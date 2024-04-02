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MDM Master Data Management Управление основными данными Управление мастер-данными НСИ Управление нормативно-справочной информацией

MDM - Master Data Management - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией


02.04.2024 Управление основными данными: Российские продукты готовы заменить западные системы MDM

Что такое MDM-системы Система MDM (Master Data Management, Управление основными данными) представляет собой технологическую плат
10.01.2024 IBS приступила к внедрению отечественной системы управления мастер-данными «Гармония MDM»

лицензий, а также внедрением системы управления мастер-данными и нормативно-справочной информацией (НСИ) «Гармония MDM». Благодаря сотрудничеству ИТ-компаний технологические и бизнес-клиенты IB
18.10.2023 Как перейти на российскую MDM-систему – вебинар СберТеха

Уход зарубежных поставщиков вынуждает компании переходить на российские ERP, CRM и системы бухучета. Но к внедрению продуктов важно правильно подготовиться — перейти на MDM-систему и организовать управление справочной информацией. О том, как это сделать и какие российские MDM-решения доступны компаниям, расскажет СберТех на вебинаре «Platform V Dictionaries: р
12.10.2023 Российская MDM-система для бизнеса — как внедрить и организовать работу

компании переходят на новые ERP, CRM, системы бухучета — и сталкиваются с трудностями в управлении НСИ. О том, как MDM-системы помогают распространять и предоставлять нормативно-справочную инф
27.09.2023 «Прайм груп» займется внедрением российской системы управления НСИ «Гармония MDM»

Л, ФИАС, НРД, ЕФРСБ. Благодаря этому «Гармония MDM» выходит за рамки традиционных систем управления НСИ, ориентированных исключительно на корпоративные среды. Расширенные возможности информацио
24.08.2023 «ФОРС - центр разработки» предложит партнерам и клиентам решение для управления НСИ «Гармония MDM»

тки» (ГК ФОРС) и «Гармония MDM» — разработчик системы управления нормативно-справочной информацией (НСИ), объявляют о подписании партнерского соглашения. «За последние два года мы замечаем раст
17.08.2023 Вышла новая версия системы управления НСИ «Гармония MDM»

данных из различных источников в едином хранилище, а также обеспечивает централизованное управление НСИ. Система поддерживает интеграцию со смежными информационными системами компании и внешним
24.07.2023 «Норбит» предложит бизнесу решение для управления НСИ «Гармония MDM»

Один из крупнейших российских интеграторов «Норбит» (входит в группу «Ланит») и разработчик системы управления нормативно-справочной информацией (НСИ) «Гармония MDM» заключили партнерское соглашение. «Норбит» займется продвижением ИТ-продукта на рынке. Благодаря сотрудничеству отечественный бизнес, особенно крупные заказчики со сложной т
19.05.2023 «Первый бит» централизовал НСИ и бюджетирование «Транслома» с помощью «1С:ERP. Управление холдингом»

Международный ИТ-интегратор «Первый бит» реализовал комплексную модель управления НСИ для «Транслома», металлоломной компании с разветвленной сетью производственных площадок п
12.05.2023 «Первый бит» разработал и внедрил централизованную систему управления НСИ для сети лабораторий KDL

«Первый бит» разработал и внедрил централизованную систему управления НСИ для сети лабораторий KDL. KDL — независимая сеть медицинских лабораторий и многочисленных
01.03.2023 Система управления НСИ «Гармония MDM» включена в реестр отечественного ПО

Система для управления нормативно-справочной информацией (НСИ) «Гармония MDM» разработки Navicon внесена в Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных. Это подтверждает соответствие решения требо
10.11.2022 SOFROS внедрил в «Московской пивоваренной компании» единую систему управления НСИ

В перечень работ вошли подготовка справочников к унификации, разработка единых принципов управления НСИ и обеспечение единства классификации, кодирования, именования однородных объектов НСИ<
19.07.2022 «Нетрика медицина» создает новые версии медицинских регистров на базе MDM-системы «N3.управление НСИ»

