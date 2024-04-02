MDM - Master Data Management - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией

Управление основными данными: Российские продукты готовы заменить западные системы MDM Что такое MDM-системы Система MDM (Master Data Management, Управление основными данными) представляет собой технологическую плат

IBS приступила к внедрению отечественной системы управления мастер-данными «Гармония MDM» лицензий, а также внедрением системы управления мастер-данными и нормативно-справочной информацией (НСИ) «Гармония MDM». Благодаря сотрудничеству ИТ-компаний технологические и бизнес-клиенты IB

Как перейти на российскую MDM-систему – вебинар СберТеха Уход зарубежных поставщиков вынуждает компании переходить на российские ERP, CRM и системы бухучета. Но к внедрению продуктов важно правильно подготовиться — перейти на MDM-систему и организовать управление справочной информацией. О том, как это сделать и какие российские MDM-решения доступны компаниям, расскажет СберТех на вебинаре «Platform V Dictionaries: р

Российская MDM-система для бизнеса — как внедрить и организовать работу компании переходят на новые ERP, CRM, системы бухучета — и сталкиваются с трудностями в управлении НСИ. О том, как MDM-системы помогают распространять и предоставлять нормативно-справочную инф

«Прайм груп» займется внедрением российской системы управления НСИ «Гармония MDM» Л, ФИАС, НРД, ЕФРСБ. Благодаря этому «Гармония MDM» выходит за рамки традиционных систем управления НСИ, ориентированных исключительно на корпоративные среды. Расширенные возможности информацио

«ФОРС - центр разработки» предложит партнерам и клиентам решение для управления НСИ «Гармония MDM» тки» (ГК ФОРС) и «Гармония MDM» — разработчик системы управления нормативно-справочной информацией (НСИ), объявляют о подписании партнерского соглашения. «За последние два года мы замечаем раст

Вышла новая версия системы управления НСИ «Гармония MDM» данных из различных источников в едином хранилище, а также обеспечивает централизованное управление НСИ. Система поддерживает интеграцию со смежными информационными системами компании и внешним

«Норбит» предложит бизнесу решение для управления НСИ «Гармония MDM» Один из крупнейших российских интеграторов «Норбит» (входит в группу «Ланит») и разработчик системы управления нормативно-справочной информацией (НСИ) «Гармония MDM» заключили партнерское соглашение. «Норбит» займется продвижением ИТ-продукта на рынке. Благодаря сотрудничеству отечественный бизнес, особенно крупные заказчики со сложной т

«Первый бит» централизовал НСИ и бюджетирование «Транслома» с помощью «1С:ERP. Управление холдингом» Международный ИТ-интегратор «Первый бит» реализовал комплексную модель управления НСИ для «Транслома», металлоломной компании с разветвленной сетью производственных площадок п

«Первый бит» разработал и внедрил централизованную систему управления НСИ для сети лабораторий KDL «Первый бит» разработал и внедрил централизованную систему управления НСИ для сети лабораторий KDL. KDL — независимая сеть медицинских лабораторий и многочисленных

Система управления НСИ «Гармония MDM» включена в реестр отечественного ПО Система для управления нормативно-справочной информацией (НСИ) «Гармония MDM» разработки Navicon внесена в Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных. Это подтверждает соответствие решения требо

SOFROS внедрил в «Московской пивоваренной компании» единую систему управления НСИ В перечень работ вошли подготовка справочников к унификации, разработка единых принципов управления НСИ и обеспечение единства классификации, кодирования, именования однородных объектов НСИ<

«Нетрика медицина» создает новые версии медицинских регистров на базе MDM-системы «N3.управление НСИ» едицина» реализует проект по созданию новых версий региональных сегментов федеральных регистров медицинских работников (РС ФРМР) и медицинских организаций (РС ФРМО) на базе MDM-системы «N3.управление НСИ». Работы ведутся в соответствии с федеральным проектом по созданию единого цифрового контура в здравоохранении. В процессе будут созданы новые версии региональных регистров, отвечающие посл

Петербургский метрополитен развернул единое информационное пространство для обмена данными вершила второй этап проекта по формированию единого информационного пространства в ГУП «Петербургский метрополитен» для обеспечения бесшовной интеграции эксплуатируемых прикладных систем, целостности НСИ и эффективного взаимодействия с внешними информационными системами. Целью проекта является создание взаимосвязанных систем (комплекса) для бесшовной интеграции эксплуатируемых прикладных си

