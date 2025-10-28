Custis выпустила решение для управления ресурсами склада

Компания Custis («Кастис») разработала решение для управления ресурсами склада, которое позволяет ритейлу адаптироваться к значительному росту нагрузок для соблюдения обязательной маркировки товаров контрольными идентификационными знаками (КИЗ). Новый инструмент обеспечивает бесперебойность отгрузок, минимизирует регуляторные риски и предотвращает чрезмерный рост издержек ритейлеров при сохранении стандартов логистического обслуживания.

Внедрение решения Custis у ритейлеров позволяет планировать ресурсы для маркировки товаров в условиях значительных колебаний объёмов работ, возникающих из-за переменной доли товаров, требующих маркировки перед отправкой в продажу и непрошедших её при производстве. Это позволяет полностью устранить риски отгрузок немаркированного товара и автоматизировать сложные процедуры, такие как вывод КИЗ из оборота при экспорте в разные страны ЕАЭС с отличающимися правилами, и процедуры документарной прослеживаемости партий товара.

В результате компании не только сводят к нулю риски штрафов за нарушение требований «Честного знака», но и сохраняют действующие SLA (Service Level Agreement) по отгрузкам товара, не прибегая к значительному расширению штата специалистов по маркировке или складских площадей.

Новая технология помогает ритейлерам управлять одним из самых сложных и изменчивых ресурсов — мощностями по маркировке в различных зонах склада, учитывая при этом жёсткие требования и лимиты приёмки маркетплейсов и тот факт, что категория товара может стать подлежащей маркировке прямо во время его многозвенной транспортировки.

Разработанный Custis инструмент управления ресурсами интегрирован в систему планирования сменных заданий и обеспечивает приоритетное попадание в задание на отбор уже маркированного товара, а также блокирует отгрузку, если существует риск нарушения новых регуляторных требований при нахождении товара в пути.

Решение использует актуальный перечень категорий товаров, подлежащих маркировке КИЗ, управляет распределением заданий на маркировку в зонах складов с разными типами товаров.

«Наше решение — это ответ на операционный кризис, с которым столкнулись ритейлеры при резком расширении перечня маркируемых категорий. Поскольку аналогичного зарубежного опыта или общей отраслевой практики не существует, российские компании вынуждены самостоятельно выстраивать эти процессы с нуля, — отметил Роман Алексеев, руководитель практики «Цепи поставок», руководитель дирекции архитектуры и бизнес-анализа Custis. — Нам удалось интегрировать в систему управления складом новый, сложный срез планирования — учёт ресурсов для маркировки. Это дало заказчикам ключевое преимущество — возможность сохранить уровень затрат и качество логистического обслуживания на прежнем уровне, несмотря на многократно возросший объем операций по маркировке товара».