едицина» реализует проект по созданию новых версий региональных сегментов федеральных регистров медицинских работников (РС ФРМР) и медицинских организаций (РС ФРМО) на базе MDM-системы «N3.управление НСИ». Работы ведутся в соответствии с федеральным проектом по созданию единого цифрового контура в здравоохранении. В процессе будут созданы новые версии региональных регистров, отвечающие посл
03.08.2021 Петербургский метрополитен развернул единое информационное пространство для обмена данными

вершила второй этап проекта по формированию единого информационного пространства в ГУП «Петербургский метрополитен» для обеспечения бесшовной интеграции эксплуатируемых прикладных систем, целостности НСИ и эффективного взаимодействия с внешними информационными системами. Целью проекта является создание взаимосвязанных систем (комплекса) для бесшовной интеграции эксплуатируемых прикладных си
18.11.2020 «Нетрика» создала региональные сегменты ФРМО и ФРМР ЕГИСЗ в Мурманской области

ральных регистров медицинских работников (ФРМР) и медицинских организаций (ФРМО) в Мурманской области. Проект реализован на базе MDM-решения компании «N3.Управление нормативно-справочной информацией (НСИ)». Цель проекта – предоставить всем информационным системам, задействованным в процессе оказания медицинской помощи жителям Мурманской области, актуальную и достоверную информацию о медицин
15.10.2020 «Крок» модернизировала единое пространство для работы с НСИ в Segezha Group

«Крок» при создании точек интеграции между 1С:MDM и SAP. Исторически в Segezha Group 1С:MDM работали с более чем 15 системами на базе 1С. Поэтому для компании важно было сохранить методологию ведения НСИ, обеспечив интеграцию с внедряемыми продуктами SAP, которые обладают своими особенностями и ограничениями. Для этого специалисты «Крок» совместно с коллегами из Segezha провели оптимизацию

10.08.2020 Компания БФТ разработала новый подход к работе с нормативно-справочной информацией

платформу «Цифровой регион». Его важную часть составляет система централизованного управления нормативно-справочной информацией «БФТ.ЕНСИ». Она предусматривает новый централизованный подход работы с НСИ – обеспечивает единообразие справочной и реестровой информации и сбор сопоставимых данных из разных информационных систем. В целевой схеме управления НСИ, которую предлагает построит
07.08.2020 «Нетрика» развивает региональный сегмент ЕГИСЗ Архангельской области на основе MDM-системы «N3.Управление НСИ»

«Нетрика» завершила проект по созданию регистров медицинских работников и медицинских организаций в рамках модернизации сервиса «Управление НСИ» регионального сегмента ЕГИСЗ Архангельской области. Проект реализован на основе информационной системы «N3.Управление НСИ» – отечественного MDM-решения, которое обеспечивает единств
18.06.2020 IBS автоматизировала управление нормативно-справочной информацией для Segezha Group

его автоматизацию на базе продукта «1С:MDM». Это позволит Segezha Group снизить затраты на ведение НСИ и упростить процесс внедрения новых информационных систем в технологический контур компан
10.06.2020 Segezha Group автоматизирует управление информацией на базе «1С:MDM»

кт призван решить проблему консолидированного учета всего массива нормативно-справочной информации (НСИ). В настоящее время суммарная номенклатура Segezha Group в семи регионах России и семи ев
31.05.2019 Павел Поляков -

Зачем топ-менеджеру мастер-данные

х систем специализированными инструментами, формировать гибкую модель данных, позволяющую экспертам НСИ на лету создавать структуры для нового вида номенклатуры или нового справочника, настраив
23.10.2017 НСИ на платформе Semantic MDM внедрена в «Объединенной двигателестроительной корпорации»

