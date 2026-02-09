Покупай новый или страдай. Проверенные временем старые принтеры навсегда перестанут работать в Windows

Microsoft намерена существенно усложнить жизнь владельцам старых принтеров, купленных много лет назад и ныне не выпускающихся. Она собирается убрать из Windows 11 поддержку драйверов для них. Речь о драйверах версий V3 и V4, которые Microsoft считает устаревшими. Для большинства пользователей единственным выходом станет покупка нового принтера, только если на помощь им не придут производители устройств печати.

Борьба с прошлым

Корпорация Microsoft хочет отключить поддержку старых принтеров в Windows 11. Как пишет портал Tom’s Hardware, в очень скором будущем из ОС будет вырезана поддержка драйверов версий V3 и V4, которые предназначены, по большей части, для старых и давно снятых с производства принтеров.

Сама Microsoft считает такие драйверы устаревшими с сентября 2023 г., однако их поддержку в своей ОС до нынешних дней она не трогала. Однако теперь она собирается существенно модернизировать службу печати в Windows, и отказ от поддержки старых драйверов – одна из составляющих этого плана.

Можно было бы предположить, что проблема коснется в первую очередь частных пользователей, но нет – бизнес-сегмент она стороной тоже не обойдет. По данным Tom’s Hardware, нововведение затронет еще и серверную ОС Windows Server 2025. Это самые современные версии ОС Microsoft.

Маховик завертелся

В соответствии с новыми планами Microsoft пользователи Windows 11 и Windows Server 2025, равно как и более поздних версий Windows, когда они выйдут, больше не смогут устанавливать новые драйверы принтеров через Центр обновления Windows. Процесс запущен.

HP Кто-то купит новый принтер, кто-то откажется от бумажных документов, а кто-то перейдет с Windows на другую платформу

Microsoft заявляет, что существующие драйверы, доступные через Центр обновления Windows, по-прежнему можно обновлять, но только в каждом конкретном случае отдельно. С 15 января 2026 г. новые заявки на обновление драйверов принтеров по умолчанию блокируются и проходят ручную проверку, требующую явного обоснования необходимости поддержки устаревшего драйвера.

Очевидные последствия

Если каждый запрос на апдейт драйверов для принтеров будет обрабатываться вручную, то возрастает шанс на получение отказа. В результате пользователи могут столкнуться с проблемами при установке драйверов для принтеров, например, после переустановки Windows или в результате сбоя в работе ранее установленных драйверов.

Но этим все не ограничивается. Даже стабильно работающие принтеры, чьи драйверы ранее были успешно внедрены в систему, в любой момент могут перестать функционировать.

Ваш принтер – ваши проблемы

В заявлении софтверного гиганта сказано, что нововведение никак не отразится на большинстве пользователей. Однако Microsoft не стала уточнять, сколько людей все же пострадают, потому что даже 50,01% всех пользователей принтеров под Windows – это тоже большинство.

Microsoft уверяет, что большая часть новых принтеров не используют драйверы V3 и V4, то есть стабильности их работы ничего не угрожает. Впрочем, веры этому нет – как сообщал CNews, в начале весны 2025 г. ОС Windows 11 получила обновление, которое напрочь сломало все современные принтеры. Они начинали печатать бессмыслицу, впустую переводя чернила и бумагу. Исправить проблему можно было только через групповые политики, но начинающие пользователи могли загубить там всю систему, а в компаниях доступ к ним и вовсе чаще всего закрыт.

Владельцам принтеров, которые перестанут работать под Windows 11, Microsoft помогать не станет. Корпорация заявила, что пользователям придется обращаться напрямую к производителям принтеров, чтобы те выпустили драйвер новой версии.

У Microsoft готов совет и на случай, если никто не станет выпускать обновленные драйверы. Корпорация рекомендует просто купить новый современный принтер, для которого изначально были написаны современные драйверы.

Производителям принтеров не очень выгодно поддерживать старые устройства и обновлять для них драйверы. Ведь неработающие под новой ОС старые принтеры могут подтолкнуть массу пользователей к покупке нового и тем самым повысить их выручку.

Но даже если производители и станут обновлять драйверы для старых принтеров, далеко не факт, что их получится скачать. К примеру, в 2024 г. американская компания HP, один из крупнейших в мире производителей устройств печати, во имя санкций Запада отключила свой российский сайт с драйверами и ПО.

Думать в первую очередь о себе

Отключая поддержку старых устройств и усложняя тем самым жизнь их владельцам, Microsoft стремится упростить себе жизнь. Как пишет Tom’s Hardware, нынешняя экосистема драйверов печати Windows уже давно является головной болью для Microsoft. В ней постоянно находят уязвимости, в том числе недавние бреши под общим названием PrintNightmare.

Помимо этого, перед Microsoft стоит необходимость поддержки тысяч драйверов от разных производителей, что делает всю экосистему все более сложной в обслуживании. Ограничивая возможности распространения драйверов через Windows Update, Microsoft возвращает ответственность за поддержку устаревшего оборудования в руки производителей.

Помимо прочего, с 1 июля 2026 г. в Windows изменятся внутренние правила ранжирования драйверов, чтобы отдавать предпочтение встроенному драйверу класса IPP от Microsoft, если доступно несколько вариантов. Годом позже, 1 июля 2027 г., обновления драйверов принтеров от сторонних разработчиков, распространяемые через Центр обновления Windows, будут ограничены только исправлениями, связанными с безопасностью.

По данным Tom’s Hardware, все эти новшества подготавливают почву для более активного использования защищенного режима печати Windows, который был представлен в последних выпусках Windows 11 24H2 . При включении он полностью удаляет сторонние драйверы принтеров и ограничивает печать драйверами Microsoft. Хотя на данный момент это необязательная функция, она намекает на то, в каком направлении Microsoft планирует развивать платформу в будущем.