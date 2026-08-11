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Миру грозят бегство с Windows и рост пиратства? Microsoft без предупреждения взвинтила цены на лицензионную Windows 11

Microsoft значительно повысила стоимость лицензии Windows 11 – сразу на 7-10%. Аналитики, конечно, ожидали роста цены, но не настолько существенного. Новые расценки могут спровоцировать пользователей активнее переходить на Linux, на пиратские версии Windows или вовсе на macOS – распространению последней во всем мире способствует очень доступный MacBook Neo.

Касса вон там

Microsoft очень сильно повысила плату за лицензии ОС Windows для производителей ПК, что усилило давление на и без того стремительно растущие цены на компьютеры, пишет профильный портал Windows Latest. Сделала она это без предупреждения,

В данном случае имеются в виду лицензии для OEM-производителей, то есть это та Windows 11, которую пользователь обнаруживает, купив новый ноутбук, готовую сборку системного блока или планшетный компьютер. По словам представителей ПК-индустрии, цены выросли в среднем на 7-10%, и это, очевидно, негативно повлияет на стоимость самих компьютеров. Цены выросли ощутимо выше прогнозов отраслевых аналитиков.

Microsoft и раньше регулярно индексировала цены на OEM-лицензии Windows. Однако тогда рост был далеко не таким быстрым.

Притом фиксированной цены у сборок Windows 11 для OEM-производителей нет. Windows Latest пишет, что она напрямую зависит от конфигурации компьютера – чем производительнее в нем «железо», тем дороже для него стоит лицензионная копия Windows 11.

Заплатит пользователь

OEM-производители всегда закладывают цену лицензионной ОС в стоимость компьютера или ноутбука. Иными словами, платит за нее в итоге конечный потребитель – тот, кто купит в магазине или на сайте готовое изделие.

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Стоимость ПО Microsoft растет явно быстрее, чем его качество

Windows Latest пишет, что стремительным взвинчиванием цен на свои лицензии Microsoft собирается усугубить и без того сложную ситуацию с ценами на ПК. Иными словами, софтверный гигант создает дополнительное давление на мировой компьютерный рынок, поскольку Windows все еще остается самой распространенной ОС в мире.

При этом альтернатив у Windows 11 в ассортименте Microsoft к началу августа 2026 г. не было. Это единственная пользовательская ОС, которую Microsoft поддерживает, и для которой производители «железа» пишут драйверы.

Иными словами, пользователь, не желающий осваивать совершенно новую операционную систему, не может установить на свой новый ПК старую версию Windows. С почти 100-процентной вероятностью драйверов под нее он не найдет, а сама ОС гарантированно не будет получать обновления, даже патчи безопасности. Исключение составляет лишь 11-летняя Windows 10, но за апдейты для нее придется платить – ее бесплатная техподдержка завершилась в октябре 2025 г.

Насколько сильно вырастут цены на компьютеры и ноутбуки, к моменту выхода материала известно не было. Однако за последний год крупнейшие производители ПК, включая Dell, Acer и Asus, неоднократно переписывали свои ценники, пишет Windows Latest. Мотивируют они это постоянным удорожанием комплектующих, в особенности оперативной памяти, SSD, видеокарт и процессоров.

Выход есть всегда

Противостоять желанию Microsoft дополнительно заработать на своих пользователях можно целым рядом способов, многие из которых абсолютно бесплатны. Некоторые, правда, незаконны в большинстве стран мира, но пользователей, как показала практика, это не отпугивает.

Далеко не все ПК продаются с Windows – очень многие модели можно приобрести вовсе без операционной системы и установить на них Linux. Подавляющее большинство его дистрибутивов, включая популярнейшие Ubuntu, Mint, Debian и Cachy OS, распространяются на полностью бесплатной основе. Последняя, к слову, копирует интерфейс Windows, что позволяет быстро привыкнуть к новому окружению.

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Также современный Linux умеет запускать почти все программы и игры, написанные под Windows. Для первых понадобится инструмент WINE, для вторых – Proton или его российский аналог PortProton.

Еще один способ не обогащать Microsoft за свой счет – это переход на пиратскую версию Windows, скачать которую можно на известных большинству россиян сайтах. Во многих странах использование нелицензионного ПО карается по закону. В России власти хотели отменить наказание за это, но передумали, однако россияне десятилетиями пользуются пиратскими сборками Windows. После 2022 г. их любовь к ним лишь окрепла.

К слову, в Белоруссии на уровне закона разрешили пиратить софт и прочий контент из недружественных стран.

Также можно перейти на macOS, тем более что входной билет в мир компьютеров Apple никогда прежде не стоил так дешево. В марте 2026 г. вышел MacBook Neo стоимостью $599 или 49,5 тыс. руб. по курсу ЦБ на 11 августа 2026 г., став одновременно и самым доступным MacBook в истории, и настоящим хитом продаж. Позже его цена на фоне дефицита ОЗУ выросла до $699 (57,7 тыс. руб.), но он по-прежнему стоит дешевле многих аналогов на Windows, предлагая при этом металлический корпус и другие присущие MacBook особенности.

Пользователи реагируют

Мир начал довольно быстро избавляться от зависимости от Windows. Все последние действия Microsoft, включая выпуск ломающих ОС обновлений, приводят к стремительному падению популярности этой ОС, а возможность играть в любимые игры под Linux, да еще и с интерфейсом как в Windows, переманивает в стан «линуксоидов» в том числе и геймеров.

К началу лета 2026 г. доля Windows на мировой арене скатилась до минимальных за многие годы значений. Если в июне 2025 г. у нее было более 70% рынка настольных, ОС, то год спустя она едва удерживала 56%. Высвободившиеся проценты перетекли к macOS и Linux.

Геннадий Ефремов

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