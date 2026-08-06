Индустрия ПК требует у Microsoft сделать Windows легче и быстрее: «Иначе мы не выживем»

Windows 11 скоро станет работать лучше благодаря эффекту Apple, считают эксперты IDC. Apple буквально вынуждает Microsoft сделать ее ОС более быстрой и стабильной, и все благодаря дешевому MacBook Neo, который продается очень хорошо и умеет запускать Windows 11, пусть и через виртуальную машину. До его выхода Microsoft годами игнорировала просьбы пользователей и сисадминов, выпуская кривые патчи для Windows и делая ОС все более «тяжелой» и неповоротливой.

Эффект Apple

Корпорация Microsoft под давлением Apple и ее бюджетного ноутбука MacBook Neo может оперативно пересмотреть свое отношение к развитию Windows 11 и, наконец, доработать ее так, чтобы она стала работать быстрее и стабильнее, потребляя при этом меньше аппаратных ресурсов. Как пишет профильный портал Windows Latest, для Microsoft это будет вынужденным шагом – до этого она раз за разом выпускала сырые патчи для этой ОС, из-за которых она становилась все менее надежной, но зато подминала под себя все больше ресурсов ПК.

При этом она годами игнорировала просьбы пользователей и системных администраторов починить Windows 11. Система вышла в октябре 2021 г., и за неполные пять лет случаев, когда Microsoft выпускала для нее действительно полезные и нужные апдейты, которые при этом не ломали ее, можно пересчитать по пальцам.

Причем здесь «Нео»

Мнения о том, что именно Apple заставит Microsoft наконец-то починить Windows 11, придерживаются аналитики крупной исследовательской компании IDC. Они уверены – катализатором для этого станет сверхдешевый ноутбук MacBook Neo, который вышел в марте 2026 г. и на старте стоил $599 или 48,5 тыс. руб. по курсу ЦБ на 6 августа 2026 г. Позже он подорожал до $699 или 56,6 тыс. руб. из-за кризиса памяти, но все равно продолжил стоить дешевле многих аналогов на Windows.

Фото: Rui Silvestre / Unsplash Windows 11 нельзя назвать идеальной Windows

При этом на MacBook Neo можно запустить полноценную Windows 11, пусть и в формате виртуальной машины. CNews писал в марте 2026 г., что на Neo эта система работает даже лучше, чем на нативных компьютерах.

Пора прозреть, Microsoft

Как пишет Windows Latest, Microsoft откровенно саботировала развитие своей единственной настольной ОС, у которой пока не истек срок полноценной техподдержки. На протяжении последних двух лет Microsoft и ее OEM-партнеры использовали Windows 11 в основном как полигон для продвижения ИИ-ассистента Copilot, который ненавидят миллионы пользователей по всему миру, и ряда другого ПО, названного Windows Latest «ненужным» (bloatware). Сама ОС при этом оставалась без должного внимания. Негативная реакция пользователей на это, несмотря на громкие заявления Microsoft, что она все починит, не привела к существенным изменениям.

Пока гром не грянет

Нестабильная Windows 11 вкупе с релизом MacBook Neo привели к тому, что продажи Windows-компьютеров начали падать. Пользователи пришли в восторг от дешевого MacBook, чем посеяли панику среди OEM-партнеров Microsoft по производству ПК и ноутбуков.

Руководитель исследовательского отдела IDC Джитеш Убрани (Jitesh Ubrani) заявил, что MacBook Neo «оказывает реальное давление на всю экосистему ПК» (putting real pressure on the entire PC ecosystem), и что производители, вероятно, ответят «сочетанием новых процессоров, более эффективной операционной системы от Microsoft и агрессивной ценовой политикой» (a combination of new silicon, a more efficient OS from Microsoft, and aggressive promotional pricing.).

Под «более эффективной ОС от Microsoft» подразумевается оптимизированная в плане расхода оперативной памяти Windows 11. Напомним, в Neo всего 8 ГБ RAM, и почти весь софт на нем не «тормозит». Для Windows 11 такого объема RAM уже недостаточно – в мае 2026 г. Microsoft проговорилась, что для нормальной работы ее системе нужно хотя бы 16 ГБ.

По мере того, как продажи ПК начали снижаться, а люди падали в обморок при виде красочного бюджетного MacBook от Apple, OEM-партнеры Microsoft запаниковали из-за того, что их и без того мизерная прибыль стала еще меньше, пишет Windows Latest. Финансовому директору Asus пришлось успокаивать инвесторов, заявляя, что Microsoft и партнеры работают над тем, чтобы индустрия ПК выжила: «Я уверен, что наши поставщики ПК, включая таких ведущих производителей, как Microsoft, Intel и AMD, относятся к этому очень серьезно, обсуждая, как конкурировать с этим продуктом всей экосистеме ПК».

Когда ждать

31 июля 2026 г. Microsoft пообещала провести оптимизацию использования оперативной памяти в Windows 11. Она планирует завершить процесс к концу 2026 г.

При этом в документации на сайте Microsoft несколько раз говорилось, что нужно установить в ПК на Windows 11 32 ГБ RAM, чтобы система точно не тормозила ни в тяжелом ПО, ни в играх. Однако позже Microsoft незаметно удалила эту информацию.

Но пока дело с мертвой точки не сдвинулось, хотя есть наглядные доказательства того, что Windows 11 работает хуже, чем macOS на дешевом Neo.

Например были проведены независимые лабораторные тесты, показавшие, что самый обычный текстовый редактор Microsoft Word, потребляющий минимум системных ресурсов, открывается в два раза медленнее на ноутбуках с Windows 11, чем на MacBook, Напомним, Word – это программа, которую Microsoft десятилетиями оптимизирует именно под свою ОС.