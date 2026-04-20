Windows 11 вчетверо снижает скорость быстрых накопителей SSD по сравнению с Windows 10

Под Windows 11 SSD-драйвы работают в несколько раз медленнее, нежели под Windows 10. Переход на эту ОС, к которому Microsoft толкает весь мир, может почти вчетверо замедлить даже супербыстрые SSD Samsung – разница колоссальная, и Microsoft совсем не спешит устранять проблему.

Кто поставил Windows, тот не спешит

Windows 11 оказалась способна многократно замедлить установленный в ПК или ноутбуке твердотельный накопитель без видимых на то причин. Причем пользователь даже не будет понимать, что происходит, пока не проверит свой SSD при помощи бенчмарка и не сравнит их заявленными производителем показателями.

Как пишет портал Neowin, проблему совершенно случайно выявил пользователь – владелец очень быстрого SSD Samsung 970 Evo. На его ПК была установлена Windows 10, и он, следуя заветам Microsoft, обновил ее до Windows 11. Чистой переустановки не было – использовалась стандартная процедура обновления ОС с сохранением пользовательских данных.

После завершения процесса пользователь обнаружил, что его ПК работает медленнее. Он решил протестировать свой SSD во всем известном бенчмарке CrystalDiskMark и увидел. Что под Windows 10 он выдавал почти 3550 МБ/с при чтении и около 2470 МБ/с при записи.

С годами проблем в Windows 11 меньше не становится

После апдейта до Windows 11 эти показатели рухнули до 897 и 858 МБ/с соответственно, то есть в 3,96 и 2,88 раза.

Семь бед – один reset

Владелец скоростного SSD Samsung принялся искать источник проблемы в системе, но так и не нашел его. Затем он начал применять стандартные «танцы с бубном», известные всем пользователям Windows.

Ему повезло наткнуться на решение до того, как пришлось прибегнуть к стопроцентно рабочему решению – к полной переустановке операционной системы. Пользователь попробовал обновить драйвер SSD Samsung и, как ни странно, это действительно сработало.

Вот только на поиск решения ему все же пришлось потратить часть своего личного времени, ведь Microsoft нигде не документирует тот факт, что Windows 11 «съедает» 75% производительности твердотельного накопителя, если установить ее путем обновления с Windows 10.

Просто повезло?

Далеко не факт, что обновление драйверов поможет и другим пользователям, оказавшимся в точно такой же ситуации. Всегда есть вероятность, что это панацея только для ПК с SSD производства Samsung – к моменту выхода материала проблема не имела широкого общественного резонанса, пользователи пока не делились замерами скорости своих SSD до и после апдейта до Windows 11.

Вполне может оказаться так, что потребуется еще и установка более свежей прошивки SSD. Но, во-первых, не для всех накопителей они есть, во-вторых, прошивки могут содержать неприятные сюрпризы от производителей. Например, в конце 2019 г. HPE внедрила в код прошивки своих SSD таймер самоуничтожения – накопители выходили из строя через 3,5 года работы.

Обновись или проиграешь

Microsoft на протяжении последних четырех с половиной лет очень активно толкает пользователей к обновлению с Windows 10 на Windows 11. Корпорация прибегает к самым разным методам, в том числе и из зоны серой морали, когда система в некоторых случаях устанавливается сама. Иногда все ограничивается полноэкранной рекламой, которую так просто не закрыть.

CNews, ВТБ и Институт ИИ МГУ назвали имена победителей премии Data Fusion Awards 2026

К слову, фокус с фоновым апдейтом Microsoft в конце 2024 г. провернула и с Windows Server 2025, чего ее корпоративные клиенты никак не ждали. Вместе с новой ОС они получили риск уголовной ответственности, поскольку лицензии на эту систему у них не было.

В октябре 2025 г. Microsoft прекратила бесплатную поддержку Windows 10. Это тоже одна из манипуляций, чтобы заставить пользователей или платить ей за новые апдейты для этой системы, или перейти, наконец, на Windows 11.

Геннадий Ефремов

Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

