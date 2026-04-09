Так задумано. Microsoft специально встроила в Windows 11 ошибку с часами, показывающими неправильное время, и отказывается чинить

Microsoft отказалась исправлять в глюк к часами в Windows 11, из-за которого на экране безопасности отображается некорректное время. В компании утверждают, что, во-первых, это не такая уж большая проблема, во-вторых, эта ошибка была заложена разработчиками в код ОС специально. При этом ранее Microsoft заверила, что починила все известные проблемы в Windows 11.

Часть команды, часть корабля

Корпорация Microsoft не будет исправлять эту ошибку в Windows 11, которая приводит к неправильному отображению времени на экране безопасности, из-за которого часы обновляются с 30-секундной задержкой, пишет портал Neowin. Она заявила, что даже не планирует это делать, потом что не видит в этой ошибке ничего важного.

Но это одна из причин отказа Microsoft чинить свою же ОС. В компании утверждают, что некорректный фрагмент был внесен в код Windows 11 намеренно, что это вовсе не баг, а фича, и что она заложена «в дизайне» системы (by design).

При этом компания не потрудилась уточнить, зачем именно ей потребовалось вносить столь сомнительную функцию в свою на данный момент единственную пользовательскую ОС, которая получает полноценную техническую поддержку. Напомним, Windows 10 перестала получать бесплатные обновления безопасности в октябре 2025 г., а поток функциональных апдейтов для нее иссяк весной 2023 г.

Microsoft Глюки и баги теперь считаются неотъемлемыми компонентами Windows

К слову, в Windows 10 глюк с часами на экране безопасности тоже присутствует, и там Microsoft тоже не станет исправлять его.

Что же не так

Экран безопасности обновляет свои часы с фиксированным 30-секундным циклом, а не в соответствии с минутными границами. Это означает, что отображаемое здесь время обновляется через 30 секунд после фактического изменения минуты.

Другими словами, если ждать Нового года, ориентируясь только на часы на экране безопасности, то узнать о его наступлении получится лишь через 30 секунд после фактической смены даты

Как пишет Neowin, Microsoft попыталась объяснить, почему все работает именно так. По ее утверждению, экран безопасности работает под управлением защищенного рабочего стола Winlogon и следует собственному расписанию обновления, в отличие от обычного экрана блокировки пользователя, который вызывается сочетанием клавиш Win+L. На нем тоже есть часы, но они корректно обновляются при каждом изменении минуты.

Доля истины, толика правды

Называя ошибку с неправильным отображением времени в Windows 11 незначительной, Microsoft, вероятнее всего, не лукавит. Не все современные пользователи в принципе осведомлены о существовании экрана безопасности в этой системе, который не стоит путать с обычным экраном блокировки.

Открыть экран безопасности можно по нажатию комбинации кнопок Ctrl+Alt+Delete. В старых версиях Windows вплоть до Windows XP включительно она открывала «Диспетчер задач», а начиная с Windows Vista переводит пользователя на экран блокировки.

Это меню позволяет заблокировать рабочий стол, сменить пользователя, выйти из системы, изменить пароль входа в систему или открыть диспетчер задач.

Подумаешь, задержка

Фактически, экран безопасности Microsoft предоставляет пользователю заведомо неверную информацию о текущем времени, но сама корпорация предлагает не делать из этого трагедию. Она подчеркнула, что это всего лишь визуальная особенность, поскольку базовые системные часы остаются точными.

Часы на экране безопасности не влияют на различные функции синхронизации, журналы событий и тому подобное, уверяет Microsoft. Для них информация о точном времени берется из системных часов ядра Windows, поэтому проблема не требует никакого исправления, считают в Microsoft.

Мы все починили

ОС семейства Windows со времен вышедшей в 1995 г. Windows 95 считаются очень глючными и нестабильными. За последние 25 лет Microsoft попыталась избавить свои операционки от этого клейма трижды – с выходом очень сверхнадежных Windows XP (2001 г.), Windows 7 (2009 г.) и Windows 10 (2015 г.), и у нее это почти получилось, пока в октябре 2021 г. не появилась Windows 11.

Microsoft без промедления запустила для нее конвейер обновлений, почти каждое из которых ломало или всю систему целиком, или какую-либо ее часть. Пользователям приходится принудительно отключать автообновления, чтобы внезапно не получить какой-нибудь «подарочек» от Microsoft.

За четыре с половиной года Windows 11 накопила множество проблем благодаря обновлениям, но Microsoft так совершенно не считает. В начале апреля 2026 г. софтверный гигант заявил, что устранил все недочеты в этой ОС, и что теперь в Windows 11 теперь нет единой известной проблемы или ошибки.

Как пишет Neowin, Microsoft сообщила об этом на странице своего официального сайта, где обычно отслеживает известные ошибки и проблемы в своих ОС. К моменту выхода материала все упомянутые там баги имеют статус «Устранено».

Это идет вразрез с ее же заявлением о том, что она не собирается чинить глюк с неправильным отображением времени на экране безопасности. Впрочем, как говорилось выше, сама Microsoft не считает это глюком.

Нестабильность Windows 11 очень влияет на популярность ОС Microsoft. Многие пользователи, не желая устанавливать Windows 11 вместо ранних версий Windows, уходят в другие экосистемы. Результат – доля Windows на рынке настольных ОС рухнула с 71,68% в марте 2026 г. до 60,8% в марте 2026 г. (статистика StatCounter).