«Нетрика» создала региональные сегменты ФРМО и ФРМР ЕГИСЗ в Мурманской области ральных регистров медицинских работников (ФРМР) и медицинских организаций (ФРМО) в Мурманской области. Проект реализован на базе MDM-решения компании «N3.Управление нормативно-справочной информацией (НСИ)». Цель проекта – предоставить всем информационным системам, задействованным в процессе оказания медицинской помощи жителям Мурманской области, актуальную и достоверную информацию о медицин

«Крок» модернизировала единое пространство для работы с НСИ в Segezha Group «Крок» при создании точек интеграции между 1С:MDM и SAP. Исторически в Segezha Group 1С:MDM работали с более чем 15 системами на базе 1С. Поэтому для компании важно было сохранить методологию ведения НСИ, обеспечив интеграцию с внедряемыми продуктами SAP, которые обладают своими особенностями и ограничениями. Для этого специалисты «Крок» совместно с коллегами из Segezha провели оптимизацию

Компания БФТ разработала новый подход к работе с нормативно-справочной информацией платформу «Цифровой регион». Его важную часть составляет система централизованного управления нормативно-справочной информацией «БФТ.ЕНСИ». Она предусматривает новый централизованный подход работы с НСИ – обеспечивает единообразие справочной и реестровой информации и сбор сопоставимых данных из разных информационных систем. В целевой схеме управления НСИ, которую предлагает построит

«Нетрика» развивает региональный сегмент ЕГИСЗ Архангельской области на основе MDM-системы «N3.Управление НСИ» «Нетрика» завершила проект по созданию регистров медицинских работников и медицинских организаций в рамках модернизации сервиса «Управление НСИ» регионального сегмента ЕГИСЗ Архангельской области. Проект реализован на основе информационной системы «N3.Управление НСИ» – отечественного MDM-решения, которое обеспечивает единств

IBS автоматизировала управление нормативно-справочной информацией для Segezha Group его автоматизацию на базе продукта «1С:MDM». Это позволит Segezha Group снизить затраты на ведение НСИ и упростить процесс внедрения новых информационных систем в технологический контур компан

Segezha Group автоматизирует управление информацией на базе «1С:MDM» кт призван решить проблему консолидированного учета всего массива нормативно-справочной информации (НСИ). В настоящее время суммарная номенклатура Segezha Group в семи регионах России и семи ев

Павел Поляков - Зачем топ-менеджеру мастер-данные х систем специализированными инструментами, формировать гибкую модель данных, позволяющую экспертам НСИ на лету создавать структуры для нового вида номенклатуры или нового справочника, настраив

НСИ на платформе Semantic MDM внедрена в «Объединенной двигателестроительной корпорации» SDI Solution объявила о завершении работ по первому и продолжении работ по второму этапу внедрения корпоративной системы управления нормативно-справочной информацией (КСУ НСИ) на платформе Semantic MDM в «Объединенной двигателестроительной корпорации».Выиграв конкурс на поставку MDM-системы в августе прошлого года, компания «SDI Solution» разработала комплект ор

«Ростех» предпочел политике BYOD российскую MDM-систему печения комплексной безопасности). Как рассказали CNews в НИИ СОКБ, централизованное управление корпоративными мобильными устройствами и защиту хранимой на них информации может обеспечить та или иная MDM-система. Но в случае использования сотрудниками персональных устройств в качестве корпоративных, управление такими устройствами становится, мягко говоря, затруднительным, так как неизбежен

R-Style Softlab внедрила MDM-систему в «Евразийском банке» Компания R-Style Softlab завершила создание MDM-системы (Master Data Management System), необходимой для управления контактными данными клиентов, в «Евразийском банке» (Казахстан). В рамках интеграционного решения были сформированы уникальные профили

Финансовая группа «Лайф» внедрила платформу Oracle Master Data Management В финансовой группе «Лайф» (головной банк — «Пробизнесбанк») завершено внедрение платформы Oracle Master Data Management. Решение призвано консолидировать и синхронизировать основные данные о клиентах ФГ «Лайф». Повышение качества и полноты данных дает группе возможность проводить бизнес-ан

Navicon MDM помогает построить единое хранилище НСИ м, а также создание единого хранилища нормативно-справочной информации (НСИ) выполняют MDM-решения (master data management). Решение Navicon базируется на основе продуктов Microsoft – Microsoft

Navicon внедряет систему управления НСИ в спецдепозитарии «Инфинитум»: завершен этап «Анализ» Компания Navicon завершила проведение этапа «Анализ» в рамках проекта внедрения системы управления нормативно-справочной информацией (НСИ) для специализированного депозитария «Инфинитум». Основной целью этапа «Анализ» являлась подготовка к внедрению корпоративного хранилища нормативно-справочной информации и шины передачи дан

