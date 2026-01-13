Миллионы пользователей по всему миру переходят на малоизвестный Linux с интерфейсом в стиле Windows

Пользователи Windows 10 и Windows 11 начали массово переходить на Linux, но выбирают они при этом малоизвестный дистрибутив Zorin OS, который не сравнится по популярности с Mint или Ubuntu. Свыше полутора миллионов пользователей Windows перешли на эту ОС за последние несколько недель, а общее число ее установок за тот же срок превысило 2 млн.

Навстречу Linux

Корпорация Microsoft стала стремительно терять пользователей. Как пишет Neowin, за последние несколько недель свыше полутора миллионов человек отказались от Windows 11 и тем более от морально устаревшей Windows 10 в пользу Linux, притом все они выбрали один конкретный дистрибутив – Zorin OS.

Главная особенность этой ОС – в почти полном визуальном сходстве с Windows 11. Интерфейсы обеих систем очень похожи, что в значительной степени упрощает переход, ведь освоение новой оболочки не потребуется – можно сразу начать полноценно пользоваться новой платформой.

Популярность Zorin OS растет стремительно. К примеру, в ноябре 2025 г. CNews писал, что Zorin OS версии 18 скачали в сумме 1 млн раз, всего через месяц после релиза. Спустя еще два месяца число скачиваний удвоилось – теперь их 2 млн, 1,5 млн из которых – это пользователи Windows.

Zorin OS Zorin OS действительно внешне почти неотличима от Windows 11

Эту информацию подтверждают сами разработчики Zorin OS. Корпорация Microsoft массовое бегство своих пользователей не комментирует.

Все подстроено?

На момент выхода материала Zorin OS была доступна в версии 18, и разработчики обещают, что она будет поддерживаться вплоть до 2029 г. При этом полным ходом идет разработка Zorin OS 19.

Здесь важно подчеркнуть, что версия 18 вышла 14 октября 2025 г. Для многих эта дата ничем не примечательна, но только не для пользователей Windows 10 – именно в этот день Microsoft отключила бесплатную поддержку этой системы, которая по праву считается одной из самых удачных за всю историю существования Windows наряду с Windows 7 и Windows XP.

Microsoft на протяжении последних четырех лет подталкивала пользователей Windows 10 к переходу на Windows 11, но многие из них решили уйти на Linux. Причин тому масса, и одна из них – необходимость покупки нового компьютера или ноутбука ввиду высоких системных требований у Windows 11. А в нынешних реалиях, когда ПК радикально подорожали из-за дефицита SSD и оперативной памяти, апгрейд для многих стал недоступен.

По данным Neowin, из-за несоответствия системным требованиям Windows 11 около 240 млн компьютеров по всему миру под управлением Windows 10 никогда не смогут получить новую ОС Microsoft. Их владельцам остается или работать в устаревшей системе с уязвимостями, или платить за апдейты, или переходить на другую платформу.

Процесс запущен, но успехов пока нет

Пользователи действительно машут рукой Microsoft. Всего за год доля Windows на глобальном рынке настольных ОС рухнула с 77,38% в декабре 2024 г. до 66,47% в декабре 2025 г. (StatCounter).

Пока нет данных, сколько именно человек сделали Zorin OS своей основной операционной системой. Нельзя исключать, что многие скачивают ее с целью ознакомления и запускают либо с внешнего носителя, либо в виртуальной машине из-под Windows.

Если рассматривать количество устройств на Linux в целом, с учетом всех существующих дистрибутивов, то оно сокращается – с 4,12% в декабре 2024 г. до 3,86% годом позже. StatCounter не приводит точные данные о росте других платформ за тот же период – всем очевидно, что на втором месте по популярности в мире после Windows стоит macOS, но у StatCounter это некая неизвестная система (Unknown), доля которой, к тому же, целых 16%. а долю macOS она разделяет на непосредственно macOS и OSX – так нынешняя ОС Apple называлась несколько лет назад. В сумме у них 12,46% против 14,16% годом ранее.

В России за аналогичный период доля Windows сократилась 87,58% до 81,87%. Популярность Linux, напротив, выросла – 2,38% до 3,35%. macOS, тоже постепенно наращивает аудиторию – с 5,56% в декабре 2024 г. до 6,88% год спустя.