SDI Solution объявила о завершении работ по первому и продолжении работ по второму этапу внедрения корпоративной системы управления нормативно-справочной информацией (КСУ НСИ) на платформе Semantic MDM в «Объединенной двигателестроительной корпорации».Выиграв конкурс на поставку MDM-системы в августе прошлого года, компания «SDI Solution» разработала комплект ор
01.03.2017 «Ростех» предпочел политике BYOD российскую MDM-систему

печения комплексной безопасности). Как рассказали CNews в НИИ СОКБ, централизованное управление корпоративными мобильными устройствами и защиту хранимой на них информации может обеспечить та или иная MDM-система. Но в случае использования сотрудниками персональных устройств в качестве корпоративных, управление такими устройствами становится, мягко говоря, затруднительным, так как неизбежен

14.05.2015 R-Style Softlab внедрила MDM-систему в «Евразийском банке»

Компания R-Style Softlab завершила создание MDM-системы (Master Data Management System), необходимой для управления контактными данными клиентов, в «Евразийском банке» (Казахстан). В рамках интеграционного решения были сформированы уникальные профили
02.03.2015 Финансовая группа «Лайф» внедрила платформу Oracle Master Data Management

В финансовой группе «Лайф» (головной банк — «Пробизнесбанк») завершено внедрение платформы Oracle Master Data Management. Решение призвано консолидировать и синхронизировать основные данные о клиентах ФГ «Лайф». Повышение качества и полноты данных дает группе возможность проводить бизнес-ан
05.02.2015 Navicon MDM помогает построить единое хранилище НСИ

м, а также создание единого хранилища нормативно-справочной информации (НСИ) выполняют MDM-решения (master data management). Решение Navicon базируется на основе продуктов Microsoft – Microsoft
24.04.2014 Navicon внедряет систему управления НСИ в спецдепозитарии «Инфинитум»: завершен этап «Анализ»

Компания Navicon завершила проведение этапа «Анализ» в рамках проекта внедрения системы управления нормативно-справочной информацией (НСИ) для специализированного депозитария «Инфинитум». Основной целью этапа «Анализ» являлась подготовка к внедрению корпоративного хранилища нормативно-справочной информации и шины передачи дан
22.04.2014 Когда мастер-данные придут в розницу?

го необходима отвечающая возросшим OMNI-канальным требованиям инфраструктура, основанная на системе Master Data Management (MDM). “MDM-система обеспечивает общее информационное поле для замкнут
02.12.2013 «Техносерв Консалтинг» внедрил в ВТБ24 MDM-систему на базе Oracle Customer Hub

Чтобы обеспечить целостность и согласованность информации, банку потребовалось решение класса MDM (Master Data Management, управление мастер-данными). Для построения системы была выбрана платф
07.10.2013 Минздрав России ищет подрядчика для актуализации Реестра НСИ системы здравоохранения

равочной информации системы здравоохранения». Согласно представленной Минздравом документации, среди работ, которые предстоит выполнить победителю торгов: анализ (инвентаризации) справочников Реестра НСИ; сравнение международных медицинских справочников, оценка и анализ систем кодирования медицинской информации по направлениям в различных странах; актуализация справочников и классификаторов
24.05.2013 DIS Group построит MDM-систему в «Банке Хоум Кредит»

куда затем перенести все данные о партнерах, торговых точках и местах продаж банка, предварительно произведя очистку, дедупликацию переносимой информации, а также обеспечив соответствие создаваемым в MDM-системе справочникам данных. В качестве основного инструмента для создания единого взгляда на критически важные данные банком было выбрано программное обеспечение компании Informatica: связ
18.10.2012 РДТЕХ создаст систему управления НСИ для Российского федерального ядерного центра ВНИИЭФ

нкурса к реализации проекта по созданию системы управления нормативно-справочной информацией в крупнейшем ядерном центре России была привлечена компания РДТЕХ. Работы по построению системы управления НСИ выполняются в интересах Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», генеральный подрядчик проекта - многофункциональный общий центр обслуживания «Гринатом». В рамках проекта сп
12.09.2012 «Мосводоканал» построил систему управления НСИ на базе Oracle PIM

