Россияне массово отказываются от Windows 11 и переходят на древние и «дырявые» ОС. Опрос

В России растет доля пользователей, решивших отказаться от Windows 11 в пользу совсем старых версий Windows. В числе их предпочтений – древняя Windows 7, которая не обновляется с 2020 г. и содержит массу уязвимостей. Популярность Windows 10, оставшейся без апдейтов в октябре 2025 г., тоже растет, тогда как доля Windows 11 стремительно сокращается.

Скажем «нет» новой Windows

В России сокращается число пользователей, предпочитающих Windows 11 – самую современную версию ОС корпорации Microsoft. Согласно статистике StatCounter, всего за месяц ее доля рухнула с 36,03% в ноябре 2025 г. до 32,88% в декабре 2025 г. Данные за январь 2026 г. к моменту выхода материала доступны не были.

Windows 11 вышла в октябре 2021 г. и сразу стала получать массу сырых обновлений, которые уничтожали те или иные компоненты системы. За более чем четыре года с момента ее релиза Microsoft так и не прекратила эту практику – в январе 2026 г., к примеру, вышли патчи, установка которых ломает функцию выключения ПК.

Россияне довольно долго терпели такое отношение Microsoft к своим пользователям. С декабря 2024 г. доля Windows 11 в России постепенно росла – с 18,07% до 36,03% в ноябре 2025 г. В декабре 2025 г. все изменилось – началось сокращение присутствия этой ОС на компьютерах российских пользователей.

microsoft Windows 11 теряет популярность

StatCounter не уточняет причины происходящего. Но важно понимать, что Windows 11 – единственная сейчас пользовательская ОС Microsoft, которая получает бесплатные апдейты, в том числе и обновления безопасности.

Раньше было лучше

Многие россияне, отказавшиеся от Windows 11, не хотят уходить из экосистемы Microsoft. Часть из них возвращаются на Windows 10 – эта система вышла в июле 2015 г., а в октябре 2025 г. Microsoft перестала выпускать для нее бесплатные обновления. Да и поток платных апдейтов иссякнет через несколько месяцев.

Старое лучше нового

Многие производители комплектующих перестали выпускать драйверы под Windows 10 для своего нового «железа». Также система без обновлений постепенно становится более незащищенной – в ней постоянно находят новые уязвимости, которые Microsoft отныне не устраняет. Это означает, что с течением времени взлом ПК на Windows 10 будет становиться все более простой задачей.

Также разработчики ПО постепенно прекращают поддержку этой ОС. В обозримом будущем даже браузеры перестанут поддерживать ее, как это в свое время случилось с обожаемой миллионами пользователей Windows XP образца 2001 г.

Вернуть себе 2009 год

Windows 10 заслужила мировое признание, особенно после провальных Windows 8 и 8.1, на смену которым она и пришла. Однако по степени популярности (в годы активного распространения) она сильно уступает как упомянутой Windows XP, так и более современной Windows 7, которая вышла в 2009 г.

Microsoft не поддерживает Windows 7 с января 2020 г., то есть шесть лет. Апдейты для нее не выходят, уязвимости не закрываются, программы постепенно перестают работать под ней.

Но россиян, как оказалось, это совершенно не останавливает – многие возвращаются на Windows 7 как на основную ОС.

Для примера, доля Windows 7 в России в декабре 2024 г. составляла всего лишь 4,1%. год спустя, в декабре 2025 г. она выросла до 5,76%, и пока нет предпосылок к тому, чтобы этот рост прекратился.

А как у других

В мире тоже наблюдается отказ от Windows 11. пика популярности эта ОС достигла в октябре 2024 г. – 55,17%, однако через месяц ее доля упала до 53,7%, а к концу 2025 г. – до 50,73%.

Весь мир поворачивается к Windows 11 спиной

За тот же период популярность Windows 10 выросла с 41,71% до 44,68%. Спрос на Windows 7 растет не так стремительно, но, тем не менее, все же растет. Ее доля в мире выросла с 2,71% в декабре 2024 г. до 3,83% в декабре 2025 г.



