Индексная книга CNews*
IBS ИБС экспертиза
Публикаций - 154, упоминаний - 182
IBS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 545 1
|АФТ - Ассоциация Финтех 60 1
|Мацоцкий Сергей 178 7
|Карачинский Анатолий 93 5
|Медведев Дмитрий 1626 3
|Яппаров Тагир 82 2
|Лейпи Игорь 11 2
|Богомолов Андрей 21 1
|Ананьин Алексей 75 1
|Хохлов Евгений 8 1
|Энфиаджян Рубен 22 1
|Ершова Элеонора 64 1
|Урсу Юрий 5 1
|Сафонов Олег 11 1
|Фатеев Олег 6 1
|Романченко Дмитрий 12 1
|Поляков Дмитрий 23 1
|Бурин Андрей 16 1
|Часовской Дмитрий 1 1
|Юрганов Константин 5 1
|Шашурин Сергей 9 1
|Грановский Олег 21 1
|Кабанов Илья 7 1
|Вайнштейн Виктор 24 1
|Викторов Леонид 2 1
|Волков Александр 27 1
|Будберг Александр 1 1
|Соловьев Юрий 31 1
|Тимакова Наталья 15 1
|Григорьева Нина 4 1
|Ананьев Алексей 108 1
|Патрушев Николай 21 1
|Лощинин Дмитрий 39 1
|Акимов Максим 175 1
|Макаров Валентин 188 1
|Дворкович Аркадий 210 1
|Попов Сергей 98 1
|Путин Владимир 2696 1
|Рейман Леонид 1030 1
|Баланова Светлана 29 1
|Петров Сергей 57 1
|Осеевский Михаил 270 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10985 3
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 780 3
|Ведомости 503 2
|Forbes - Форбс 623 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.