Выпущен уникальный смартфон с тремя ОС. Он работает на Linux, Android и даже Windows 11 и стоит как половина iPhone

Анонсирован смартфон NexPhone с предустановленными на нем ОС Windows 11, Android 16 и Debian Linux. Это полноценный мобильник с 12 ГБ ОЗУ, большим экраном и мощным процессором, но при этом стоит он около $550, то есть ровно вдвое дешевле базового iPhone 17 Pro. NexPhone можно использовать в буквальном смысле как системный блок настольного ПК – подключить к нему монитор и работать как на десктопе.

И компьютер, и смартфон

Состоялась премьера смартфона NexPhone, внешне ничем не выделяющегося на фоне десятков других мобильников. Он тоже работает на Android, но при этом в него можно установить еще две операционные системы – Debian Linux и Windows 11, пишет портал Liliputing. Притом все три могут быть установлены одновременно – удалять другие не требуется.

За NexPhone стоит компания Nex Computer, известная в первую очередь своими док-станциями NexDock для смартфонов. Он стоит всего $549 или 42,6 тыс. руб. по курсу ЦБ на 22 января 2026 г., то есть ровно в два раза дешевле Apple iPhone 17 Pro в базовой конфигурации, у которого только одна ОС.

По умолчанию NexPhone работает на Android 16, а Windows 11 можно установить на него в качестве второй операционной системы и переключаться между ними во время загрузки устройства. Debian же можно запускать прямо в среде Android в виде отдельного приложения. Смартфон позволяет подключать к себе монитор по USB-C и выводит интерфейс любой из трех ОС на большой экран.

Nex Computer Windows 11, запущенная на NexPhone

Старт продаж смартфона запланирован на III квартал 2026 г. (1 июля – 30 сентября), пока без более точной даты. На момент выхода материала был открыт предзаказ – желающим приобрести мобильник Nex Computer предлагает внести предоплату в размере $199 (15,4 тыс. руб.), а оставшиеся $350 (27,1 тыс. руб.) заплатить после отправки устройства.

Microsoft не возражает

Установленная на NexPhone ОС Windows 11 работает безо всяких «костылей» фактически с официального разрешения Microsoft. Основной тормоз распространения этой системы на мобильных устройствах – крайне скудный перечень поддерживаемых ARM-процессоров, а именно они используются в подавляющем большинстве портативных гаджетов ввиду того, что холоднее, энергоэффективнее и зачастую производительнее чипов на архитектуре х86.

Но «кремниевое сердце» NexPhone официально поддерживается в Windows 11. Это процессор Qualcomm DragonWing QCM6490 – он действительно упомянут на сайте Microsoft в разделе, посвященном системным требованиям Windows 11.

Nex Computer Для офисной работы смартфон тоже подходит

Однако чудес, разумеется, ждать не стоит. Этот процессор создавался вовсе не для смартфонов и тем более не для мобильных ПК, а для устройств интернета вещей, так что едва ли стоит рассчитывать на солидную производительность.

Что внутри

С точки зрения аппаратных спецификаций NexPhone представляет собой смартфон среднего уровня, если не считать процессор – он у него совсем старый по нынешним меркам. DragonWing QCM6490 – это, по сути, Snapdragon 778G, вышедший в мае 2021 г., почти пять лет назад. В его распоряжении техпроцесс 6 нм, графика Adreno 642 и набор из восьми ядер в трех кластерах: одно ядро Kryo 670 Prime (Cortex-A78 2,4 ГГц), три ядра Kryo 670 Gold (Cortex-A78 2,4 ГГц) и четыре ядра Kryo 670 Silver (Cortex-A55 1,8 ГГц). Результат в AnTuTu 10 – 597 тыс. баллов, в GeekBench 6 – 2850 баллов.

Экран смартфона – 6,58 дюйма по диагонали с разрешением 2403x1080 пикселей и частотой обновления до 120 Гц. Поверх него установлено усиленное стекло Gorilla Glass 3.

NexPhone поставляется с 12 ГБ оперативной памяти, накопителем на 256 ГБ, батареей емкостью 5000 мАч с поддержкой 18-ваттной проводной зарядки и скоростным портом USB-C 3.1. У него также есть фронтальная камера на 16 МП (сенсор Samsung S5K3J1SX) и две камеры сзади – 64 МП широкоугольная (Sony IMX787) и 13 МП сверхширокоугольная (Samsung S5K3L6XX).

В список характеристик входят поддержка сетей 5G, слот под карты microSD, модули Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, а также сканер отпечатков пальцев. Корпус смартфона пластиковый, прорезиненный – он защищен от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69K и заодно от ударов по MIL-STD-810H.

Размеры NexPhone составляют 173x83x13,1, вес – 256 граммов. Доступен только один цвет корпуса – темно-серый.

Вопросы без ответов

Разработчики NexPhone не уточняют, насколько хорошо смартфон работает под каждой из доступных на нем ОС. Также пока нет данных, получится ли, к примеру, принять входящий вызов, когда на смартфоне работает Windows 11.

Косвенный ответ кроется в том, как Nex Computer позиционирует этот мобильник. Она продвигает его в качестве второго устройства связи, дополнительного, то есть не основного.