Когда мастер-данные придут в розницу? го необходима отвечающая возросшим OMNI-канальным требованиям инфраструктура, основанная на системе Master Data Management (MDM). “MDM-система обеспечивает общее информационное поле для замкнут

«Техносерв Консалтинг» внедрил в ВТБ24 MDM-систему на базе Oracle Customer Hub Чтобы обеспечить целостность и согласованность информации, банку потребовалось решение класса MDM (Master Data Management, управление мастер-данными). Для построения системы была выбрана платф

Минздрав России ищет подрядчика для актуализации Реестра НСИ системы здравоохранения равочной информации системы здравоохранения». Согласно представленной Минздравом документации, среди работ, которые предстоит выполнить победителю торгов: анализ (инвентаризации) справочников Реестра НСИ; сравнение международных медицинских справочников, оценка и анализ систем кодирования медицинской информации по направлениям в различных странах; актуализация справочников и классификаторов

DIS Group построит MDM-систему в «Банке Хоум Кредит» куда затем перенести все данные о партнерах, торговых точках и местах продаж банка, предварительно произведя очистку, дедупликацию переносимой информации, а также обеспечив соответствие создаваемым в MDM-системе справочникам данных. В качестве основного инструмента для создания единого взгляда на критически важные данные банком было выбрано программное обеспечение компании Informatica: связ

РДТЕХ создаст систему управления НСИ для Российского федерального ядерного центра ВНИИЭФ нкурса к реализации проекта по созданию системы управления нормативно-справочной информацией в крупнейшем ядерном центре России была привлечена компания РДТЕХ. Работы по построению системы управления НСИ выполняются в интересах Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», генеральный подрядчик проекта - многофункциональный общий центр обслуживания «Гринатом». В рамках проекта сп

«Мосводоканал» построил систему управления НСИ на базе Oracle PIM Консалтинговая группа «Борлас» совместно с компанией «РД Консалтинг» создали систему управления нормативно-справочной информацией (НСИ) для МГУП «Мосводоканал» на основе решений Oracle. В рамках проекта создана единая среда управления справочниками и классификаторами, улучшены бизнес-процессы закупок. Эти работы стали част

IBM Master Data Management обеспечивает электронное взаимодействие органов власти столицы Корпорация IBM и Департамент информационных технологий города Москвы объявили о запуске единой общегородской системы нормативно-справочной информации (НСИ) на основе решений IBM Master Data Management. Новая система НСИ позволяет проводить автоматизированный сбор и синхронизацию информации, содержащейся в информационных системах органо

Медицинская ИТ-система: пилотные регионы отстают от графика внедрения документе, что со своей стороны закончило составление технической документации на федеральные сервисы и проверило процесс актуализации справочников в системе ведения нормативно-справочной информации (НСИ). «Актуальной стадией выполнения мероприятий внедрения ЕГИСЗ сейчас является ввод федеральных сервисов в опытную эксплуатацию», - говорится в отчете. В нем помимо раскрывавшихся и раньше ин

Росатом приступил к реализации проекта по управлению единой отраслевой нормативно-справочной информацией В госкорпорации «Росатом» создается единая отраслевая система управления нормативно-справочной информацией (ЕОС НСИ). Проект предусматривает внедрение системы управления нормативно-справочной информацией (НСИ) для атомной отрасли на базе решения SAP MDM. На ее основе будет создано единое информаци

«Сибур Холдинг» внедряет систему управления НСИ на базе IBM InfoSphere MDM Server for PIM В «Сибур Холдинге» завершен первый этап проекта по внедрению системы управления нормативно-справочной информацией (АСВ НСИ) на основе продукта IBM InfoSphere MDM Server for PIM. Работы по проектированию и внедрению системы ведутся компанией CompuTel. Генподрядчиком проекта — выступает ИТСК, дочерняя компания «С

Axelot построил единую систему управления НСИ для агрохолдинга «Разгуляй» ах и задолженностей контрагентов в целом по холдингу. Однако для консолидации данных отчетов, поступающих более чем из 100 подразделений холдинга, требуется единство нормативно-справочной информации (НСИ); справочники же «МТР» и «Контрагенты» в каждом отдельном предприятии Группы «Разгуляй» отличались как содержимым, так и подходами к наполнению. Для унификации НСИ следовало провести

«Сетевая компания» построит систему НСИ на базе программных решений IBM Корпорация IBM объявила о подписании контракта на создание единой системы нормативно-справочной информации (НСИ) для «Сетевой компании». Создание единой системы НСИ позволит «Сетевой компании» повысить точность и оперативность управленческих решений, эффективность работы прикладных информацион