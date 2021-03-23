Спецпроекты

Финансовые итоги Accenture за квартал оказались выше прогнозов

Бизнес Финансовые результаты
, Текст: Владимир Бахур

Accenture объявила о результатах деятельности за второй квартал 2021 финансового года, который завершился 28 февраля. Выручка Accenture составила 12,1 млрд долларов США, что выше прошлогоднего показателя на 8% в долларах США и на 5% в национальных валютах. Рост выручки за квартал сократился примерно на 2 процентных пункта из-за снижения поступлений от возмещения путевых расходов.

Разводненная прибыль на акцию составила 2,23 доллара, что выше прошлогоднего показателя на 17% (в том числе 0,21 доллара за счет прибыли, полученной от инвестиций – против 0,07 доллара в прошлом году).

Операционная прибыль составила 1,65 миллиарда долларов, продемонстрировав годовой прирост в 11%. Операционная рентабельность (operating margin) вышла на уровень 13,7% — на 30 базисных пунктов выше показателя прошлого года.

Компания привлекла новых заказов на сумму 16 миллиардов долларов США: по 8 млрд пришлось и на консалтинговые услуги, и на услуги аутсорсинга. Accenture также объявила о единовременном бонусе (в размере недельной базовой заработной платы) для сотрудников в должностях ниже управляющих директоров. Этот бонус отражает исключительный вклад сотрудников в успех компании и преданность команды Accenture своим клиентам в этот непростой год.

«Благодаря выдающимся финансовым результатам за второй квартал, мы уже вернулись к “допандемическим” темпам роста, а увеличение доли рынка происходит быстрее, чем до пандемии. В этом квартале мы обеспечили рекордное количество новых заказов, а также отличную прибыльность и свободный денежный поток… Мы гордимся тем, что помогаем нашим клиентам не только восстанавливаться и перестраиваться, но и переосмысливать их будущее», — подчеркнула главный исполнительный директор Accenture Джули Свит.

Коммуникации, медиа и технологии: $2,48 млрд, прирост на 11% в долларах США и на 9% в национальной валюте (по сравнению со вторым кварталом 2020 финансового года).

Услуги для организаций финансового сектора: $2,38 млрд, прирост на 14% в долларах США и на 10% в национальной валюте. Здравоохранение и государственные услуги: $2,26 млрд. Прирост на 16% в долларах США и 14% в национальной валюте. Продуктовое направление: $3,34 млрд. Прирост на 6% в долларах США и на 2% в национальной валюте. Природные ресурсы: $1,63 млрд. Сокращение на 4% в долларах США и на 7% в национальной валюте.

Северная Америка: $5,63 млрд, прирост на уровне 4% в долларах США и локальной валюте по сравнению со 2 кварталом 2020 финансового года. Европа: $4,03 млрд, прирост на 11% в долларах США и на 3% в национальной валюте. Развивающиеся рынки: $2,43 млрд, прирост на 8% в долларах США и на 6% в национальной валюте. В 2021 финансовом году Accenture ожидает прирост выручки в диапазоне от 6,5% до 8,5% в местной валюте (в конце первого квартала аналитики прогнозировали прирост в интервале от 4% до 6%).

Другие материалы рубрики

Мировое производство принтеров может остановиться

Рост продаж мониторов для ПК установил рекорд за всю историю наблюдений

Новый актив основателя IBS продал за год своих решений на 700 миллионов

Выручка Mail.ru перевалила за 100 млрд руб. за счет соцсетей и игр

Постсоветский сотовый оператор уходит с Лондонской биржи

Выручка разработчика «железа» на «Эльбрусах» и «Байкалах» выросла в полтора раза — до 29 миллиардов

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Пылесосы с НЕРА-фильтром: хиты продаж

Лучшие мойки воздуха: выбор ZOOM

Техноблог

DisplayPort или HDMI — что лучше использовать?

Управление бытовой техникой со смартфона: удобно или бесполезно?

Показать еще

Наука

Почему магнитное поле Земли меняется? Ответ даст древнее дерево

Как и зачем ухо саранчи вживили киборгу?

Ядерный реактор — еще одно место, где время может замедляться

Совсем без розетки: «носимая микросеть» заряжает гаджеты прямо от человеческого тела
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса 5G назвали ключевой технологией для развития всего мира 5G назвали ключевой технологией для развития всего мира Чек-лист: как выбрать идеальную систему электронного документооборота Чек-лист: как выбрать идеальную систему электронного документооборота