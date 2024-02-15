Сеченовский университет подписал соглашение с партнерами о сотрудничестве в области применения квантовых технологий в медицине

Сеченовский университет, фонд «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), «Международный центр квантовых технологий» и «Облачные квантовые технологии» договорились о сотрудничестве в области применения квантовых технологий в медицине и последующей их коммерциализации. Об этом CNews сообщили представители Сеченовского университета.

Среди ключевых направлений сотрудничества – создание новых лекарственных препаратов, ускорение сборки и анализа генома, квантовое машинное обучение в медицине, а также повышение точности диагностики заболеваний. Стороны также сосредоточатся на развитии экосистемного научно-технологического и бизнес-сообщества в сфере квантовых технологий в медицине, а также организации научно-практических конференций и подготовки совместных публикаций и образовательных программ. Со стороны Сеченовского университета документ подписал ректор Первого МГМУ, академик РАН Петр Глыбочко.

«Для Сеченовского университета сотрудничество в этом направлении означает не только возможность применять передовые вычислительные технологии в своих исследованиях и разработках в области биомедицины, но и междисциплинарное взаимодействие с ведущими учеными в области квантовых технологий, позволяющее принципиально на ином уровне говорить о развитии отечественной медицины и фармацевтики», - отметил ректор.

Петр Глыбочко также сообщил, что применение квантовых технологий открывает уникальные возможности для преодоления сложных вызовов как в диагностике, так и в поиске новых методов инновационного лечения. Помимо этого, квантовые вычисления позволят намного более точно понимать, предсказывать и лечить заболевания, создавать лекарства и использовать инструменты обработки омиксных данных.

Вице-президент, исполнительный директор кластера биомедицинских технологий «Сколково» Камила Зарубина подчеркнула, что применение квантовых технологий для анализа медицинских изображений и генетической информации - это пример внедрения передовых научных разработок в клиническую практику.

«Сколково» рад выступить катализатором внедрения медицинских инноваций и соединять наиболее передовые стартапы с нашими стратегическими клиническими партнерами для реализации пионерских научно-технических коллабораций на благо нашей страны», - сказала Камила Зарубина.