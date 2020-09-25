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Accenture завершила финансовый год с ростом выручки на уровне прогнозов

Бизнес Финансовые результаты

Accenture объявила о результатах деятельности за 2020 финансовый год, завершившийся 31 августа 2020 г. Годовая выручка Accenture составила $44,3 млрд, что выше прошлогоднего показателя на 3% в долларах США и на 4% в национальной валюте. Рост выручки за квартал сократился примерно на 1 процентный пункт из-за снижения поступлений от возмещения путевых расходов.

Разводненная прибыль на акцию составила $7,89, что выше прошлогоднего показателя на 7% (в том числе $0,43 за счет прибыли, полученной от инвестиций).

Операционная рентабельность (operating margin) вышла на уровень 14,7%, что на 10 базисных пунктов выше показателя прошлого года. Операционная прибыль составила $8,72 млрд. Свободный поток денежных средств составил $7,6 млрд. Компания получила новые заказы на сумму $49,6 млрд.

Джули Свит, генеральный директор (CEO) Accenture, сказала: «Результаты финансовой деятельности Accenture в 2020 г. демонстрируют актуальность нашей стратегии роста, устойчивость нашего бизнеса и компетенции персонала, организованное управление бизнесом, а также крепкие отношения с ведущими мировыми компаниями и партнерами по экосистеме. Наша способность быстро развиваться в соответствии с потребностями клиентов и новыми способами ведения бизнеса нашла отражение в рекордно высоких показателях — объем новых заказов приблизился к $50 млрд. Мы также продолжили обеспечивать опережающий рынок рост выручки, высокую прибыльность и превышающий ожидания свободный поток денежных средств. Сейчас мы находимся в выгодном положении, позволяющем нам и дальше расширять долю рынка, приносить пользу клиентам, делиться успехом со всеми заинтересованными сторонами».

Выручка по направлениям деятельности коммуникации, медиа и технологии: $8,88 млрд, прирост на 1% в долларах США и на 3% в национальной валюте (по сравнению с 2019 финансовым годом); услуги для организаций финансового сектора: $8,52 млрд, на том же уровне в долларах США и прирост на 2% в национальной валюте; здравоохранение и государственные услуги: $8,02 млрд. Прирост на 12% в долларах США и 13% в национальной валюте; продуктовое направление: $12,27 млрд. Прирост на 2% в долларах США и на 3% в национальной валюте; природные ресурсы: $6,61 млрд. Сокращение на 2% в долларах США и сохранение выручки на том же уровне в национальной валюте.

Выручка по регионам: Северная Америка: $20,98 млрд, прирост на уровне 5% в долларах США и местной валюте по сравнению с 2019 финансовым годом; Европа: $14,4 млрд, сокращение на 2% в долларах США и сохранение объема в национальной валюте; Развивающиеся рынки: $8,94 млрд, прирост на 5% в долларах США и на 8% в национальной валюте.

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