Годовая выручка Accenture выросла на 14% и превысила $50 миллиардов

Accenture отчиталась о результатах деятельности за IV квартал и полный финансовый год, закончившийся 31 августа 2021 г.

Выручка Accenture за квартал составила $13,4 млрд, что выше прошлогоднего показателя на 24% в долларах США и на 21% в национальных валютах. Разводненная прибыль на акцию составила $2,20, что на 11% больше, чем в прошлом году. Операционная прибыль составила $2,4 млрд, операционный денежный поток составил $2,2 млрд. Операционная рентабельность (operating margin) составила 14,6%, увеличившись на 30 базисных пунктов.

Новые заказы за IV квартал принесли компании $15 млрд, что на 7% больше в долларах США и на 5% в национальных валютах чем в четвертом квартале прошлого года. $8 млрд пришлись на консалтинговое направление (53% новых заказов) и $7,1 млрд — на услуги аутсорсинга (47% новых заказов).

За полный финансовый год выручка составила $50,5 млрд, увеличившись на 14% в долларах США и на 11% в местной валюте по сравнению с 2020 финансовым годом. Разводненная прибыль на акцию выросла на 16% до $9,16 с $7,89 в прошлом году, включая прибыль от инвестиций в размере $0,36 и $0,43 соответственно.

Операционная прибыль в 2021 финансовом году составила 15,1%, увеличившись на 40 базисных пунктов. Операционный денежный поток в 2021 финансовом году составил $9,0 млрд, а свободный денежный поток — $8,4 млрд.

Новые заказы за год принесли компании $59,3 млрд, что на 20% в долларах США и на 17% в местной валюте больше, чем в 2020 финансовом году. $30,6 млрд пришлись на консалтинговой направление (52% новых заказов) и $28,6 млрд (48% заказов) на услуги аутсорсинга.

«Мы гордимся нашими выдающимися финансовыми показателями в 2021 финансовом году: рост компании значительно превышает среднерыночные темпы, что дает нам отличный старт для 2022 финансового года. Наши результаты показывают преданность и упорный труд 624 тыс. наших сотрудников. Мы достигли этих показателей, инвестируя в команду Accenture, в возможности, необходимые нашим клиентам, а также благодаря исполнению целей в области устойчивого развития — от прогресса в инклюзивности и многообразии, до использования возобновляемых источников энергии, достигающего сейчас 50% в региональных подразделениях по всему миру. Конечно, в это непростое время, эта победа не сложилась бы без поддержки наших клиентов и сообщества», — отметила Джули Свит, главный исполнительный директор Accenture.

Выручка по направлениям деятельности за IV квартал: коммуникации, медиа и технологии: $2,77 млрд. Прирост на 26% в долларах США и на 23% в национальной валюте; услуги для организаций финансового сектора: $2,61 млрд. Прирост на 24% в долларах США и на 20% в национальной валюте; здравоохранение и государственные услуги: $2,50 млрд. Прирост на 20% в долларах США и 18% в национальной валюте; продуктовое направление: $3,73 млрд. Прирост на 29% в долларах США и на 25% в национальной валюте; природные ресурсы: $1,80 млрд. Рост на 17% в долларах США и на 13% в национальной валюте.

Выручка по направлениям деятельности за год: коммуникации, медиа и технологии: $10,29 млрд. Прирост на 16% в долларах США и на 14% в национальной валюте; услуги для организаций финансового сектора: $9,93 млрд. Прирост на 17% в долларах США и на 13% в национальной валюте; здравоохранение и государственные услуги: $9,50 млрд. Прирост на 18% в долларах США и 16% в национальной валюте; продуктовое направление: $13,95 млрд. Прирост на 14% в долларах США и на 10% в национальной валюте; природные ресурсы: $6,86 млрд. Рост на 4% в долларах США и на 1% в национальной валюте.