Консалтинговая группа «Борлас» совместно с компанией «РД Консалтинг» создали систему управления нормативно-справочной информацией (НСИ) для МГУП «Мосводоканал» на основе решений Oracle. В рамках проекта создана единая среда управления справочниками и классификаторами, улучшены бизнес-процессы закупок. Эти работы стали част
30.07.2012 IBM Master Data Management обеспечивает электронное взаимодействие органов власти столицы

Корпорация IBM и Департамент информационных технологий города Москвы объявили о запуске единой общегородской системы нормативно-справочной информации (НСИ) на основе решений IBM Master Data Management. Новая система НСИ позволяет проводить автоматизированный сбор и синхронизацию информации, содержащейся в информационных системах органо
11.05.2012 Медицинская ИТ-система: пилотные регионы отстают от графика внедрения

документе, что со своей стороны закончило составление технической документации на федеральные сервисы и проверило процесс актуализации справочников в системе ведения нормативно-справочной информации (НСИ). «Актуальной стадией выполнения мероприятий внедрения ЕГИСЗ сейчас является ввод федеральных сервисов в опытную эксплуатацию», - говорится в отчете. В нем помимо раскрывавшихся и раньше ин
13.12.2011 Росатом приступил к реализации проекта по управлению единой отраслевой нормативно-справочной информацией

В госкорпорации «Росатом» создается единая отраслевая система управления нормативно-справочной информацией (ЕОС НСИ). Проект предусматривает внедрение системы управления нормативно-справочной информацией (НСИ) для атомной отрасли на базе решения SAP MDM. На ее основе будет создано единое информаци
05.08.2011 «Сибур Холдинг» внедряет систему управления НСИ на базе IBM InfoSphere MDM Server for PIM

В «Сибур Холдинге» завершен первый этап проекта по внедрению системы управления нормативно-справочной информацией (АСВ НСИ) на основе продукта IBM InfoSphere MDM Server for PIM. Работы по проектированию и внедрению системы ведутся компанией CompuTel. Генподрядчиком проекта — выступает ИТСК, дочерняя компания «С
29.04.2011 Axelot построил единую систему управления НСИ для агрохолдинга «Разгуляй»

ах и задолженностей контрагентов в целом по холдингу. Однако для консолидации данных отчетов, поступающих более чем из 100 подразделений холдинга, требуется единство нормативно-справочной информации (НСИ); справочники же «МТР» и «Контрагенты» в каждом отдельном предприятии Группы «Разгуляй» отличались как содержимым, так и подходами к наполнению. Для унификации НСИ следовало провести
09.08.2010 «Сетевая компания» построит систему НСИ на базе программных решений IBM

Корпорация IBM объявила о подписании контракта на создание единой системы нормативно-справочной информации (НСИ) для «Сетевой компании». Создание единой системы НСИ позволит «Сетевой компании» повысить точность и оперативность управленческих решений, эффективность работы прикладных информацион
27.04.2010 CNews TV. Андрей Шаркин: России нужна межведомственная НСИ

Шаркина, руководителя проектов компании \"Форс - Центр разработки\" на круглом столе \"ИКТ в госсекторе: актуальные потребности\", организованном CNews Conferences и CNews Analytics. Тема доклада: \"НСИ: интегрирующее звено информационного взаимодействия\".смотреть на CNews.TV

Публикаций - 426, упоминаний - 501

MDM и организации, системы, технологии, персоны:

