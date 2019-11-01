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Индексная книга CNews*
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IBS ИБС экспертиза



01.11.2019 Автоматизированное рабочее место чиновника разработают за 170 миллионов
27.12.2017 «Уралвагонзавод» лишился 58 миллионов из-за неплатежей по SAP
29.01.2014 «ИБС Экспертиза» получила контракт стоимостью 167 млн руб. на модернизацию и сопровождение ГАС «Управление»
21.11.2013 «Росдормониторинг» отдал контракт на разработку системы мониторинга состояния автомобильных дорог «ИБС Экспертизе»
01.11.2013 Контракт ФСС РФ на внедрение системы для электронного взаимодействия с гражданами и организациями получила «ИБС Экспертиза»
30.01.2012 «Ростелеком» за 1 рубль создаст федеральную систему электронных медкарт

Публикаций - 154, упоминаний - 182

IBS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1525 24
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 9991 22
IBM - International Business Machines Corp 9167 16
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1342 15
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2730 12
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6852 12
Компьюлинк ГК - Compulink 418 8
Microsoft Corporation 23395 7
ОТР ГК 198 7
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 945 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 770 6
ФОРС - Центр разработки 551 6
Крок - Croc 1683 6
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1746 6
Компьюлинк УСП 145 6
АйТи 1278 5
DEPO Computers - Депо Электроникс 560 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9322 5
Восход ФГБУ НИИ 598 4
Oracle Corporation 6271 4
SAP SE 4833 4
Корус Консалтинг ГК 1062 4
Лига Цифровой Экономики - Философия.ИТ 24 3
Yandex - Яндекс 5551 3
Softline - Софтлайн 2032 3
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 285 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 944 3
Аплана Группа компаний 159 3
Базальт СПО - BaseALT 335 2
Red Hat 1224 2
SAP CIS - САП СНГ 828 2
Accenture plc 615 2
ИКС Холдинг - Yadro - КНС Групп 254 2
ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 87 2
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 545 2
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 629 2
Teradata 199 2
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 529 2
АФК Система ПАО 1688 2
MOLGA Consulting - МОЛГА Консалтинг 56 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5696 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2333 8
Почта России ПАО 1973 5
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 209 5
Аэрофлот - Aeroflot - авиакомпания 704 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1001 3
ПСБ - Промсвязьбанк 727 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1155 3
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 106 3
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Frankfurt - Франкфуртская фондовая биржа 160 3
Газпром ПАО 1144 3
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 343 3
РЖД - Российские железные дороги 1598 2
АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк 49 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 245 2
Альфа-Банк 1579 1
Nordea Bank - Нордеа Банк 91 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 332 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг 258 1
РусГидро - Красноярскэнергосбыт 9 1
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 450 1
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 25 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 478 1
РусГидро - Усть-Среднеканская ГЭС имени А.Ф. Дьякова 6 1
РусГидро - Загорская ГАЭС - гидроаккумулирующая электростанция России 10 1
РусГидро - Красногорские МГЭС - Красногорские Малые ГЭС 5 1
РусГидро - Якутскэнерго - Якутская ГРЭС - Якутская ТЭЦ - Сахаэнерго 17 1
РусГидро - Сахалинэнерго - Сахалинская энергоснабжающая компания 8 1
РусГидро - Магаданэнерго 7 1
ПНТЗ - Первоуральский новотрубный завод 23 1
Luna Innovations Incorporated - Luna Equites 3 1
DXC Global 2 1
Croyton 5 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6137 1
M&G Investment Management 2 1
Oradell Equites 2 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - ранее КПМГ - KPMG Russia 75 1
ПГК - Первая грузовая компания 138 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1797 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 190 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17684 34
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2363 22
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8917 18
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2006 15
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3628 14
Федеральное казначейство России 1540 12
ФНС РФ ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 114 11
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1626 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3039 8
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1578 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2790 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2487 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1603 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1511 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1736 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1190 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2657 4
ФНС РФ - ФКУ Налог-Сервис 16 3
Верховный суд Российской Федерации 777 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10300 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2924 3
Таможня - Таможенная служба 1022 3
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 391 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 819 3
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 144 3
Президент Российской Федерации 3492 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 203 2
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 188 2
МВД РФ ГУВД Москвы - ГСУ ГУ МВД России по Москве - Главное следственное управление ГУ МВД России по городу Москве 8 2
ФАНО РФ - Федеральное агентство научных организаций 24 2
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 66 2
Совет при президенте Российской Федерации 192 2
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 822 2
Администрация Президента РФ 976 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 616 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2330 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 477 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 272 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1364 2
Правительство Москвы 1965 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 545 1
АФТ - Ассоциация Финтех 60 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11431 22
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 52542 20
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9403 20
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11249 18
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38237 11
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 25427 9
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 3355 8
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 4992 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12783 7
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10812 7
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1013 6
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 7664 5
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2305 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 21785 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3096 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7352 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17304 4
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7934 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3779 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7679 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 4271 3
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19073 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 3780 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 3196 3
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть 797 3
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом 284 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8151 3
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 6818 3
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 1149 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 3610 3
