инвалидностью для работы в престижных цифровых профессиях. Надеюсь, что в следующем году многие российские компании смогут также стать частью этой важной инициативы и вместе с нами способствовать развитию равных возможностей, а значит, более совершенному и справедливому миру».

Тема повышения качества жизни и обеспечения равных прав и возможностей для людей с инвалидностью является одним из фокусов стратегии устойчивого развития Билайн на протяжении многих лет. Деятельность оператора в данном направлении была инициирована в 2007 году — за шесть лет до ратификации Российской Федерацией Конвенции ООН по правам инвалидов. Компания прошла путь от разработки специальных тарифов, учитывающих особенности общения клиентов с ограниченными возможностями здоровья, до создания экосистемы инновационных мобильных и цифровых решений, которые не только сопровождают клиентов в повседневной жизни, но и способствуют развитию повестки инклюзии в масштабах всей страны.

Стратегическим видением в контексте повестки Билайн считает для себя развитие технологических инноваций, выводящих на новый уровень качество жизни людей с инвалидностью, внедрение новых стандартов обслуживания в ритейле, разработку высокотехнологичных ассистивных устройств, а также усилия по развитию эффективной системы профессиональной подготовки и трудоустройства. В марте 2019 года компанией был анонсирован запуск платформы профессиональной прокачки навыков специалистов с инвалидностью для работы в престижных цифровых профессиях – разработчик, контент-менеджер, дизайнер, юрист и т.п. Платформа позволяет повысить профессиональный уровень людей с инвалидностью через адаптированные образовательные курсы, получить помощь наставников-профессионалов, а также пополнить портфолио примерами реально выполненных заданий частных лиц и компаний-партнеров.

Глобальная цель проекта – ликвидировать неравенство, связанное с недостаточной доступностью рабочих мест для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Организаторы мероприятия: МБОО содействия лицам с инвалидностью «Парус надежды», АНО «Международный Альянс Стратегических Проектов БРИКС». При поддержке Министерства труда и социальной защиты РФ и Ассоциации выпускников МГИМО в Швейцарии.