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Крок - Croc 1768 22
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ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6342 121
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 17181 107
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 9441 97
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4344 84
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12085 83
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 10725 75
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23267 74
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8976 74
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 20145 72
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 1952 67
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 15227 67
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6409 65
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11232 59
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11406 59
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 28496 50
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6072 47
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 6929 46
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10320 45
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12001 44
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13687 41
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 9406 39
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 10475 39
DQ - Data Quality - Качество данных - Актуальность данных 324 37
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 25250 36
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2206 35
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10606 35
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3600 34
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 11413 34
Проверка контрагентов 1915 33
Стандартизация - Standardization 2060 32
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 2961 32
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 1976 31
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5015 30
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2025 29
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA 4913 28
ОС - Операционная система - OS - Operating system 24299 28
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 12247 28
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2219 29
Microsoft Office 3621 27
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4824 27
1С:ERP Управление предприятием 491 24
SAP MDM - SAP Master Data Management - SAP MDM Ontologic 35 20
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 949 19
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 444 18
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 507 18
1С:УХ - 1С:Управление Холдингом 147 18
1С:Бухгалтерия - 1С:БП 923 18
Navicon - Гармония MDM - Navicon MDM - Navicon Master Data Management 18 17
Microsoft SQL Server 1551 16
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 852 16
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1096 15
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 521 13
Google Android 13650 13
1С:MDM Управление нормативно-справочной информацией 22 13
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 557 13
Microsoft Office Excel 1162 13
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3088 12
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1356 12
Apple iOS 7502 12
Microsoft Windows 15291 11
Oracle E-Business Suite - OEBS 578 11
SAP NetWeaver 136 10
ФИАС - Федеральная информационная адресная система 52 10
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 262 9
HCL WebSphere - IBM WebSphere 538 9
ЕФРСБ - Единый федеральный реестр сведений о банкротстве - Федеральный закон 127-ФЗ - О несостоятельности (банкротстве) 51 9
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 920 9
Microsoft SharePoint Server 700 8
Linux OS 9462 8
Oracle Database - Oracle DB - объектно-реляционная система управления базами данных 533 8
Microsoft SharePoint Products and Technologies 797 8
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 567 7
Microsoft Azure 1381 7
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 231 6
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 917 6
Oracle Hyperion Planning - Oracle Planning Cloud - ранее Oracle PBCS - Oracle Planning and Budgeting Cloud Service 129 6
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 299 6
Обелов Евгений 9 9
Кузнецов Сергей 152 8
Вахнин Павел 53 6
Захаров Павел 60 6
Лебедев Георгий 53 5
Каменский Владислав 13 5
Зингерман Борис 38 5
Симаков Олег 113 5
Соболев Андрей 9 5
Андриченко Андрей 8 5
Горохов Сергей 11 4
Андреев Максим 36 4
Рудычева Наталья 95 4
Сафронов Юрий 67 4
Лихницкий Павел 49 4
Аверина Мария 24 4
Астахов Константин 23 4
Фишер Андрей 74 4
Акопова Кристина 4 4
Махов Геннадий 11 3
Дрожжинов Владимир 30 3
Медведев Дмитрий 1646 3
Макаров Станислав 117 3
Дубинин Вадим 27 3
Переверзев Михаил 19 3
Лебеденко Степан 10 3
Коробова Анна 25 3
Хомутский Юрий 83 3
Казак Максим 162 3
Спиридонов Александр 41 3
Гребеник Геннадий 35 3
Захаренко Юлия 10 3
Дюков Андрей 15 3
Островский Владимир 25 3
Колесов Александр 52 2
Пересторонин Юрий 9 2
Шадаев Максут 900 2
Сыкулев Андрей 84 2
Садовенко Илья 65 2
Греф Герман 406 2
Россия - РФ - Российская федерация 137862 297
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 41801 62
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13937 45
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51421 33
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16762 24
Европа 21536 20
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14024 16
Казахстан - Республика 5400 15
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7101 12
Беларусь - Белоруссия 5465 8
Германия - Федеративная Республика 12522 8
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2831 8
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2289 7
Европа Восточная 3051 7
Украина 7505 6
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1131 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13194 6
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1401 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16442 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1101 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2946 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1469 5
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 658 5
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1281 5
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2996 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2715 5
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2543 5
Азия - Азиатский регион 5374 5
Россия - ПФО - Нижегородская область 1750 5
Россия - УФО - Тюменская область 1079 4
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1347 4
Узбекистан - Республика 1662 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2135 4
Россия - УФО - Екатеринбург 3769 4
Земля - планета Солнечной системы 10254 4
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1427 4
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1488 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2812 4
Россия - УФО - Свердловская область 1393 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1832 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 46388 143