Спам - Спамминг - Spam - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3488 2
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 634 2
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 495 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8074 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 2376 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность 1245 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17197 2
InfiniBand - IB - Высокоскоростная коммутируемая компьютерная сеть 210 2
5G - пятое поколение мобильной связи 3415 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2545 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2872 12
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 3986 8
SAP ERP HCM - Human Capital Management - mySAP HR - mySAP Human Resources 191 6
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 802 5
Microsoft Windows 2000 12612 5
Linux OS 8153 5
Microsoft SQL Server 1466 5
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 727 4
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 337 4
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 190 4
ФНС РФ ЦОД 26 4
Google Android 12432 3
УВЗ - УралВагонЗавод - Армата Т-14 - российский основной боевой танк 10 3
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 970 3
УВЗ - УралВагонЗавод - Армата Т-90 «Владимир» - российский основной боевой танк 21 3
HCL WebSphere - IBM WebSphere 526 3
ФНС РФ АИС Налог-3 - Автоматизированная информационная система Федеральной налоговой службы 45 2
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 744 2
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 268 2
Oracle Java - язык программирования 2751 2
Microsoft Windows 2528 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 644 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1218 2
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 518 2
Apache HTTP Server - Apache Web Server 506 2
Microsoft Office 3405 2
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 762 2
РусБИТех - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 263 2
Microsoft Windows 10 13409 2
ЗАГС РФ ЕГР - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 70 2
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 166 2
Terrasoft Creatio Sales 6 1
Новые облачные технологии - МойОфис 464 1
Microsoft Silverlight - Smooth Streaming 161 1
Parallels VDI 11 1
Ростелеком НОП - Национальная облачная платформа - o7.com 63 1
Oracle - Sun Solaris OS 166 1
Teradata Data Warehouse Appliance 6 1
Минэкономразвития РФ - Ростуризм - Электронная путевка ИС 7 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 704 1
Мацоцкий Сергей 178 7
Карачинский Анатолий 93 5
Медведев Дмитрий 1626 3
Яппаров Тагир 82 2
Лейпи Игорь 11 2
Богомолов Андрей 21 1
Ананьин Алексей 75 1
Хохлов Евгений 8 1
Энфиаджян Рубен 22 1
Ершова Элеонора 64 1
Урсу Юрий 5 1
Сафонов Олег 11 1
Фатеев Олег 6 1
Романченко Дмитрий 12 1
Поляков Дмитрий 23 1
Бурин Андрей 16 1
Часовской Дмитрий 1 1
Юрганов Константин 5 1
Шашурин Сергей 9 1
Грановский Олег 21 1
Кабанов Илья 7 1
Вайнштейн Виктор 24 1
Викторов Леонид 2 1
Волков Александр 27 1
Будберг Александр 1 1
Соловьев Юрий 31 1
Тимакова Наталья 15 1
Григорьева Нина 4 1
Ананьев Алексей 108 1
Патрушев Николай 21 1
Лощинин Дмитрий 39 1
Акимов Максим 175 1
Макаров Валентин 188 1
Дворкович Аркадий 210 1
Попов Сергей 98 1
Путин Владимир 2696 1
Рейман Леонид 1030 1
Баланова Светлана 29 1
Петров Сергей 57 1
Осеевский Михаил 270 1
Россия - РФ - Российская федерация 121478 37
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39002 30
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49969 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14676 6
Россия - ПФО - Нижегородская область 1548 6
Россия - ПФО - Нижегородская область - Городец - Городецкий район 53 5
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 361 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13077 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6079 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12777 3
Россия - ПФО - Казань 2333 3
Россия - УФО - Свердловская область 1163 3
Нидерланды 3287 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 993 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2306 2
Германия - Федеративная Республика 11760 2
Россия - ЦФО - Курская область 529 2
Европа 21235 2
Америка Северная 2827 1
Америка 2151 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 977 1
Азия - Азиатский регион 4633 1
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 209 1
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 634 1
Россия - СФО - Новосибирск 3663 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3285 1
Канада - Британская Колумбия - Ванкувер 140 1
Канада 4697 1
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны 291 1
Казахстан - Республика 4750 1
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 263 1
Россия - УФО - Свердловская область - Нижний Тагил 144 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1143 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 433 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 344 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 410 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 361 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 14925 1
Украина 7213 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3420 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10554 16
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2658 10
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 2129 7
Юриспруденция - Jurisprudence 6158 6
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 4837 6
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10010 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 3572 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8815 5
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4225 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7390 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3083 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4866 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5180 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 19430 3
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1705 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 4072 2
Минобрнауки РФ - ВАК - Высшая аттестационная комиссия при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации 10 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2424 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41226 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 841 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1101 1
Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 428 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС 2957 1
Астрономия - Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 9317 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 864 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4585 1
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 597 1
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Жилье и городская среда 33 1
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 8847 1
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EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 6818 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10985 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 780 3
Ведомости 503 2
Forbes - Форбс 623 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7397 10
CNews Tenders 16 7
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 96 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2036 2
IDC - International Data Corporation 4840 1
Juniper Research 501 1
500 Startups 14224 1
Forrester Wave 44 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 327 1
CNews Рынок ИТ-услуг 113 1
Медиалогия 50 1
РАН - Российская академия наук 1790 2
ИНИОН - Институт научной информации по общественным наукам РАН РФ 4 2
Академия наук СССР - АН СССР 36 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 475 1
Softline Education - Академия АйТи 60 1
Минобороны РФ - 25-й ГосНИИ химмотологии - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии 24870 1
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 67 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 619 6
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 76 6
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11537 1
Russian CIO Summit - Съезд ИТ-директоров Северо-Западного региона 19 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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