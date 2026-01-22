Разделы

ПО Свободное ПО Софт Техника
|

Выпущен уникальный смартфон с тремя ОС. Он работает на Linux, Android и даже Windows 11 и стоит как половина iPhone

Анонсирован смартфон NexPhone с предустановленными на нем ОС Windows 11, Android 16 и Debian Linux. Это полноценный мобильник с 12 ГБ ОЗУ, большим экраном и мощным процессором, но при этом стоит он около $550, то есть ровно вдвое дешевле базового iPhone 17 Pro. NexPhone можно использовать в буквальном смысле как системный блок настольного ПК – подключить к нему монитор и работать как на десктопе.

И компьютер, и смартфон

Состоялась премьера смартфона NexPhone, внешне ничем не выделяющегося на фоне десятков других мобильников. Он тоже работает на Android, но при этом в него можно установить еще две операционные системы – Debian Linux и Windows 11, пишет портал Liliputing. Притом все три могут быть установлены одновременно – удалять другие не требуется.

За NexPhone стоит компания Nex Computer, известная в первую очередь своими док-станциями NexDock для смартфонов. Он стоит всего $549 или 42,6 тыс. руб. по курсу ЦБ на 22 января 2026 г., то есть ровно в два раза дешевле Apple iPhone 17 Pro в базовой конфигурации, у которого только одна ОС.

По умолчанию NexPhone работает на Android 16, а Windows 11 можно установить на него в качестве второй операционной системы и переключаться между ними во время загрузки устройства. Debian же можно запускать прямо в среде Android в виде отдельного приложения. Смартфон позволяет подключать к себе монитор по USB-C и выводит интерфейс любой из трех ОС на большой экран.

nex6.jpg

Nex Computer
Windows 11, запущенная на NexPhone

Старт продаж смартфона запланирован на III квартал 2026 г. (1 июля – 30 сентября), пока без более точной даты. На момент выхода материала был открыт предзаказ – желающим приобрести мобильник Nex Computer предлагает внести предоплату в размере $199 (15,4 тыс. руб.), а оставшиеся $350 (27,1 тыс. руб.) заплатить после отправки устройства.

Microsoft не возражает

Установленная на NexPhone ОС Windows 11 работает безо всяких «костылей» фактически с официального разрешения Microsoft. Основной тормоз распространения этой системы на мобильных устройствах – крайне скудный перечень поддерживаемых ARM-процессоров, а именно они используются в подавляющем большинстве портативных гаджетов ввиду того, что холоднее, энергоэффективнее и зачастую производительнее чипов на архитектуре х86.

Но «кремниевое сердце» NexPhone официально поддерживается в Windows 11. Это процессор Qualcomm DragonWing QCM6490 – он действительно упомянут на сайте Microsoft в разделе, посвященном системным требованиям Windows 11.

nex62.jpg

Nex Computer
Для офисной работы смартфон тоже подходит

Однако чудес, разумеется, ждать не стоит. Этот процессор создавался вовсе не для смартфонов и тем более не для мобильных ПК, а для устройств интернета вещей, так что едва ли стоит рассчитывать на солидную производительность.

Что внутри

С точки зрения аппаратных спецификаций NexPhone представляет собой смартфон среднего уровня, если не считать процессор – он у него совсем старый по нынешним меркам. DragonWing QCM6490 – это, по сути, Snapdragon 778G, вышедший в мае 2021 г., почти пять лет назад. В его распоряжении техпроцесс 6 нм, графика Adreno 642 и набор из восьми ядер в трех кластерах: одно ядро Kryo 670 Prime (Cortex-A78 2,4 ГГц), три ядра Kryo 670 Gold (Cortex-A78 2,4 ГГц) и четыре ядра Kryo 670 Silver (Cortex-A55 1,8 ГГц). Результат в AnTuTu 10 – 597 тыс. баллов, в GeekBench 6 – 2850 баллов.

Экран смартфона – 6,58 дюйма по диагонали с разрешением 2403x1080 пикселей и частотой обновления до 120 Гц. Поверх него установлено усиленное стекло Gorilla Glass 3.

nex61.jpg

Nex Computer, GSM Arena
NexPhone

NexPhone поставляется с 12 ГБ оперативной памяти, накопителем на 256 ГБ, батареей емкостью 5000 мАч с поддержкой 18-ваттной проводной зарядки и скоростным портом USB-C 3.1. У него также есть фронтальная камера на 16 МП (сенсор Samsung S5K3J1SX) и две камеры сзади – 64 МП широкоугольная (Sony IMX787) и 13 МП сверхширокоугольная (Samsung S5K3L6XX).

Корпоративный мессенджер Compass: почему бизнес больше не доверяет зарубежным мессенджерам
Бизнес-коммуникации

В список характеристик входят поддержка сетей 5G, слот под карты microSD, модули Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, а также сканер отпечатков пальцев. Корпус смартфона пластиковый, прорезиненный – он защищен от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69K и заодно от ударов по MIL-STD-810H.

Размеры NexPhone составляют 173x83x13,1, вес – 256 граммов. Доступен только один цвет корпуса – темно-серый.

Вопросы без ответов

Разработчики NexPhone не уточняют, насколько хорошо смартфон работает под каждой из доступных на нем ОС. Также пока нет данных, получится ли, к примеру, принять входящий вызов, когда на смартфоне работает Windows 11.

Косвенный ответ кроется в том, как Nex Computer позиционирует этот мобильник. Она продвигает его в качестве второго устройства связи, дополнительного, то есть не основного.

Эльяс Касми

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Обзор: Кадровый электронный документооборот (КЭДО) 2025

Экс-сотрудник NASA купил 100% российской космической компании, координирующей создание сверхлегкой ракеты-носителя

Российские платформы Kubernetes закрывают до 80–90% наиболее востребованных сценариев

Россиянам подарят смартфон на современном Android и дадут бесплатную связь. Что попросят взамен

Наличие цифрового офиса становится частью бренда работодателя

Создатель ChatGPT обещает убыток в $14 миллиардов за год. Прибыль будет не скоро

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 S PaperMatte 2026: заряжен на креатив

Зачем нужны наушники с костной проводимостью звука: лучшие модели

Битва игрофонов: сравнение лучших геймерских смартфонов начала 2026 года

Показать еще

Наука

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна
Показать еще