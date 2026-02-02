Пользователи победили. Microsoft срочно вырежет из Windows 11 функцию, которая всех бесит

Microsoft удалит из Windows 11 множество функций искусственного интеллекта и в целом уменьшит их количество. Пользователи месяцами ругают ее за избыточное количество нейросетевых возможностей в этой ОС, которые приносят больше раздражения, чем пользы. Многие начали уходить на другие платформы, доля Windows 11 стала падать – вероятно, это испугало Microsoft.

Торжество пользователей

Корпорация Microsoft намерена пересмотреть свое отношение к внедрению ИИ-функций в ОС Windows 11. Как пишет профильный портал Windows Central, она намерена удалить часть имеющихся возможностей и сильно ограничить внедрение новых.

Нейросетевые функции Microsoft не просто встраивает в Windows 11 – она их насаждает, словно вынуждая пользователей эксплуатировать их. Помощник Copilot есть почти во всех штатных приложениях ОС, что вызывает лишь раздражение у многих потребителей. CNews писал также, что толку от него немного – в составе Windows 11 он даже не способен корректно объяснить пользователю, как правильно поменять ту или иную настройку системы.

Отдельно Microsoft решила урезать возможности функции Recall – аналога Timemachine в macOS. Фактически она устраивает перманентную слежку за всеми действиями пользователя в системе. Microsoft, разумеется, это всячески отрицает, утверждая, что за счет Recall можно восстановить любую утраченную информацию, но в интернете есть немало доказательств использования Recall для тотального контроля.

Не лучшие последствия

Чрезмерная активность Microsoft в плане внедрения ИИ в свою единственную пользовательскую ОС, которая пока получает обновления, стала отпугивать пользователей. При этом сами обновления для Windows 11 выходят очень некачественные – фактически, установка любого патча может вывести систему из строя или целиком, или частично.

Microsoft Репутация Windows 11 изрядно подмочена благодаря усилиям Microsoft

В январе 2026 г. Microsoft выпустила несколько апдейтов, которые ломали ОС – например, один из них сделал так, что теперь ПК под управлением Windows 11 нельзя выключить, только если принудительно отключить питание.

При этом софтверный гигант продолжает внедрять нейросети во все составляющие операционной системы, совершенно не интересуясь, нужно ли это пользователям. Напомним, что Windows 11 – платная ОС на ее продаже Microsoft зарабатывает деньги.

Реакция пользователей не заставила себя ждать. Они начали массово отказываться от Windows 11 в пользу macOS или Linux.

Нашлись и те, кто не решился переходить на новую платформу и изучать ее с нуля, но был тверд в своем стремлении отказаться от Windows 11. Как сообщал CNews, эти пользователи начали устанавливать старые версии Windows – кто-то перешел на Windows 10 почти 11-летней давности, но нашлись и те, кто установил Windows 7. В 2026 г. ей исполняется 17 лет.

Обе эти системы давно не получают бесплатные обновления, даже патчи безопасности. Пользователи сознательно жертвуют защитой своего ПК, лишь бы избавить себя от новшеств Microsoft.

Очевидные намеки

Активнее всего пользователи стали отказываться от Windows 11, когда в ноябре 2025 г. руководитель подразделения Microsoft по развитию Windows Паван Давулури (Pavan Davuluri) заявил о превращении этой системы в агентскую ОС. Под этим подразумевалось, что Windows 11 наполнится большим количеством ИИ-агентов.

Слова Давулури вызвали взрыв негодования пользователей, которые покупали Windows 11, чтобы просто работать в ней, запускать программы, серфить в интернете и играть в видеоигры. ИИ-агенты подавляющему большинству из них оказались не нужны.

Слуховой аппарат для Microsoft

Судя по всему, Microsoft, наконец, услышала своих пользователей. Пока неясно, что именно послужило причиной к пересмотру ее мнения относительно нужности ИИ-функций в Windows 11.

Не исключено, что свою роль сыграл именно отток пользователей на другие ОС. Поскольку ни Windows 10, ни тем более Windows 7 Microsoft более не продает, то и заработать на них она не может. Следовательно, увеличивается число пиратских пользователей Windows, что тоже бьет по карману софтверного гиганта, как и переход людей на macOS и Linux.