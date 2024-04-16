Касперский показал рабочий смартфона на своей KasperskyOS

Глава «Лаборатории Касперского» представил смартфон от разработчика мобильных устройств «Аквариус», работающий на операционной системе (ОС) KasperskyOS. Приоритетный целевой сегмент для применения этой операционной системы - корпоративный и индустриальный.

Внедрение отечественной ОС

Основатель и президент «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский представил смартфон с защищенной операционной системой KasperskyOS. Смартфон создан компанией «Аквариус».

В «Лаборатории Касперского» пояснили, что это один из исследовательских образцов смартфона. Ранее работу ОС показывали на азиатских устройствах. На конференции представили один из исследовательских образцов, пояснили изданию ТАСС в пресс-службе компании. Со слов разработчиков, их ОС может быть установлена на устройства и российских, и азиатских поставщиков, но они должны подходить под определенные условия.

«Работает! Это мое! Железка — «Аквариус». Весь софт, операционная система, начиная от загрузки — все наше», — сказал генеральный директор «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский.

В июле 2022 г. «Лаборатория Касперского» перестала быть партнером в проекте по созданию защищенного смартфона для военных - она занималась проектом вместе с «Аквариус. Речь шла об Aquarius NS M11, представленном еще в декабре 2021 г.

Тестирование в «МегаФон»

В августе 2023 г., лаборатория «МегаФон» успешно завершила тестирование смартфона с KasperskyOS for Mobile, продолжая работу над исследовательским проектом, направленным на создание ОС для профессиональных мобильных устройств. В ноябре 2023 г. «МегаФон» передал результаты «Лаборатории Касперского». Тестирование позволило собрать необходимую информацию для дальнейшей разработки, что поможет ускорить появление устройств с KasperskyOS на рынке. Этот инновационный подход подчеркивает долгосрочные усилия компании «Лаборатории Касперского» в обеспечении безопасности и эффективности в мире мобильных технологий.

Ранее CNews уже сообщала о ходе тестирования ОС. В петербургской лаборатории «Мегафона» проверили устройство с KasperskyOS for Mobile на соответствие стандартам сотовой связи 3GPP и корректность работы при выполнении базовых функций. К ним относятся передача данных, звонки, отправка SMS, переключение между технологиями мобильной связи во всех современных сетях, применяемых в России - 2G, 3G, 4G.

KasperskyOS for Mobile проверялась согласно программе тестирования лаборатории «Мегафона», состоящей из более чем 250 тест-кейсов. По каждому кейсу записывались логи обмена сигнальной информацией между устройством и сетью. При необходимости осуществлялось сравнение работы устройства на базе операционной системы компании с аналогичным устройством на базе референсной ОС.

«Наша микроядерная операционная система технически не ограничивается только мобильными устройствами с точки зрения потенциала применения. Мы допускаем, что и другие решения на базе KasperskyOS с беспроводными интерфейсами также однажды окажутся в лаборатории «Мегафона». Данное тестирование — важная веха в развитии ОС, так как она демонстрирует рынку наши возможности и тот этап зрелости операционной системы, когда мы можем начинать взаимодействие с технологическими партнерами — производителями устройств, операторами связи и разработчиками софта», — рассказал руководитель отдела по развитию бизнеса KasperskyOS Дмитрий Лукиян.

Лаборатория «Мегафона» решает широкий спектр задач по исследованию абонентского оборудования. Тестирование осуществляется на выделенной сети со всеми функциональными узлами – сетью радиодоступа, ядром, транспортным сегментом. В лаборатории развернуты фрагменты сетей всех использующихся сегодня технологий, включая VoLTE, VoWIFI, 5G. Также в ней открыта тестовая зона, в которой можно изучать работу оборудования в сетях 5G на любых частотах, в том числе в наиболее подходящем для пятого поколения диапазоне 3,4 3,8 ГГц. Такие ресурсы смогут реализовать любой сценарий работы абонентского устройства в сети оператора.

Мобильная ОС

«Лаборатория Касперского» представила защищенную ОС KasperskyOS в 2016 г. С 2019 г. компания работает над мобильной ОС на базе уже существующей KasperskyOS.

На апрель 2024 г. KasperskyOS является микроядерная ОС. Она не является клоном какой-либо другой системы, ее микроядро написано полностью с нуля и не использует код ядра Linuх. ОС ориентирована на создание программно-аппаратных систем, защищенных от любых, даже от еще неизвестных угроз. В KasperskyOS не требуются антивирусы.

В конце 2023 г. в своем блоге компания-разработчик уже сообщала о том, что KasperskyOS - не ОС для персональных компьютеров, использовать ее в качестве основной ОС на ПК или на ноутбуке не получится.

Устройства на базе KasperskyOS

Первым устройством на базе KasperskyOS стал маршрутизатор от компании Kraftway. Впоследствии ЛК через свою «дочку» - НПО «Адаптивные промышленные технологии» («Апротех») запустила производство собственной линейки шлюзов для интернета вещей. Также планирует выпуск шлюза, созданного на базе отечественной аппаратной платформы от Kraftway.

На базе KasperskyOS созданы тонкий клиент, контроллеры «умного дома» и автоматизированные систему управления технологическими процессами (АСУ ТП), автомобильный шлюз для подключенных авто и др.