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 48956 132
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 13214 73
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5775 71
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 17501 61
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12665 57
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 7192 56
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5440 54
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7634 53
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 23028 52
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9339 43
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5797 39
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 27611 38
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2804 38
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15811 36
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8173 35
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5212 34
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6686 31
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6468 31
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1271 30
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9616 29
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2615 29
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 2988 29
Страхование - Страховое дело - Insurance 5586 27
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2181 27
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7222 25
Логистика сбытовая - Сбыт 2347 24
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3698 24
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1293 24
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10562 24
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 714 23
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4202 23
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность 5820 21
Экономический эффект 989 19
Энергетика - Energy - Energetically 4874 19
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2069 19
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4563 18
МТР - Материально-технические ресурсы 55 18
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2314 18
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1030 18
TAdviser - Центр выбора технологий 377 3
Ведомости 874 2
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 92 1
Автокод (портал) 34 1
Магнитогорский металл - газета 1 1
Independent 111 1
CNews TV 747 1
Мобильные системы 115 1
Из рук в руки - irr.ru 65 1
Юность - радиостанция 39 1
Госрасходы - портал 67 1
9to5Mac 70 1
InformationWeek 241 1
The Information 57 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 869 1
9to5Google 47 1
The Washington Post 326 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 607 1
N+1 - Издание 151 1
РИА Новости 870 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11147 1
WikiLeaks 117 1
Forbes - Форбс 743 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7872 28
Gartner - Гартнер 3526 25
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Ventana Research 7 1
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 1
Gartner Magic Quadrant Business Intelligence and Analytics Platforms - Analytics and Business Intelligence Platforms - Business Intelligence and Information Management - Gartner Data & Analytics 17 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 111 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 211 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 578 1
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Aberdeen Group 48 1
Gartner - Burton Group 17 1
Gartner IT Key Metrics Data 1 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 108 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 772 6
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1449 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 922 4
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ - Институт переливания крови 29 4
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 42 4
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 3
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 31 3
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 36 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 509 3
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 145 3
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 87 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 555 3
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 25 2
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 95 2
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Институт цифровой медицины 17 2
SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 59 2
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 122 1
ГГНТУ - Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М.Д. Миллионщикова 7 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 197 1
Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 30 1
Генпрокуратура РФ - Университет прокуратуры Российской Федерации 9 1
Минздрав РФ - МНТК имени С.Н. Федорова - Микрохирургия глаза ФГАУ НМИЦ - Межотраслевой научно-технический комплекс Глазная микрохирургия имени академика Федорова 11 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 40 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИОЗММ ДЗМ ГБУ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента 13 1
Роскосмос РКС - НИИ ТП - Научно-исследовательский институт точных приборов 19 1
СамГУ - Самарский государственный университет 19 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 71 1
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 54 1
TED Talks 35 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 190 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 74 1
Минздрав РФ - СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет 27 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 288 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 343 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет 228 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 118 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 197 1
РАН - Российская академия наук 1805 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 843 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 159 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1942 14
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2329 5
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1028 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7649 3
День молодёжи - 27 июня 840 3
Oracle OpenWorld 65 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 174 2
Oracle AppsForum 23 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 917 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 704 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 73 1
CNews AWARDS - награда 466 1
CNews FORUM Кейсы 216 1
Международный женский день - 8 марта 320 1
Международный день медицинской сестры - 12 мая 58 1
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - выставка 88 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 73 1
1С:Проект года 18 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2024 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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