Покупай новый или страдай. Проверенные временем старые принтеры навсегда перестанут работать в Windows
Microsoft намерена существенно усложнить жизнь владельцам старых принтеров, купленных много лет назад и ныне не выпускающихся. Она собирается убрать из Windows 11 поддержку драйверов для них. Речь о драйверах версий V3 и V4, которые Microsoft считает устаревшими. Для большинства пользователей единственным выходом станет покупка нового принтера, только если на помощь им не придут производители устройств печати.
Борьба с прошлым
Корпорация Microsoft хочет отключить поддержку старых принтеров в Windows 11. Как пишет портал Tom’s Hardware, в очень скором будущем из ОС будет вырезана поддержка драйверов версий V3 и V4, которые предназначены, по большей части, для старых и давно снятых с производства принтеров.
Сама Microsoft считает такие драйверы устаревшими с сентября 2023 г., однако их поддержку в своей ОС до нынешних дней она не трогала. Однако теперь она собирается существенно модернизировать службу печати в Windows, и отказ от поддержки старых драйверов – одна из составляющих этого плана.
Можно было бы предположить, что проблема коснется в первую очередь частных пользователей, но нет – бизнес-сегмент она стороной тоже не обойдет. По данным Tom’s Hardware, нововведение затронет еще и серверную ОС Windows Server 2025. Это самые современные версии ОС Microsoft.
Маховик завертелся
В соответствии с новыми планами Microsoft пользователи Windows 11 и Windows Server 2025, равно как и более поздних версий Windows, когда они выйдут, больше не смогут устанавливать новые драйверы принтеров через Центр обновления Windows. Процесс запущен.
Microsoft заявляет, что существующие драйверы, доступные через Центр обновления Windows, по-прежнему можно обновлять, но только в каждом конкретном случае отдельно. С 15 января 2026 г. новые заявки на обновление драйверов принтеров по умолчанию блокируются и проходят ручную проверку, требующую явного обоснования необходимости поддержки устаревшего драйвера.
Очевидные последствия
Если каждый запрос на апдейт драйверов для принтеров будет обрабатываться вручную, то возрастает шанс на получение отказа. В результате пользователи могут столкнуться с проблемами при установке драйверов для принтеров, например, после переустановки Windows или в результате сбоя в работе ранее установленных драйверов.
Но этим все не ограничивается. Даже стабильно работающие принтеры, чьи драйверы ранее были успешно внедрены в систему, в любой момент могут перестать функционировать.
Ваш принтер – ваши проблемы
В заявлении софтверного гиганта сказано, что нововведение никак не отразится на большинстве пользователей. Однако Microsoft не стала уточнять, сколько людей все же пострадают, потому что даже 50,01% всех пользователей принтеров под Windows – это тоже большинство.
Microsoft уверяет, что большая часть новых принтеров не используют драйверы V3 и V4, то есть стабильности их работы ничего не угрожает. Впрочем, веры этому нет – как сообщал CNews, в начале весны 2025 г. ОС Windows 11 получила обновление, которое напрочь сломало все современные принтеры. Они начинали печатать бессмыслицу, впустую переводя чернила и бумагу. Исправить проблему можно было только через групповые политики, но начинающие пользователи могли загубить там всю систему, а в компаниях доступ к ним и вовсе чаще всего закрыт.
Владельцам принтеров, которые перестанут работать под Windows 11, Microsoft помогать не станет. Корпорация заявила, что пользователям придется обращаться напрямую к производителям принтеров, чтобы те выпустили драйвер новой версии.
У Microsoft готов совет и на случай, если никто не станет выпускать обновленные драйверы. Корпорация рекомендует просто купить новый современный принтер, для которого изначально были написаны современные драйверы.
Производителям принтеров не очень выгодно поддерживать старые устройства и обновлять для них драйверы. Ведь неработающие под новой ОС старые принтеры могут подтолкнуть массу пользователей к покупке нового и тем самым повысить их выручку.
Но даже если производители и станут обновлять драйверы для старых принтеров, далеко не факт, что их получится скачать. К примеру, в 2024 г. американская компания HP, один из крупнейших в мире производителей устройств печати, во имя санкций Запада отключила свой российский сайт с драйверами и ПО.
Думать в первую очередь о себе
Отключая поддержку старых устройств и усложняя тем самым жизнь их владельцам, Microsoft стремится упростить себе жизнь. Как пишет Tom’s Hardware, нынешняя экосистема драйверов печати Windows уже давно является головной болью для Microsoft. В ней постоянно находят уязвимости, в том числе недавние бреши под общим названием PrintNightmare.
Помимо этого, перед Microsoft стоит необходимость поддержки тысяч драйверов от разных производителей, что делает всю экосистему все более сложной в обслуживании. Ограничивая возможности распространения драйверов через Windows Update, Microsoft возвращает ответственность за поддержку устаревшего оборудования в руки производителей.
Помимо прочего, с 1 июля 2026 г. в Windows изменятся внутренние правила ранжирования драйверов, чтобы отдавать предпочтение встроенному драйверу класса IPP от Microsoft, если доступно несколько вариантов. Годом позже, 1 июля 2027 г., обновления драйверов принтеров от сторонних разработчиков, распространяемые через Центр обновления Windows, будут ограничены только исправлениями, связанными с безопасностью.
По данным Tom’s Hardware, все эти новшества подготавливают почву для более активного использования защищенного режима печати Windows, который был представлен в последних выпусках Windows 11 24H2 . При включении он полностью удаляет сторонние драйверы принтеров и ограничивает печать драйверами Microsoft. Хотя на данный момент это необязательная функция, она намекает на то, в каком направлении Microsoft планирует развивать платформу в будущем.