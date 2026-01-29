Россияне массово отказываются от Windows 11 и переходят на древние и «дырявые» ОС. Опрос
В России растет доля пользователей, решивших отказаться от Windows 11 в пользу совсем старых версий Windows. В числе их предпочтений – древняя Windows 7, которая не обновляется с 2020 г. и содержит массу уязвимостей. Популярность Windows 10, оставшейся без апдейтов в октябре 2025 г., тоже растет, тогда как доля Windows 11 стремительно сокращается.
Скажем «нет» новой Windows
В России сокращается число пользователей, предпочитающих Windows 11 – самую современную версию ОС корпорации Microsoft. Согласно статистике StatCounter, всего за месяц ее доля рухнула с 36,03% в ноябре 2025 г. до 32,88% в декабре 2025 г. Данные за январь 2026 г. к моменту выхода материала доступны не были.
Windows 11 вышла в октябре 2021 г. и сразу стала получать массу сырых обновлений, которые уничтожали те или иные компоненты системы. За более чем четыре года с момента ее релиза Microsoft так и не прекратила эту практику – в январе 2026 г., к примеру, вышли патчи, установка которых ломает функцию выключения ПК.
Россияне довольно долго терпели такое отношение Microsoft к своим пользователям. С декабря 2024 г. доля Windows 11 в России постепенно росла – с 18,07% до 36,03% в ноябре 2025 г. В декабре 2025 г. все изменилось – началось сокращение присутствия этой ОС на компьютерах российских пользователей.
StatCounter не уточняет причины происходящего. Но важно понимать, что Windows 11 – единственная сейчас пользовательская ОС Microsoft, которая получает бесплатные апдейты, в том числе и обновления безопасности.
Раньше было лучше
Многие россияне, отказавшиеся от Windows 11, не хотят уходить из экосистемы Microsoft. Часть из них возвращаются на Windows 10 – эта система вышла в июле 2015 г., а в октябре 2025 г. Microsoft перестала выпускать для нее бесплатные обновления. Да и поток платных апдейтов иссякнет через несколько месяцев.
Многие производители комплектующих перестали выпускать драйверы под Windows 10 для своего нового «железа». Также система без обновлений постепенно становится более незащищенной – в ней постоянно находят новые уязвимости, которые Microsoft отныне не устраняет. Это означает, что с течением времени взлом ПК на Windows 10 будет становиться все более простой задачей.
Также разработчики ПО постепенно прекращают поддержку этой ОС. В обозримом будущем даже браузеры перестанут поддерживать ее, как это в свое время случилось с обожаемой миллионами пользователей Windows XP образца 2001 г.
Вернуть себе 2009 год
Windows 10 заслужила мировое признание, особенно после провальных Windows 8 и 8.1, на смену которым она и пришла. Однако по степени популярности (в годы активного распространения) она сильно уступает как упомянутой Windows XP, так и более современной Windows 7, которая вышла в 2009 г.
Microsoft не поддерживает Windows 7 с января 2020 г., то есть шесть лет. Апдейты для нее не выходят, уязвимости не закрываются, программы постепенно перестают работать под ней.
Но россиян, как оказалось, это совершенно не останавливает – многие возвращаются на Windows 7 как на основную ОС.
Для примера, доля Windows 7 в России в декабре 2024 г. составляла всего лишь 4,1%. год спустя, в декабре 2025 г. она выросла до 5,76%, и пока нет предпосылок к тому, чтобы этот рост прекратился.
А как у других
В мире тоже наблюдается отказ от Windows 11. пика популярности эта ОС достигла в октябре 2024 г. – 55,17%, однако через месяц ее доля упала до 53,7%, а к концу 2025 г. – до 50,73%.
За тот же период популярность Windows 10 выросла с 41,71% до 44,68%. Спрос на Windows 7 растет не так стремительно, но, тем не менее, все же растет. Ее доля в мире выросла с 2,71% в декабре 2024 г. до 3,83% в декабре 2025 г.